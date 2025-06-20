Хотели переправить 80 кг кокаина в ЕС через Украину: осуждены члены международной наркомафии "Ндрангета", - СБУ. ФОТОрепортаж
По материалам СБУ и Нацполиции к 11 годам заключения с конфискацией имущества приговорены трое участников влиятельной итальянской мафиозной группировки "Ндрангета".
Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.
Они организовали контрабанду 80 кг кокаина из Южной Америки в Европейский Союз через Украину.
Спецоперацию по задержанию наркодельцов провели в августе 2021 года в Одессе. Один из злоумышленников был задержан возле морского порта, еще двое - на территории промышленного рынка, куда прибыли для встречи нелегального груза.
Кокаин пытались провезти в рефрижераторных контейнерах с бананами, скрыв 100 брикетов наркотика в технологических полостях.
Среди осужденных - двое граждан Балканских стран и один украинец, которые в структуре "Ндрангеты" отвечали за организацию трафиков.
Суд признал их виновными по ч. 3 ст. 305 и ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины - контрабанду наркотиков в особо крупных размерах и их транспортировку с целью сбыта.
Схоже сім'я вже не та. Клята глобалізація
Вчора було повідомлення, про затримання великої партії наркотиків із ЧЕХІЇ в Україну.
Якого рожна пепеправляти через кордони наркотики назустріч один одному?
А кокаїн - виготовляють в Південній америці .
Тому все логічно .
Сніжок точно не в ОП їхав? Бо там у людей депресія через СБУ може початися.