Задержан вражеский агент, пытавшийся взорвать наряд полиции в центре Киева, - СБУ. ВИДЕО+ФОТО

Служба безопасности и Национальная полиция задержали российского агента, который по заказу вражеских спецслужб совершил теракт в центре Киева 17 ноября этого года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, в тот день наряд полиции прибыл на вызов о домашнем насилии в многоквартирном доме в Печерском районе столицы.

Злоумышленник установил "растяжку"

При попытке правоохранителей зайти в дом на входе в помещение сработала так называемая "растяжка" с гранатой Ф-1.

"Как оказалось, в квартире никто не проживал, а "звонок" женским голосом на линию 102 был фейком, чтобы заманить в ловушку и убить полицейских", - отмечают в СБУ.

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Кто спланировал теракт?

По материалам СБУ, этот теракт был спланирован российскими спецслужбами. Для его выполнения они дистанционно привлекли 43-летнего жителя Киевской области, который уже 6 раз отбывал наказание за разбой, кражи и побег из тюрьмы.

Перед установкой "растяжки" агент выполнил "тестовое" задание: поджег релейный шкаф "Укрзалізниці" в окрестностях столицы и направил соответствующие видео куратору.

После этого рецидивист получил пошаговую инструкцию для совершения теракта против украинских правоохранителей.

Злоумышленник арендовал квартиру в центре Киева, установил там "растяжку" с боевой гранатой, а также видеокамеры, которые должны были фиксировать подрыв в режиме реального времени.

По результатам профессиональных действий полиции во время взрыва никто не пострадал. Вскоре правоохранители задержали фигуранта "по горячим следам".

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Что изъяли у задержанного?

Во время обысков в квартире задержанного изъят мобильный телефон, сим-карты и одежда с доказательствами преступных действий.

Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.