Хотели переправить 80 кг кокаина в ЕС через Украину: осуждены члены международной наркомафии "Ндрангета", - СБУ. ФОТОрепортаж

По материалам СБУ и Нацполиции к 11 годам заключения с конфискацией имущества приговорены трое участников влиятельной итальянской мафиозной группировки "Ндрангета".

Они организовали контрабанду 80 кг кокаина из Южной Америки в Европейский Союз через Украину.

Спецоперацию по задержанию наркодельцов провели в августе 2021 года в Одессе. Один из злоумышленников был задержан возле морского порта, еще двое - на территории промышленного рынка, куда прибыли для встречи нелегального груза.

Кокаин пытались провезти в рефрижераторных контейнерах с бананами, скрыв 100 брикетов наркотика в технологических полостях.

Среди осужденных - двое граждан Балканских стран и один украинец, которые в структуре "Ндрангеты" отвечали за организацию трафиков.

Суд признал их виновными по ч. 3 ст. 305 и ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины - контрабанду наркотиков в особо крупных размерах и их транспортировку с целью сбыта.

