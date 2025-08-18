Постачали наркотики для VIP-клієнтів у комендатську годину: викрито злочинну групу в Одесі, Києві та Дніпрі. ФОТОрепортаж
Правоохоронці викрили злочинну організацію, які продавала кокаїн під час комендантської години. Щомісяця вони заробляли до $500 тис.
Про це повідомив Департамент комунікацій Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що зловмисники використовували посвідчення волонтерів, липові перепустки та документи різних держустанов, щоб постачати наркотики для VIP-клієнтів.
"Вартість одного граму кокаїну з послугою "нічного таксі" становила 250 доларів. Організатор цього "страртапу" курував всіма діями "підлеглих" виключно телефоном. Ділки створили мережу каналів у месенджерах, де обіцяли доставку 24/7. За результатами спецоперації правоохоронці затримали в Києві, Одесі та Дніпрі 11 учасників злочинної наркоорганізації у процесуальному порядку", - йдеться в повідомленні.
Для конспірації організатор вів усі перемовини з іншими учасниками лише телефоном, забезпечував учасників наркотиками та ретельно підбирав кур’єрів.
Також він мав довірену особу, яка займалася фінансовими питаннями, забезпечувала документами для роботи в нічний час та контролювала всіх учасників. Усі кур’єри ретельно проходили відбір та перевірку.
"Замовлення приймали через створену розгалужену мережу каналів у месенджерах, так само і рекламували товар та свої послуги – гарантували якість та доставку в будь-який час доби. Щоб пересуватися авто в комендантську годину використовували посвідчення волонтерів, липові перепустки та документи різних держустанов. Наркотики учасникам злочинної організації з інших міст передавали поштою, ховаючи їх у флаконах з шампунем. Ціна за грам кокаїну з доставкою в комендантську годину складала 250 доларів, в день — 200 доларів. Лише в нічний час доби ділки щомісяця збували до 2 000 доз кокаїну, а це - майже півмільйона доларів чистого прибутку", - розповіли у поліції.
Нацполіція та СБУ провели спецоперацію в Одесі, Дніпрі та Києві. Було вилучено наркотики, зброю, перепустки, посвідчення волонтерів, гроші в національній та іноземній валюті загальною сумою понад 1,6 млн грн., 53 мобільні телефони, 65 банківських карток тощо.
Правоохоронці затримали 11 осіб. Наразі їм повідомлено про підозру за ч. 1 та 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній) та ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.
Санкція інкримінованих статей передбачає покарання – до 12 років в’язниці з конфіскацією майна. Усім підозрюваним обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.
Наразі тривають заходи із встановлення повного кола осіб, які можуть бути причетні до наркобізнесу.
