Затримано ворожого агента, який намагався підірвати наряд поліції у центрі Києва, - СБУ. ВІДЕО+ФОТО
Служба безпеки та Національна поліція затримали російського агента, який на замовлення ворожих спецслужб вчинив теракт у центрі Києва 17 листопада цього року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Як зазначається, того дня наряд поліції прибув на виклик про домашнє насильство у багатоквартирному будинку в Печерському районі столиці.
Зловмисник встановив "розтяжку"
Під час спроби правоохоронців зайти до оселі на вході до приміщення спрацювала так звана "розтяжка" з гранатою Ф-1.
"Як виявилося, у квартирі ніхто не проживав, а "дзвінок" жіночим голосом на лінію 102 був фейком, щоб заманити у пастку і вбити поліцейських", - наголошують у СБУ.
Хто спланував теракт?
За матеріалами СБУ, цей теракт був спланований російськими спецслужбами. Для його виконання вони дистанційно залучили 43-річного мешканця Київщини, який вже 6 разів відбував покарання за розбій, крадіжки та втечу з в’язниці.
Перед встановленням "розтяжки" агент виконав "тестове" завдання: підпалив релейну шафу "Укрзалізниці" на околицях столиці і направив відповідні відео куратору.
Після цього рецидивіст отримав покрокову інструкцію для вчинення теракту проти українських правоохоронців.
Зловмисник орендував квартиру у центрі Києва, встановив там "розтяжку" з бойовою гранатою, а також відеокамери, які мали фіксувати підрив у режимі реального часу.
За результатами професійних дій поліції під час вибуху ніхто не постраждав. Невдовзі правоохоронці затримали фігуранта "по гарячих слідах".
Що вилучили у затриманого?
Під час обшуків у помешканні затриманого вилучено мобільний телефон, сім-карти та одяг із доказами злочинних дій.
Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).
Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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Щось це дуже схоже на чергову постанову.
та й ч.1 ст.263 КК України не завадить, навряд чи він мав законний дозвіл на ф-1
цікаво, де він її взяв?
не з інструкцій же кацапських кураторів
Kozak.ua
Послухайте,як здихав сифілітик
і вождь москалів,яке лижить
на площі,якому поклоняються
оці покидьки.Нормальна нація
вже давно прозріла б і викинула
його на смітник...кацапи - це
непотреб,який треба або
ізолювати,або знищити.
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Вони обрали «найпростіший» шлях. А тому пацієнтові сказали, що він миттєво переміститься до Ростова?
Якось усе туманно в цьому випадку
Я перепрошую, то недолюстровані рукзакяни- це прохфессіАнали із чуйкою чи нюхом?
Поліція тут в тилу вже в кожній установі, заклади освіти т.т.п.,щось Найвеличнійший Лідор не так давно про супертурбо безпеку розповідав з трибуни ВР.
На фронт може мусорів треба,а в тилу може й пенсіонер,ветерани,цивільний бути в службі шеріфів,може краще взяти готовий проект у Штатів?
І тут потрібно приплести парашу.