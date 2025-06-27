Наладили наркотрафик в Киевский СИЗО: будут судить участников транснациональной преступной группы. ФОТОрепортаж

В Киеве будут судить участников организованной транснациональной преступной группы, которые наладили наркотрафик в стенах столичного СИЗО и терроризировали его обитателей. Максимальное наказание, которое может грозить обвиняемым - 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

Следствие установило, что организовали преступную деятельность двое братьев при поддержке "вора в законе", который содержался в свое время в следственном изоляторе. В качестве сообщников привлекли арестованных, двух киевлян и иностранца.

Согласно сформированным в СИЗО заказам, участники группировки покупали наркотики и психотропы и перебрасывали через забор. Содержащиеся изолятора забирали пакеты и распространяли в стенах следственного изолятора.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сбывал психотропы на $15 тыс. ежемесячно: в Киеве задержан белорус, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Часть преступного заработка распределялась между всеми участниками, остальное шло на пополнение так называемого "общака".

Кроме того, злоумышленники занимались вымогательством средств с арестованных за "спокойные условия" пребывания в учреждении. Так, к примеру, избили одного из иждивенцев и угрожали ему убийством, чтобы тот заплатил им 2000 долларов. Потерпевший перечислил дельцам 80 000 гривен от необходимой суммы.

В январе 2025 года оперативник ДВР заблокировали наркотрафик в учреждение, а следователи полиции объявили причастным о подозрениях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хотели переправить 80 кг кокаина в ЕС через Украину: осуждены члены международной наркомафии "Ндрангета", - СБУ. ФОТОрепортаж

В данное время обвинительный акт в отношении четырех субъектов повышенного преступного влияния - имеют "статусы" в криминальной среде - и двух участников наркотрафика, направлено на рассмотрение в Шевченковский районный суд г. Киева.

В зависимости от роли и участия в противоправной деятельности их действия квалифицированы:

- ч. 2 ст. 255-1 (установление или распространение преступного влияния в следственных изоляторах),



- ч. 3 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов),



- ч. 4 ст. 321 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых, или сильнодействующих лекарственных средств),



- ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Наркогруппировка, действовавшая под видом правоохранителей и военных, разоблачена в Запорожье. ФОТОРЕПОРТАЖ







