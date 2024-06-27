Российские захватчики полностью уничтожили Херсонес Таврический в оккупированном Севастополе

Во временно оккупированном Севастополе россияне полностью уничтожили объект мирового наследия ЮНЕСКО - античный Херсонес Таврический. На месте сооружения захватчики возвели новостройку.

Об этом старший научный сотрудник Института археологии НАН Украины Эвелина Кравченко рассказала УП. Жизнь на III Международном форуме экспертной сети Крымской платформы, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас происходят негативные процессы с единственным памятником мирового значения, который мы успели номинировать и внести в перечень памятников в Крыму - с Херсонесом Таврическим", - отметила Кравченко.

По ее словам, сейчас на месте археологических остатков построили фактически новый город. Так, на месте раскопок оккупанты построили амфитеатр, который создает нагрузку около тонны на оригинальное сооружение.

Фото: Эвелина Кравченко/УП. Жизнь

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Впоследствии на этом месте началось строительство археологического парка Новый Херсонес.

УП. Жизнь отмечает, что новый археологический парк перекрывает старые находки, а некоторые раскопанные ранее объекты отстроили в другом месте. При этом россияне постепенно вывозили артефакты в российские музеи. Среди них фрески, посуда, предметы быта и иконы.

Справка

Херсонес Таврический - единственный памятник в Крыму, который имеет мировое значение. Архитектором постройки античной эпохи был Гипподам, который использовал систему продольных и поперечных улиц, которые пересекаются под прямым углом, образуя кварталы.

Херсонес был демократическим государством, которое занимало важную торговую позицию, ведь базировалась у Черного моря. Во времена Византии город стал одним из главных центров христианства.

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До оккупации полуострова украинские исследователи стремились создать на месте Херсонеса Таврического археологический парк, который позволил бы сохранить все находки и саму территорию.