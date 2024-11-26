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Затримано ворожого агента, який намагався підірвати наряд поліції у центрі Києва, - СБУ. ВІДЕО+ФОТО

Служба безпеки та Національна поліція затримали російського агента, який на замовлення ворожих спецслужб вчинив теракт у центрі Києва 17 листопада цього року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, того дня наряд поліції прибув на виклик про домашнє насильство у багатоквартирному будинку в Печерському районі столиці.

Зловмисник встановив "розтяжку"

Під час спроби правоохоронців зайти до оселі на вході до приміщення спрацювала так звана "розтяжка" з гранатою Ф-1.

"Як виявилося, у квартирі ніхто не проживав, а "дзвінок" жіночим голосом на лінію 102 був фейком, щоб заманити у пастку і вбити поліцейських", - наголошують у СБУ.

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зловмисник встановив розтяжку в центір Києва
зловмисник встановив розтяжку в центір Києва

Хто спланував теракт? 

За матеріалами СБУ, цей теракт був спланований російськими спецслужбами. Для його виконання вони дистанційно залучили 43-річного мешканця Київщини, який вже 6 разів відбував покарання за розбій, крадіжки та втечу з в’язниці.

Перед встановленням "розтяжки" агент виконав "тестове" завдання: підпалив релейну шафу "Укрзалізниці" на околицях столиці і направив відповідні відео куратору.

Після цього рецидивіст отримав покрокову інструкцію для вчинення теракту проти українських правоохоронців.

Зловмисник орендував квартиру у центрі Києва, встановив там "розтяжку" з бойовою гранатою, а також відеокамери, які мали фіксувати підрив у режимі реального часу.

За результатами професійних дій поліції під час вибуху ніхто не постраждав. Невдовзі правоохоронці затримали фігуранта "по гарячих слідах".

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Що вилучили у затриманого?

Під час обшуків у помешканні затриманого вилучено мобільний телефон, сім-карти та одяг із доказами злочинних дій.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Автор: 

Київ (19401) СБУ (12761) теракт (1005)


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Топ коментарі
+31
В нас ворожі агенти сидять в ОПі і потихеньку підривають Україну. І жодна силова правозахисна структура немає до них жодних претензій!
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26.11.2024 10:40
+16
може запитання і недоречне, але чим таким страшним загрожував рашці наряд рядових поліціянтів, яких хотіли підірвати?
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26.11.2024 10:46
+9
всім по медалі, міністру орден
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26.11.2024 10:43
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В нас ворожі агенти сидять в ОПі і потихеньку підривають Україну. І жодна силова правозахисна структура немає до них жодних претензій!
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26.11.2024 10:40 Відповісти
какіє ваші доказательства?
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26.11.2024 10:43 Відповісти
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26.11.2024 11:23 Відповісти
підкинули
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29.11.2024 12:46 Відповісти
потихеньку ?! )
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26.11.2024 10:46 Відповісти
главно дєло не позбавляйте виборчого права.
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26.11.2024 10:41 Відповісти
всім по медалі, міністру орден
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26.11.2024 10:43 Відповісти
може запитання і недоречне, але чим таким страшним загрожував рашці наряд рядових поліціянтів, яких хотіли підірвати?
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26.11.2024 10:46 Відповісти
Бо на фронт можна було б відправляти мусорню,а так тут в тилу така небезпека що куди їх займати.
Щось це дуже схоже на чергову постанову.
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26.11.2024 12:21 Відповісти
Стаття - тероризм. Що тут не зрозумілого? Це стандартна практика терористів у всі часи - що Іділ, що РФ. Щоб мирні мешканці боялися.
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26.11.2024 13:01 Відповісти
Паніка от чим ..та сказала та переказала..і поїхало...
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27.11.2024 10:00 Відповісти
чого ж не інкримінували йому ст.348 КК України (посягання на життя працівника правоохоронного органу)? там довічне із конфіскацією
та й ч.1 ст.263 КК України не завадить, навряд чи він мав законний дозвіл на ф-1
цікаво, де він її взяв?
не з інструкцій же кацапських кураторів
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26.11.2024 10:46 Відповісти
Як здихав ленін.
Kozak.ua
Послухайте,як здихав сифілітик
і вождь москалів,яке лижить
на площі,якому поклоняються
оці покидьки.Нормальна нація
вже давно прозріла б і викинула
його на смітник...кацапи - це
непотреб,який треба або
ізолювати,або знищити.
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26.11.2024 10:48 Відповісти
кількість поклонників сифілітика в орді рекордно низька...тепер він для них ворог який розвалив расєюшку як горбатий ссср...Тепер в них нова свята трійця....син божий *****, бог отець йосип сталін та дух божий микола 2
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26.11.2024 12:18 Відповісти
Зловмисник орендував квартиру у центрі Києва, встановив там "розтяжку" з бойовою гранатою, а також відеокамери, які мали фіксувати підрив у режимі реального часу.
=======

