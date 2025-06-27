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Новини Фото Виготовлення та збут наркотиків Катування у СІЗО
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Налагодили наркотрафік до Київського СІЗО: судитимуть учасників транснаціональної злочинної групи. ФОТОрепортаж

У Києві судитимуть учасників організованої транснаціональної злочинної групи, які налагодили наркотрафік у стінах столичного СІЗО та тероризували його утриманців. Максимальне покарання, яке може загрожувати обвинуваченим –– 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. 

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, передає Цензор.НЕТ.

Слідство встановлено, що організували злочинну діяльність двоє братів за підтримки "вора в законі", що утримувався свого часу у слідчому ізоляторі. Як спільників залучили заарештованих, двох киян та іноземця.

Відповідно до сформованих у СІЗО замовлень, учасники угруповання купували наркотики й психотропи та перекидали через паркан. Утриманці ізолятора забирали пакунки та розповсюджували у стінах слідчого ізолятора.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Збував психотропи на $15 тис. щомісяця: у Києві затримано білоруса, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Частина злочинного заробітку розподілялася між всіма учасниками, решта йшла на поповнення так званого "общака".

Крім того, зловмисники займалися вимаганням коштів з арештованих за "спокійні умови" перебування в установі. Так, до прикладу, побили одного з утриманців та погрожували йому вбивством, аби той сплатив їм 2000 доларів. Потерпілий переказав ділкам 80 000 гривень від необхідної суми.

У січні 2025 року оперативник ДСР заблокували наркотрафік до установи, а слідчі поліції оголосили причетним про підозри.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хотіли переправити 80 кг кокаїну до ЄС через Україну: засуджено членів міжнародної наркомафії "Ндрангета", - СБУ. ФОТОрепортаж

Нині обвинувальний акт стосовно чотирьох суб’єктів підвищеного злочинного впливу – мають "статуси" у кримінальному середовищі — та двох учасників наркотрафіку, скеровано на розгляд до Шевченківського районного суду м. Києва.

Залежно від ролі та участі у протиправній діяльності їхні дії кваліфіковані:

- ч. 2 ст. 255-1 (встановлення або поширення злочинного впливу у слідчих ізоляторах),

- ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів),

- ч. 4 ст. 321 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних, чи сильнодіючих лікарських засобів),

- ч. 4 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повідомлено про підозру 7 працівникам СІЗО за причетність до смертельного побиття ув’язненого, - Офіс Генпрокурора

У Києві судитимуть учасників наркобізнесу у Київському СІЗО
У Києві судитимуть учасників наркобізнесу у Київському СІЗО
У Києві судитимуть учасників наркобізнесу у Київському СІЗО
У Києві судитимуть учасників наркобізнесу у Київському СІЗО

Автор: 

Київ (19791) наркотики (1463) Нацполіція (15320) СІЗО (730)


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Топ коментарі
+4
Ці що на фото як нормальні люди жити не будуть, таким треба пожиттеве давати й тримати окремо.
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27.06.2025 16:08 Відповісти
+4
адміністрації цих закладів самі зацікавлені у подібному стані речей, і, напевне, нормально так харчуються з цього, і прямо і опосередковано...
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27.06.2025 16:32 Відповісти
+2
Усі СІЗО накрити РЕБом і зникнуть шахраї з олх, надокучливі дзвінки з "банку" та оператори Київстар з номерами 073
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27.06.2025 16:27 Відповісти
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Свіжий кокс з Колумбії - прямо СІЗО - нігуя собі
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27.06.2025 16:04 Відповісти
Ці що на фото як нормальні люди жити не будуть, таким треба пожиттеве давати й тримати окремо.
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27.06.2025 16:08 Відповісти
Бардак страшний(
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27.06.2025 16:13 Відповісти
Канал забрали себе
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27.06.2025 16:23 Відповісти
То фігня ... "парєшают" через суди
https://suspilne.media/poltava/1051841-poltavskomu-ekscinovniku-igoru-verizi-povernuli-arestovane-majno-zokrema-godinnik-iz-gerbom-rf/
Полтавському ексчиновнику Ігорю Веризі повернули арештоване майно, зокрема годинник із гербом РФ
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27.06.2025 16:25 Відповісти
Усі СІЗО накрити РЕБом і зникнуть шахраї з олх, надокучливі дзвінки з "банку" та оператори Київстар з номерами 073
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27.06.2025 16:27 Відповісти
і постійні "мінування" держустанов
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27.06.2025 19:17 Відповісти
адміністрації цих закладів самі зацікавлені у подібному стані речей, і, напевне, нормально так харчуються з цього, і прямо і опосередковано...
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27.06.2025 16:32 Відповісти
Перекидували наркотики через забор ))) Нас за дурників мають.
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27.06.2025 17:02 Відповісти
взагалі-то саме так і роблять мабуть у кожному СІЗО, це найрозповсюдженіший спосіб
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27.06.2025 17:30 Відповісти
В СІЗО цим завжди займались самі працівники СІЗО
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27.06.2025 17:33 Відповісти
ну ти ідіот? кажу тобі ще раз, перекиди це самий розповсюджений спосіб, є й інші варіанти, але саме перекидивважаються надійнішими, тобто працівники "нічого не знають" та при обшуках "нічого не бачать", а руки самі зайвого разу нічого не беруть щоб не підставлятись
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27.06.2025 17:39 Відповісти
 
 