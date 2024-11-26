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Задержан вражеский агент, пытавшийся взорвать наряд полиции в центре Киева, - СБУ. ВИДЕО+ФОТО

Служба безопасности и Национальная полиция задержали российского агента, который по заказу вражеских спецслужб совершил теракт в центре Киева 17 ноября этого года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, в тот день наряд полиции прибыл на вызов о домашнем насилии в многоквартирном доме в Печерском районе столицы.

Злоумышленник установил "растяжку"

При попытке правоохранителей зайти в дом на входе в помещение сработала так называемая "растяжка" с гранатой Ф-1.

"Как оказалось, в квартире никто не проживал, а "звонок" женским голосом на линию 102 был фейком, чтобы заманить в ловушку и убить полицейских", - отмечают в СБУ.

Смотрите также: Готовили теракты по всей Украине: СБУ задержала агентурную группу ФСБ в Одессе. ФОТОрепортаж

зловмисник встановив розтяжку в центір Києва
зловмисник встановив розтяжку в центір Києва

Кто спланировал теракт?

По материалам СБУ, этот теракт был спланирован российскими спецслужбами. Для его выполнения они дистанционно привлекли 43-летнего жителя Киевской области, который уже 6 раз отбывал наказание за разбой, кражи и побег из тюрьмы.

Перед установкой "растяжки" агент выполнил "тестовое" задание: поджег релейный шкаф "Укрзалізниці" в окрестностях столицы и направил соответствующие видео куратору.

После этого рецидивист получил пошаговую инструкцию для совершения теракта против украинских правоохранителей.

Злоумышленник арендовал квартиру в центре Киева, установил там "растяжку" с боевой гранатой, а также видеокамеры, которые должны были фиксировать подрыв в режиме реального времени.

По результатам профессиональных действий полиции во время взрыва никто не пострадал. Вскоре правоохранители задержали фигуранта "по горячим следам".

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Что изъяли у задержанного?

Во время обысков в квартире задержанного изъят мобильный телефон, сим-карты и одежда с доказательствами преступных действий.

Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Автор: 

Киев (25499) СБУ (19874) теракт (2299)


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Топ комментарии
+31
В нас ворожі агенти сидять в ОПі і потихеньку підривають Україну. І жодна силова правозахисна структура немає до них жодних претензій!
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26.11.2024 10:40
+16
може запитання і недоречне, але чим таким страшним загрожував рашці наряд рядових поліціянтів, яких хотіли підірвати?
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26.11.2024 10:46
+9
всім по медалі, міністру орден
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26.11.2024 10:43
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Правила форума Совет форумчан
В нас ворожі агенти сидять в ОПі і потихеньку підривають Україну. І жодна силова правозахисна структура немає до них жодних претензій!
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26.11.2024 10:40 Ответить
какіє ваші доказательства?
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26.11.2024 10:43 Ответить
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26.11.2024 11:23 Ответить
підкинули
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29.11.2024 12:46 Ответить
потихеньку ?! )
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26.11.2024 10:46 Ответить
главно дєло не позбавляйте виборчого права.
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26.11.2024 10:41 Ответить
всім по медалі, міністру орден
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26.11.2024 10:43 Ответить
може запитання і недоречне, але чим таким страшним загрожував рашці наряд рядових поліціянтів, яких хотіли підірвати?
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26.11.2024 10:46 Ответить
Бо на фронт можна було б відправляти мусорню,а так тут в тилу така небезпека що куди їх займати.
Щось це дуже схоже на чергову постанову.
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26.11.2024 12:21 Ответить
Стаття - тероризм. Що тут не зрозумілого? Це стандартна практика терористів у всі часи - що Іділ, що РФ. Щоб мирні мешканці боялися.
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26.11.2024 13:01 Ответить
Паніка от чим ..та сказала та переказала..і поїхало...
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27.11.2024 10:00 Ответить
чого ж не інкримінували йому ст.348 КК України (посягання на життя працівника правоохоронного органу)? там довічне із конфіскацією
та й ч.1 ст.263 КК України не завадить, навряд чи він мав законний дозвіл на ф-1
цікаво, де він її взяв?
не з інструкцій же кацапських кураторів
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26.11.2024 10:46 Ответить
Як здихав ленін.
Kozak.ua
Послухайте,як здихав сифілітик
і вождь москалів,яке лижить
на площі,якому поклоняються
оці покидьки.Нормальна нація
вже давно прозріла б і викинула
його на смітник...кацапи - це
непотреб,який треба або
ізолювати,або знищити.
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26.11.2024 10:48 Ответить
кількість поклонників сифілітика в орді рекордно низька...тепер він для них ворог який розвалив расєюшку як горбатий ссср...Тепер в них нова свята трійця....син божий *****, бог отець йосип сталін та дух божий микола 2
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26.11.2024 12:18 Ответить
Зловмисник орендував квартиру у центрі Києва, встановив там "розтяжку" з бойовою гранатою, а також відеокамери, які мали фіксувати підрив у режимі реального часу.
=======

