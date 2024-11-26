Затримано ворожого агента, який намагався підірвати наряд поліції у центрі Києва, - СБУ. ВІДЕО+ФОТО

Служба безпеки та Національна поліція затримали російського агента, який на замовлення ворожих спецслужб вчинив теракт у центрі Києва 17 листопада цього року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, того дня наряд поліції прибув на виклик про домашнє насильство у багатоквартирному будинку в Печерському районі столиці.

Зловмисник встановив "розтяжку"

Під час спроби правоохоронців зайти до оселі на вході до приміщення спрацювала так звана "розтяжка" з гранатою Ф-1.

"Як виявилося, у квартирі ніхто не проживав, а "дзвінок" жіночим голосом на лінію 102 був фейком, щоб заманити у пастку і вбити поліцейських", - наголошують у СБУ.

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Хто спланував теракт?

За матеріалами СБУ, цей теракт був спланований російськими спецслужбами. Для його виконання вони дистанційно залучили 43-річного мешканця Київщини, який вже 6 разів відбував покарання за розбій, крадіжки та втечу з в’язниці.

Перед встановленням "розтяжки" агент виконав "тестове" завдання: підпалив релейну шафу "Укрзалізниці" на околицях столиці і направив відповідні відео куратору.

Після цього рецидивіст отримав покрокову інструкцію для вчинення теракту проти українських правоохоронців.

Зловмисник орендував квартиру у центрі Києва, встановив там "розтяжку" з бойовою гранатою, а також відеокамери, які мали фіксувати підрив у режимі реального часу.

За результатами професійних дій поліції під час вибуху ніхто не постраждав. Невдовзі правоохоронці затримали фігуранта "по гарячих слідах".

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Що вилучили у затриманого?

Під час обшуків у помешканні затриманого вилучено мобільний телефон, сім-карти та одяг із доказами злочинних дій.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.