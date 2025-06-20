Хотіли переправити 80 кг кокаїну до ЄС через Україну: засуджено членів міжнародної наркомафії "Ндрангета", - СБУ. ФОТОрепортаж

За матеріалами СБУ та Нацполіції до 11 років ув’язнення з конфіскацією майна засуджено трьох учасників впливового італійського мафіозного угруповання "Ндрангета".

Про це повідомили в Службі безпеки України, передає Цензор.НЕТ.





Вони організували контрабанду 80 кг кокаїну з Південної Америки до Європейського Союзу через Україну.

Спецоперацію із затримання наркоділків провели у серпні 2021 року в Одесі. Один зі зловмисників був затриманий біля морського порту, ще двоє - на території промислового ринку, куди прибули для зустрічі нелегального вантажу.

Кокаїн намагалися провезти в рефрижераторних контейнерах з бананами, приховавши 100 брикетів наркотика у технологічних порожнинах.

Серед засуджених - двоє громадян Балканських країн та один українець, які у структурі "Ндрангети" відповідали за організацію трафіків.

Суд визнав їх винними за ч. 3 ст. 305 та ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України - контрабанду наркотиків в особливо великих розмірах та їх транспортування з метою збуту.

