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Наладили наркотрафик в Киевский СИЗО: будут судить участников транснациональной преступной группы. ФОТОрепортаж

В Киеве будут судить участников организованной транснациональной преступной группы, которые наладили наркотрафик в стенах столичного СИЗО и терроризировали его обитателей. Максимальное наказание, которое может грозить обвиняемым - 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

Следствие установило, что организовали преступную деятельность двое братьев при поддержке "вора в законе", который содержался в свое время в следственном изоляторе. В качестве сообщников привлекли арестованных, двух киевлян и иностранца.

Согласно сформированным в СИЗО заказам, участники группировки покупали наркотики и психотропы и перебрасывали через забор. Содержащиеся изолятора забирали пакеты и распространяли в стенах следственного изолятора.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сбывал психотропы на $15 тыс. ежемесячно: в Киеве задержан белорус, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Часть преступного заработка распределялась между всеми участниками, остальное шло на пополнение так называемого "общака".

Кроме того, злоумышленники занимались вымогательством средств с арестованных за "спокойные условия" пребывания в учреждении. Так, к примеру, избили одного из иждивенцев и угрожали ему убийством, чтобы тот заплатил им 2000 долларов. Потерпевший перечислил дельцам 80 000 гривен от необходимой суммы.

В январе 2025 года оперативник ДВР заблокировали наркотрафик в учреждение, а следователи полиции объявили причастным о подозрениях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хотели переправить 80 кг кокаина в ЕС через Украину: осуждены члены международной наркомафии "Ндрангета", - СБУ. ФОТОрепортаж

В данное время обвинительный акт в отношении четырех субъектов повышенного преступного влияния - имеют "статусы" в криминальной среде - и двух участников наркотрафика, направлено на рассмотрение в Шевченковский районный суд г. Киева.

В зависимости от роли и участия в противоправной деятельности их действия квалифицированы:

- ч. 2 ст. 255-1 (установление или распространение преступного влияния в следственных изоляторах),

- ч. 3 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов),

- ч. 4 ст. 321 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых, или сильнодействующих лекарственных средств),

- ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

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В Киеве будут судить участников наркобизнеса в Киевском СИЗО
В Киеве будут судить участников наркобизнеса в Киевском СИЗО
В Киеве будут судить участников наркобизнеса в Киевском СИЗО
В Киеве будут судить участников наркобизнеса в Киевском СИЗО

Автор: 

Киев (25792) наркотики (2159) Нацполиция (16603) СИЗО (1368)


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Топ комментарии
+4
адміністрації цих закладів самі зацікавлені у подібному стані речей, і, напевне, нормально так харчуються з цього, і прямо і опосередковано...
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27.06.2025 16:32 Ответить
+3
Ці що на фото як нормальні люди жити не будуть, таким треба пожиттеве давати й тримати окремо.
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27.06.2025 16:08 Ответить
+2
Перекидували наркотики через забор ))) Нас за дурників мають.
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27.06.2025 17:02 Ответить
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Свіжий кокс з Колумбії - прямо СІЗО - нігуя собі
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27.06.2025 16:04 Ответить
Ці що на фото як нормальні люди жити не будуть, таким треба пожиттеве давати й тримати окремо.
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27.06.2025 16:08 Ответить
Бардак страшний(
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27.06.2025 16:13 Ответить
Канал забрали себе
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27.06.2025 16:23 Ответить
То фігня ... "парєшают" через суди
https://suspilne.media/poltava/1051841-poltavskomu-ekscinovniku-igoru-verizi-povernuli-arestovane-majno-zokrema-godinnik-iz-gerbom-rf/
Полтавському ексчиновнику Ігорю Веризі повернули арештоване майно, зокрема годинник із гербом РФ
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27.06.2025 16:25 Ответить
Усі СІЗО накрити РЕБом і зникнуть шахраї з олх, надокучливі дзвінки з "банку" та оператори Київстар з номерами 073
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27.06.2025 16:27 Ответить
і постійні "мінування" держустанов
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27.06.2025 19:17 Ответить
адміністрації цих закладів самі зацікавлені у подібному стані речей, і, напевне, нормально так харчуються з цього, і прямо і опосередковано...
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27.06.2025 16:32 Ответить
Перекидували наркотики через забор ))) Нас за дурників мають.
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27.06.2025 17:02 Ответить
взагалі-то саме так і роблять мабуть у кожному СІЗО, це найрозповсюдженіший спосіб
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27.06.2025 17:30 Ответить
В СІЗО цим завжди займались самі працівники СІЗО
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27.06.2025 17:33 Ответить
ну ти ідіот? кажу тобі ще раз, перекиди це самий розповсюджений спосіб, є й інші варіанти, але саме перекидивважаються надійнішими, тобто працівники "нічого не знають" та при обшуках "нічого не бачать", а руки самі зайвого разу нічого не беруть щоб не підставлятись
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27.06.2025 17:39 Ответить
 
 