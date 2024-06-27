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Российские захватчики полностью уничтожили Херсонес Таврический в оккупированном Севастополе

Російські археологи повністю знищили Херсонес Таврійський

Во временно оккупированном Севастополе россияне полностью уничтожили объект мирового наследия ЮНЕСКО - античный Херсонес Таврический. На месте сооружения захватчики возвели новостройку.

Об этом старший научный сотрудник Института археологии НАН Украины Эвелина Кравченко рассказала УП. Жизнь на III Международном форуме экспертной сети Крымской платформы, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас происходят негативные процессы с единственным памятником мирового значения, который мы успели номинировать и внести в перечень памятников в Крыму - с Херсонесом Таврическим", - отметила Кравченко.

По ее словам, сейчас на месте археологических остатков построили фактически новый город. Так, на месте раскопок оккупанты построили амфитеатр, который создает нагрузку около тонны на оригинальное сооружение.

Росіяни знищили Херсонес Таврійський
Фото: Эвелина Кравченко/УП. Жизнь

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Впоследствии на этом месте началось строительство археологического парка Новый Херсонес.

УП. Жизнь отмечает, что новый археологический парк перекрывает старые находки, а некоторые раскопанные ранее объекты отстроили в другом месте. При этом россияне постепенно вывозили артефакты в российские музеи. Среди них фрески, посуда, предметы быта и иконы.

Справка

Херсонес Таврический - единственный памятник в Крыму, который имеет мировое значение. Архитектором постройки античной эпохи был Гипподам, который использовал систему продольных и поперечных улиц, которые пересекаются под прямым углом, образуя кварталы.

Херсонес был демократическим государством, которое занимало важную торговую позицию, ведь базировалась у Черного моря. Во времена Византии город стал одним из главных центров христианства.

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До оккупации полуострова украинские исследователи стремились создать на месте Херсонеса Таврического археологический парк, который позволил бы сохранить все находки и саму территорию.

Автор: 

археолог (178) Крым (26419) оккупация (10187) город Севастополь (1762)


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Топ комментарии
+22
Вони просто підари гнойні. От і все шо можна сказати про кацапню.
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27.06.2024 13:36
+18
А ви кажете, Пушкіна та Лєрмонтова залишити...
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27.06.2024 13:39
+15
Кацапи створюють альтернативну історію, згідно якої "Крим - ісконно російская зємля". Тому знищують і Херсонннес, і Бахчисарай і інші пам'ятки інших народів у Криму.
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27.06.2024 13:35
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Прикольно,, трибуни збудували, шоб зручніше було дивитися на прильот каменів з неба...
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27.06.2024 13:33 Ответить
Вони просто підари гнойні. От і все шо можна сказати про кацапню.
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27.06.2024 13:36 Ответить
Та це навіть не обговорюється.
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27.06.2024 13:42 Ответить
bilshe shože na veliky sortir.
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27.06.2024 13:48 Ответить
Так а в кацапів все - сортир. Шоб ви навіть не сумнівалися.
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27.06.2024 14:08 Ответить
Кацапи створюють альтернативну історію, згідно якої "Крим - ісконно російская зємля". Тому знищують і Херсонннес, і Бахчисарай і інші пам'ятки інших народів у Криму.
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27.06.2024 13:35 Ответить
та вони вже там починали історію хрещення русі писати на колонах...І... Правий Портніков - це знищувачі навіть свого коли захоплюють й роблять його своїм - ЦЕ НЕ КРАЇНА Й НЕ ЛЮДИ , цьому шматку на карті ЗЕМНОЇ КУЛІ НЕМАЄ НАЗВИ ... "Кращі у світі "достоєвські зі співаковими" законсервували оркостан на 6 частині суші ...
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27.06.2024 15:42 Ответить
А ви кажете, Пушкіна та Лєрмонтова залишити...
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27.06.2024 13:39 Ответить
Начитаються пушкіна і творять діч. Не сарказм.
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27.06.2024 14:49 Ответить
Ага. Большой театр, Пушкін. Років 8-10 назад натикався на статистику. Відкривали книжку з Пушкіним після школи десь 1 на 1000, хоч раз дивилися балет хоча б у телевізорі 1 на 8000 кацабів.
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27.06.2024 15:53 Ответить
варвари
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27.06.2024 13:41 Ответить
підари
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27.06.2024 13:42 Ответить
Класичні варвари
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27.06.2024 13:43 Ответить
kuda bi oni ņeprihodiļi ves de vse izgaģat ta zasrut....urki.
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27.06.2024 13:47 Ответить
Мета москалів - знищити українців, українську історію, українську мову
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27.06.2024 13:53 Ответить
Дебіли! Греція, Турція, Рим та інші на таких артефактах заробляють сотні мільйонів, а ці халупу якусь збудували.
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27.06.2024 14:36 Ответить
вони вважають що греки та сармати це були такіє "спєціальниє русскіє", тому тепер їм, як прямим нащадкам Геракла, можна "слєгка пріукрасіть руїни"

це називається культ нацизму
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27.06.2024 15:16 Ответить
Гидота кацапська,загадила таке місце!До окупації ми майже щороку там бували,там просто неймовірна атмосфера!Була....
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27.06.2024 15:41 Ответить
Нещодавно читав тред у твітері де автори 18 століття пишуть як московити руйнували античні міста Керчі, Пантікапєї, Таманського півострова... після анексії Криму у 1775 році.
Там були повноцінні античні міста з палацами, амфітеатрами і міськими брамами з кам'яними левами як у Мікенах і Хаттуссі, але це все одразу варварськи розбивали і нищили, щоб не було і сліду.
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27.06.2024 16:13 Ответить
Как и игиловцы, которые разрушили Пальмиру. Такие же неандертальцы.
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27.06.2024 16:48 Ответить
 
 