Хотіли переправити 80 кг кокаїну до ЄС через Україну: засуджено членів міжнародної наркомафії "Ндрангета", - СБУ. ФОТОрепортаж
За матеріалами СБУ та Нацполіції до 11 років ув’язнення з конфіскацією майна засуджено трьох учасників впливового італійського мафіозного угруповання "Ндрангета".
Про це повідомили в Службі безпеки України, передає Цензор.НЕТ.
Вони організували контрабанду 80 кг кокаїну з Південної Америки до Європейського Союзу через Україну.
Спецоперацію із затримання наркоділків провели у серпні 2021 року в Одесі. Один зі зловмисників був затриманий біля морського порту, ще двоє - на території промислового ринку, куди прибули для зустрічі нелегального вантажу.
Кокаїн намагалися провезти в рефрижераторних контейнерах з бананами, приховавши 100 брикетів наркотика у технологічних порожнинах.
Серед засуджених - двоє громадян Балканських країн та один українець, які у структурі "Ндрангети" відповідали за організацію трафіків.
Суд визнав їх винними за ч. 3 ст. 305 та ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України - контрабанду наркотиків в особливо великих розмірах та їх транспортування з метою збуту.
Схоже сім'я вже не та. Клята глобалізація
Вчора було повідомлення, про затримання великої партії наркотиків із ЧЕХІЇ в Україну.
Якого рожна пепеправляти через кордони наркотики назустріч один одному?
А кокаїн - виготовляють в Південній америці .
Тому все логічно .
Сніжок точно не в ОП їхав? Бо там у людей депресія через СБУ може початися.