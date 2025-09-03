УКР
Нацполіція знешкодила угруповання, яке забезпечувало наркотрафік до Київського СІЗО. ФОТОрепортаж

Фігуранти – четверо мешканців Києва та області, віком від 30 до 49 років. Окрім слідчого ізолятора, ділки збували наркотики на території столиці шляхом закладок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Національна поліція України

Місячний прибуток від наркобізнесу сягав пів мільйона гривень.

Частину коштів зі збуту наркотиків у Києві ділки передавали до так званого "общака", утримувач якого знаходиться в СІЗО. Також члени цього угруповання формували та надсилали пакунки з наркотиками, сигаретами, алкоголем тощо для "смотрящих" у слідчому ізоляторі – так званий "грєв".

Збували наркотики в СІЗО

Правоохоронці повідомили підозри організатору та членам угруповання за кількома статтями Кримінального кодексу України.

Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нацполіція

Які спритні ділки! Всього четверо, а всюди встигали! І наркота, і "грєв", і "заклаткі"...
А адміністрація СІЗО така вся із себе: "І звидки то всеє берецця? І хто ж то все постачає? Гадки не маємо!"
03.09.2025 15:35 Відповісти
А до працівників СІЗО питань не має.
03.09.2025 15:38 Відповісти
Мабуть у них був чоловік невидимка, який проникав в СІЗО, а охоронці не могли навіть подумати про це
03.09.2025 15:45 Відповісти
... без участі мєнтів такі ,, постачання" не відбуваються.
03.09.2025 17:37 Відповісти
 
 