Хотіли переправити 80 кг кокаїну до ЄС через Україну: засуджено членів міжнародної наркомафії "Ндрангета", - СБУ. ФОТОрепортаж

За матеріалами СБУ та Нацполіції до 11 років ув’язнення з конфіскацією майна засуджено трьох учасників впливового італійського мафіозного угруповання "Ндрангета".

Про це повідомили в Службі безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

В Україні засудили членів мафії

Вони організували контрабанду 80 кг кокаїну з Південної Америки до Європейського Союзу через Україну.

Спецоперацію із затримання наркоділків провели у серпні 2021 року в Одесі. Один зі зловмисників був затриманий біля морського порту, ще двоє - на території промислового ринку, куди прибули для зустрічі нелегального вантажу.

Кокаїн намагалися провезти в рефрижераторних контейнерах з бананами, приховавши 100 брикетів наркотика у технологічних порожнинах.

В Україні засудили членів мафії

Серед засуджених - двоє громадян Балканських країн та один українець, які у структурі "Ндрангети" відповідали за організацію трафіків.

Суд визнав їх винними за ч. 3 ст. 305 та ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України - контрабанду наркотиків в особливо великих розмірах та їх транспортування з метою збуту.

Топ коментарі
+6
Зеля винюхайє сам
показати весь коментар
20.06.2025 12:19 Відповісти
+5
Потужному?
показати весь коментар
20.06.2025 12:13 Відповісти
+4
Оце у тепер у СБУшників свято, Зеля їм ноги місяць цілуватиме.
показати весь коментар
20.06.2025 12:20 Відповісти
Потужному?
показати весь коментар
20.06.2025 12:13 Відповісти
бред сивой кобылы никто в здравом уме не тащит наркоту через Одессу все прекрасно поставляется через немецкие и голландские порты
показати весь коментар
20.06.2025 12:38 Відповісти
Справа на особистому контролі президента!
показати весь коментар
20.06.2025 12:16 Відповісти
"Сациалізм - ета учьот і кантроль!"
показати весь коментар
20.06.2025 12:19 Відповісти
дерьмака накрили? чи на абрахамію той встиг стрільки перевести?
показати весь коментар
20.06.2025 12:17 Відповісти
Зеля винюхайє сам
показати весь коментар
20.06.2025 12:19 Відповісти
🤣
показати весь коментар
20.06.2025 13:00 Відповісти
Оце у тепер у СБУшників свято, Зеля їм ноги місяць цілуватиме.
показати весь коментар
20.06.2025 12:20 Відповісти
В ОПІ сьогодні буде ломка..
показати весь коментар
20.06.2025 12:24 Відповісти
та да! така обломка! )
показати весь коментар
20.06.2025 12:28 Відповісти
Сьогодні буде свято.... Ломка - завтра зранку...🤣🤣🤣
показати весь коментар
20.06.2025 12:29 Відповісти
показати весь коментар
20.06.2025 12:28 Відповісти
Схоже сім'я вже не та. Клята глобалізація
показати весь коментар
20.06.2025 12:42 Відповісти
калабрийская мафия
показати весь коментар
20.06.2025 12:58 Відповісти
Цікаво, як цей бізнес працює.
Вчора було повідомлення, про затримання великої партії наркотиків із ЧЕХІЇ в Україну.
Якого рожна пепеправляти через кордони наркотики назустріч один одному?
показати весь коментар
20.06.2025 13:23 Відповісти
Чехія є найбільшим у Європі виробником метамфетаміну.

А кокаїн - виготовляють в Південній америці .

Тому все логічно .
показати весь коментар
20.06.2025 13:30 Відповісти
80 кг кокаїну

Сніжок точно не в ОП їхав? Бо там у людей депресія через СБУ може початися.
показати весь коментар
20.06.2025 14:04 Відповісти
 
 