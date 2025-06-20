РУС
Хотели переправить 80 кг кокаина в ЕС через Украину: осуждены члены международной наркомафии "Ндрангета", - СБУ. ФОТОрепортаж

По материалам СБУ и Нацполиции к 11 годам заключения с конфискацией имущества приговорены трое участников влиятельной итальянской мафиозной группировки "Ндрангета".

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Они организовали контрабанду 80 кг кокаина из Южной Америки в Европейский Союз через Украину.

Спецоперацию по задержанию наркодельцов провели в августе 2021 года в Одессе. Один из злоумышленников был задержан возле морского порта, еще двое - на территории промышленного рынка, куда прибыли для встречи нелегального груза.

Кокаин пытались провезти в рефрижераторных контейнерах с бананами, скрыв 100 брикетов наркотика в технологических полостях.

Среди осужденных - двое граждан Балканских стран и один украинец, которые в структуре "Ндрангеты" отвечали за организацию трафиков.

Суд признал их виновными по ч. 3 ст. 305 и ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины - контрабанду наркотиков в особо крупных размерах и их транспортировку с целью сбыта.

+6
Зеля винюхайє сам
20.06.2025 12:19 Ответить
+5
Потужному?
20.06.2025 12:13 Ответить
+4
Оце у тепер у СБУшників свято, Зеля їм ноги місяць цілуватиме.
20.06.2025 12:20 Ответить
Потужному?
20.06.2025 12:13 Ответить
бред сивой кобылы никто в здравом уме не тащит наркоту через Одессу все прекрасно поставляется через немецкие и голландские порты
20.06.2025 12:38 Ответить
Справа на особистому контролі президента!
20.06.2025 12:16 Ответить
"Сациалізм - ета учьот і кантроль!"
20.06.2025 12:19 Ответить
дерьмака накрили? чи на абрахамію той встиг стрільки перевести?
20.06.2025 12:17 Ответить
Зеля винюхайє сам
20.06.2025 12:19 Ответить
🤣
20.06.2025 13:00 Ответить
Оце у тепер у СБУшників свято, Зеля їм ноги місяць цілуватиме.
20.06.2025 12:20 Ответить
В ОПІ сьогодні буде ломка..
20.06.2025 12:24 Ответить
та да! така обломка! )
20.06.2025 12:28 Ответить
Сьогодні буде свято.... Ломка - завтра зранку...🤣🤣🤣
20.06.2025 12:29 Ответить
20.06.2025 12:28 Ответить
двоє громадян Балканських країн та один українець
Схоже сім'я вже не та. Клята глобалізація
20.06.2025 12:42 Ответить
калабрийская мафия
20.06.2025 12:58 Ответить
Цікаво, як цей бізнес працює.
Вчора було повідомлення, про затримання великої партії наркотиків із ЧЕХІЇ в Україну.
Якого рожна пепеправляти через кордони наркотики назустріч один одному?
20.06.2025 13:23 Ответить
Чехія є найбільшим у Європі виробником метамфетаміну.

А кокаїн - виготовляють в Південній америці .

Тому все логічно .
20.06.2025 13:30 Ответить
80 кг кокаїну

Сніжок точно не в ОП їхав? Бо там у людей депресія через СБУ може початися.
20.06.2025 14:04 Ответить
 
 