Налагодили наркотрафік до Київського СІЗО: судитимуть учасників транснаціональної злочинної групи. ФОТОрепортаж

У Києві судитимуть учасників організованої транснаціональної злочинної групи, які налагодили наркотрафік у стінах столичного СІЗО та тероризували його утриманців. Максимальне покарання, яке може загрожувати обвинуваченим –– 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, передає Цензор.НЕТ.

Слідство встановлено, що організували злочинну діяльність двоє братів за підтримки "вора в законі", що утримувався свого часу у слідчому ізоляторі. Як спільників залучили заарештованих, двох киян та іноземця.

Відповідно до сформованих у СІЗО замовлень, учасники угруповання купували наркотики й психотропи та перекидали через паркан. Утриманці ізолятора забирали пакунки та розповсюджували у стінах слідчого ізолятора.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Збував психотропи на $15 тис. щомісяця: у Києві затримано білоруса, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Частина злочинного заробітку розподілялася між всіма учасниками, решта йшла на поповнення так званого "общака".

Крім того, зловмисники займалися вимаганням коштів з арештованих за "спокійні умови" перебування в установі. Так, до прикладу, побили одного з утриманців та погрожували йому вбивством, аби той сплатив їм 2000 доларів. Потерпілий переказав ділкам 80 000 гривень від необхідної суми.

У січні 2025 року оперативник ДСР заблокували наркотрафік до установи, а слідчі поліції оголосили причетним про підозри.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хотіли переправити 80 кг кокаїну до ЄС через Україну: засуджено членів міжнародної наркомафії "Ндрангета", - СБУ. ФОТОрепортаж

Нині обвинувальний акт стосовно чотирьох суб’єктів підвищеного злочинного впливу – мають "статуси" у кримінальному середовищі — та двох учасників наркотрафіку, скеровано на розгляд до Шевченківського районного суду м. Києва.

Залежно від ролі та участі у протиправній діяльності їхні дії кваліфіковані:

- ч. 2 ст. 255-1 (встановлення або поширення злочинного впливу у слідчих ізоляторах),



- ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів),



- ч. 4 ст. 321 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних, чи сильнодіючих лікарських засобів),



- ч. 4 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повідомлено про підозру 7 працівникам СІЗО за причетність до смертельного побиття ув’язненого, - Офіс Генпрокурора