Вони обрали «найпростіший» шлях. А тому пацієнтові сказали, що він миттєво переміститься до Ростова?

Якось усе туманно в цьому випадку
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26.11.2024 10:48 Ответить
За результатами професійних дій поліції під час вибуху ніхто не постраждав. Джерело:

Я перепрошую, то недолюстровані рукзакяни- це прохфессіАнали із чуйкою чи нюхом?
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26.11.2024 10:49 Ответить
бухай зебіл Эми, свій внесок ти зробив, можеш йти на дЄрьмаОПу.
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26.11.2024 11:04 Ответить
ти мене поняв, хто коли і як родив професійних професіоналів.
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29.11.2024 12:38 Ответить
..во время съемок, ни одно животное не пострадало.. все медальки получены..
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26.11.2024 10:59 Ответить
Через заміновані українські поля ,до московії ,відпустити у вільне плавання.. чорною торбою йому дорога ...
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26.11.2024 11:00 Ответить
Пахне новорічною хлопавкою .
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26.11.2024 11:01 Ответить
Це татаров переплутав поліцію Києва з чеченцями ? Допитайте "з пристрастієм" і отримаєте замовників у Києві. Не все ж валити на фсб, яке далеко. Але має довгі руки.
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26.11.2024 11:02 Ответить
Поліціянти мабуть були з чорними бородами схожі на чеченців-- татаров дав маху .
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26.11.2024 11:08 Ответить
А "жіночий голос" знайшли?
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26.11.2024 11:26 Ответить
А був би пенсіонером - взагалі відпустили?...
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26.11.2024 11:35 Ответить
Rasstreljatj na mestje!!! Zassranij kacap-vanjka! Rasstreljatj!
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26.11.2024 11:54 Ответить
Мразь. Його треба садити на довічне.
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26.11.2024 11:59 Ответить
Якщо то пенсіонер - відпустіть його негайно!!!
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26.11.2024 12:08 Ответить
Якщо 3 роки дадуть судді то буде добре, а може дадуть і призначать іспітовий термін, як перед цим пенсіонерам, які волонтерку побили...
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26.11.2024 12:14 Ответить
Якось воно дууууужеее схоже на постановку.
Поліція тут в тилу вже в кожній установі, заклади освіти т.т.п.,щось Найвеличнійший Лідор не так давно про супертурбо безпеку розповідав з трибуни ВР.
На фронт може мусорів треба,а в тилу може й пенсіонер,ветерани,цивільний бути в службі шеріфів,може краще взяти готовий проект у Штатів?
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26.11.2024 12:29 Ответить
не чіпайте ментів, вони служать будь-якій владі.
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26.11.2024 12:54 Ответить
ну якщо під час затримання з тварюкою повелися чемно і не відбили йому почки щоб у сізо кров.ю сцяв . то може у сізо або в колоніі ********* отого недолюдка --- ******* ***** гуманність до цих виродків коли наших полонених десятками розстрілюють . може ..при спробі втечі .. теж розстрілювати і не доводити до суду оту тварюку ??????
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26.11.2024 12:56 Ответить
Може, то якісь бандитські розбірки між ментами та конкурентами?
І тут потрібно приплести парашу.
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26.11.2024 15:35 Ответить
зелений луцький терорист серiя 768 для долбое"ов
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26.11.2024 17:46 Ответить
В америке на єдектростуле поджарили.
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06.01.2025 20:43 Ответить
 
 