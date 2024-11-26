Задержан вражеский агент, пытавшийся взорвать наряд полиции в центре Киева, - СБУ. ВИДЕО+ФОТО
Служба безопасности и Национальная полиция задержали российского агента, который по заказу вражеских спецслужб совершил теракт в центре Киева 17 ноября этого года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Как отмечается, в тот день наряд полиции прибыл на вызов о домашнем насилии в многоквартирном доме в Печерском районе столицы.
Злоумышленник установил "растяжку"
При попытке правоохранителей зайти в дом на входе в помещение сработала так называемая "растяжка" с гранатой Ф-1.
"Как оказалось, в квартире никто не проживал, а "звонок" женским голосом на линию 102 был фейком, чтобы заманить в ловушку и убить полицейских", - отмечают в СБУ.
Кто спланировал теракт?
По материалам СБУ, этот теракт был спланирован российскими спецслужбами. Для его выполнения они дистанционно привлекли 43-летнего жителя Киевской области, который уже 6 раз отбывал наказание за разбой, кражи и побег из тюрьмы.
Перед установкой "растяжки" агент выполнил "тестовое" задание: поджег релейный шкаф "Укрзалізниці" в окрестностях столицы и направил соответствующие видео куратору.
После этого рецидивист получил пошаговую инструкцию для совершения теракта против украинских правоохранителей.
Злоумышленник арендовал квартиру в центре Киева, установил там "растяжку" с боевой гранатой, а также видеокамеры, которые должны были фиксировать подрыв в режиме реального времени.
По результатам профессиональных действий полиции во время взрыва никто не пострадал. Вскоре правоохранители задержали фигуранта "по горячим следам".
Что изъяли у задержанного?
Во время обысков в квартире задержанного изъят мобильный телефон, сим-карты и одежда с доказательствами преступных действий.
Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).
Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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Щось це дуже схоже на чергову постанову.
та й ч.1 ст.263 КК України не завадить, навряд чи він мав законний дозвіл на ф-1
цікаво, де він її взяв?
не з інструкцій же кацапських кураторів
Kozak.ua
Послухайте,як здихав сифілітик
і вождь москалів,яке лижить
на площі,якому поклоняються
оці покидьки.Нормальна нація
вже давно прозріла б і викинула
його на смітник...кацапи - це
непотреб,який треба або
ізолювати,або знищити.
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Вони обрали «найпростіший» шлях. А тому пацієнтові сказали, що він миттєво переміститься до Ростова?
Якось усе туманно в цьому випадку
Я перепрошую, то недолюстровані рукзакяни- це прохфессіАнали із чуйкою чи нюхом?
Поліція тут в тилу вже в кожній установі, заклади освіти т.т.п.,щось Найвеличнійший Лідор не так давно про супертурбо безпеку розповідав з трибуни ВР.
На фронт може мусорів треба,а в тилу може й пенсіонер,ветерани,цивільний бути в службі шеріфів,може краще взяти готовий проект у Штатів?
І тут потрібно приплести парашу.