Вони обрали «найпростіший» шлях. А тому пацієнтові сказали, що він миттєво переміститься до Ростова?

Якось усе туманно в цьому випадку
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26.11.2024 10:48 Відповісти
За результатами професійних дій поліції під час вибуху ніхто не постраждав. Джерело:

Я перепрошую, то недолюстровані рукзакяни- це прохфессіАнали із чуйкою чи нюхом?
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26.11.2024 10:49 Відповісти
бухай зебіл Эми, свій внесок ти зробив, можеш йти на дЄрьмаОПу.
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26.11.2024 11:04 Відповісти
ти мене поняв, хто коли і як родив професійних професіоналів.
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29.11.2024 12:38 Відповісти
..во время съемок, ни одно животное не пострадало.. все медальки получены..
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26.11.2024 10:59 Відповісти
Через заміновані українські поля ,до московії ,відпустити у вільне плавання.. чорною торбою йому дорога ...
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26.11.2024 11:00 Відповісти
Пахне новорічною хлопавкою .
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26.11.2024 11:01 Відповісти
Це татаров переплутав поліцію Києва з чеченцями ? Допитайте "з пристрастієм" і отримаєте замовників у Києві. Не все ж валити на фсб, яке далеко. Але має довгі руки.
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26.11.2024 11:02 Відповісти
Поліціянти мабуть були з чорними бородами схожі на чеченців-- татаров дав маху .
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26.11.2024 11:08 Відповісти
А "жіночий голос" знайшли?
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26.11.2024 11:26 Відповісти
А був би пенсіонером - взагалі відпустили?...
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26.11.2024 11:35 Відповісти
Rasstreljatj na mestje!!! Zassranij kacap-vanjka! Rasstreljatj!
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26.11.2024 11:54 Відповісти
Мразь. Його треба садити на довічне.
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26.11.2024 11:59 Відповісти
Якщо то пенсіонер - відпустіть його негайно!!!
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26.11.2024 12:08 Відповісти
Якщо 3 роки дадуть судді то буде добре, а може дадуть і призначать іспітовий термін, як перед цим пенсіонерам, які волонтерку побили...
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26.11.2024 12:14 Відповісти
Якось воно дууууужеее схоже на постановку.
Поліція тут в тилу вже в кожній установі, заклади освіти т.т.п.,щось Найвеличнійший Лідор не так давно про супертурбо безпеку розповідав з трибуни ВР.
На фронт може мусорів треба,а в тилу може й пенсіонер,ветерани,цивільний бути в службі шеріфів,може краще взяти готовий проект у Штатів?
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26.11.2024 12:29 Відповісти
не чіпайте ментів, вони служать будь-якій владі.
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26.11.2024 12:54 Відповісти
ну якщо під час затримання з тварюкою повелися чемно і не відбили йому почки щоб у сізо кров.ю сцяв . то може у сізо або в колоніі ********* отого недолюдка --- ******* ***** гуманність до цих виродків коли наших полонених десятками розстрілюють . може ..при спробі втечі .. теж розстрілювати і не доводити до суду оту тварюку ??????
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26.11.2024 12:56 Відповісти
Може, то якісь бандитські розбірки між ментами та конкурентами?
І тут потрібно приплести парашу.
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26.11.2024 15:35 Відповісти
зелений луцький терорист серiя 768 для долбое"ов
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26.11.2024 17:46 Відповісти
В америке на єдектростуле поджарили.
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06.01.2025 20:43 Відповісти
 
 