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Російські загарбники повністю знищили Херсонес Таврійський в окупованому Севастополі

Російські археологи повністю знищили Херсонес Таврійський

У тимчасово окупованому Севастополі росіяни повністю знищили об'єкт світової спадщини ЮНЕСКО — античний Херсонес Таврійський. На місці споруди загарбники звели новобудову.

Про це старша наукова працівниця Інституту археології НАН України Евеліна Кравченко розповіла УП. Життя на III Міжнародному форумі експертної мережі Кримської платформи, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз відбуваються негативні процеси з єдиною пам’яткою світового значення, яку ми встигли номінувати і внести у перелік пам’яток в Криму — з Херсонесом Таврійським", - зазначила Кравченко.

За її словами, наразі на місці археологічних залишків збудували фактично нове місто. Так, на місці розкопок окупанти спорудили амфітеатр, який створює навантаження близько тонни на оригінальну споруду.

Росіяни знищили Херсонес Таврійський
Фото: Евеліна Кравченко/УП. Життя

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти заявили про створення монастиря РПЦ в Херсонесі - об’єкті світової спадщини ЮНЕСКО. ФОТОрепортаж

Згодом на цьому місці розпочалося будівництво археологічного парку Новий Херсонес.

УП. Життя зазначає, що новий археологічний парк перекриває старі знахідки, а деякі розкопані раніше об'єкти відбудували в іншому місці. При цьому росіяни поступово вивозили артефакти до російських музеїв. Серед них фрески, посуд, предмети побуту та ікони.

Довідка

Херсонес Таврійський - єдина пам’ятка в Криму, яка має світове значення. Архітектором побудови античної доби був Гіпподам, який використав систему поздовжніх і поперечних вулиць, які перетинаються під прямим кутом, утворюючи квартали.

Херсонес був демократичною державою, яка займала важливу торговельну позицію, адже базувалася біля Чорного моря. За часів Візантії місто стало одним з головних центрів християнства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни відкрили в окупованому Криму виставку вкраденого з Кам’яної Могили на Запоріжжі

До окупації півострова українські дослідники прагнули створити на місці Херсонеса Таврійського археологічний парк, який дозволив би зберегти всі знахідки й саму територію. 

Автор: 

археолог (81) Крим (14183) окупація (6739) Севастополь (556)


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Топ коментарі
+22
Вони просто підари гнойні. От і все шо можна сказати про кацапню.
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27.06.2024 13:36
+18
А ви кажете, Пушкіна та Лєрмонтова залишити...
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27.06.2024 13:39
+15
Кацапи створюють альтернативну історію, згідно якої "Крим - ісконно російская зємля". Тому знищують і Херсонннес, і Бахчисарай і інші пам'ятки інших народів у Криму.
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27.06.2024 13:35
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Прикольно,, трибуни збудували, шоб зручніше було дивитися на прильот каменів з неба...
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27.06.2024 13:33 Відповісти
Вони просто підари гнойні. От і все шо можна сказати про кацапню.
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27.06.2024 13:36 Відповісти
Та це навіть не обговорюється.
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27.06.2024 13:42 Відповісти
bilshe shože na veliky sortir.
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27.06.2024 13:48 Відповісти
Так а в кацапів все - сортир. Шоб ви навіть не сумнівалися.
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27.06.2024 14:08 Відповісти
Кацапи створюють альтернативну історію, згідно якої "Крим - ісконно російская зємля". Тому знищують і Херсонннес, і Бахчисарай і інші пам'ятки інших народів у Криму.
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27.06.2024 13:35 Відповісти
та вони вже там починали історію хрещення русі писати на колонах...І... Правий Портніков - це знищувачі навіть свого коли захоплюють й роблять його своїм - ЦЕ НЕ КРАЇНА Й НЕ ЛЮДИ , цьому шматку на карті ЗЕМНОЇ КУЛІ НЕМАЄ НАЗВИ ... "Кращі у світі "достоєвські зі співаковими" законсервували оркостан на 6 частині суші ...
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27.06.2024 15:42 Відповісти
А ви кажете, Пушкіна та Лєрмонтова залишити...
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27.06.2024 13:39 Відповісти
Начитаються пушкіна і творять діч. Не сарказм.
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27.06.2024 14:49 Відповісти
Ага. Большой театр, Пушкін. Років 8-10 назад натикався на статистику. Відкривали книжку з Пушкіним після школи десь 1 на 1000, хоч раз дивилися балет хоча б у телевізорі 1 на 8000 кацабів.
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27.06.2024 15:53 Відповісти
варвари
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27.06.2024 13:41 Відповісти
підари
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27.06.2024 13:42 Відповісти
Класичні варвари
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27.06.2024 13:43 Відповісти
kuda bi oni ņeprihodiļi ves de vse izgaģat ta zasrut....urki.
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27.06.2024 13:47 Відповісти
Мета москалів - знищити українців, українську історію, українську мову
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27.06.2024 13:53 Відповісти
Дебіли! Греція, Турція, Рим та інші на таких артефактах заробляють сотні мільйонів, а ці халупу якусь збудували.
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27.06.2024 14:36 Відповісти
вони вважають що греки та сармати це були такіє "спєціальниє русскіє", тому тепер їм, як прямим нащадкам Геракла, можна "слєгка пріукрасіть руїни"

це називається культ нацизму
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27.06.2024 15:16 Відповісти
Гидота кацапська,загадила таке місце!До окупації ми майже щороку там бували,там просто неймовірна атмосфера!Була....
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27.06.2024 15:41 Відповісти
Нещодавно читав тред у твітері де автори 18 століття пишуть як московити руйнували античні міста Керчі, Пантікапєї, Таманського півострова... після анексії Криму у 1775 році.
Там були повноцінні античні міста з палацами, амфітеатрами і міськими брамами з кам'яними левами як у Мікенах і Хаттуссі, але це все одразу варварськи розбивали і нищили, щоб не було і сліду.
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27.06.2024 16:13 Відповісти
Как и игиловцы, которые разрушили Пальмиру. Такие же неандертальцы.
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27.06.2024 16:48 Відповісти
 
 