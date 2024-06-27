Російські загарбники повністю знищили Херсонес Таврійський в окупованому Севастополі

У тимчасово окупованому Севастополі росіяни повністю знищили об'єкт світової спадщини ЮНЕСКО — античний Херсонес Таврійський. На місці споруди загарбники звели новобудову.

Про це старша наукова працівниця Інституту археології НАН України Евеліна Кравченко розповіла УП. Життя на III Міжнародному форумі експертної мережі Кримської платформи, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз відбуваються негативні процеси з єдиною пам’яткою світового значення, яку ми встигли номінувати і внести у перелік пам’яток в Криму — з Херсонесом Таврійським", - зазначила Кравченко.

За її словами, наразі на місці археологічних залишків збудували фактично нове місто. Так, на місці розкопок окупанти спорудили амфітеатр, який створює навантаження близько тонни на оригінальну споруду.

Фото: Евеліна Кравченко/УП. Життя

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Згодом на цьому місці розпочалося будівництво археологічного парку Новий Херсонес.

УП. Життя зазначає, що новий археологічний парк перекриває старі знахідки, а деякі розкопані раніше об'єкти відбудували в іншому місці. При цьому росіяни поступово вивозили артефакти до російських музеїв. Серед них фрески, посуд, предмети побуту та ікони.

Довідка

Херсонес Таврійський - єдина пам’ятка в Криму, яка має світове значення. Архітектором побудови античної доби був Гіпподам, який використав систему поздовжніх і поперечних вулиць, які перетинаються під прямим кутом, утворюючи квартали.

Херсонес був демократичною державою, яка займала важливу торговельну позицію, адже базувалася біля Чорного моря. За часів Візантії місто стало одним з головних центрів християнства.

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До окупації півострова українські дослідники прагнули створити на місці Херсонеса Таврійського археологічний парк, який дозволив би зберегти всі знахідки й саму територію.