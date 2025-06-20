УКР
Готував убивство та підпалював авто: у Києві затримано агента ФСБ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Контррозвідка Служби безпеки України спільно з Нацполіцією затримала у Києві агента ФСБ, який за завданням російських спецслужб готував замовне вбивство та підпалив кілька автомобілів Сил оборони.

Про це повідомили в Службі безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Зловмисником виявився 33-річний дезертир, який після самовільного залишення військової частини вийшов на кураторів через анонімні телеграм-канали.

Після вербування агент прибув до столиці, де отримав у схроні пістолет Макарова з 50 набоями. Як "тестове завдання" він здійснив кілька підпалів, після чого мав провести розвідку біля однієї з військових частин у Києві. Для цього орендував квартиру поруч із об’єктом і влаштувався кур’єром.

СБУ затримала агента після чергової диверсії. У квартирі вилучено зброю, боєприпаси та телефон із перепискою з куратором із ФСБ. Йому оголошено підозру за ч. 1 ст. 114-1 КК України (перешкоджання діяльності ЗСУ) і готуються додаткові обвинувачення за держзраду (ч. 2 ст. 111).

Підозрюваний перебуває під вартою без права застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

+6
От падло!
20.06.2025 10:59 Відповісти
+2
Навіщо? Вони можуть бути вбитими під час спроби втечі. Або в камері, за допомогою невідомого співкамерника. Або від ускладнення застарілої хвороби чи серцевого нападу...
20.06.2025 11:10 Відповісти
+1
Хочаб під час військового часу можна ввести смертну кару? Навіщо нам такий "герой"? Це гірше ворога
20.06.2025 10:48 Відповісти
А хто ту закладку зробив ще не знайшли. Воно страшніше чем цей дізертир
20.06.2025 10:37 Відповісти
Хочаб під час військового часу можна ввести смертну кару? Навіщо нам такий "герой"? Це гірше ворога
20.06.2025 10:48 Відповісти
Навіщо? Вони можуть бути вбитими під час спроби втечі. Або в камері, за допомогою невідомого співкамерника. Або від ускладнення застарілої хвороби чи серцевого нападу...
20.06.2025 11:10 Відповісти
Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.
20.06.2025 13:15 Відповісти
От падло!
20.06.2025 10:59 Відповісти
Перетворити у хорошого агента ФСБ - дохлого. Скот жити НЕМАЄ !!!
20.06.2025 11:22 Відповісти
Довічне і на обмін.
20.06.2025 11:25 Відповісти
(ОЙ)бане гівняне ЧМО...
20.06.2025 12:04 Відповісти
ото підар!! ну, пішов у сзч, хєр з ним, багато так роблять. але длобровільно піти працювати на кацапів!!
20.06.2025 12:23 Відповісти
Гнида! 🤬
20.06.2025 12:45 Відповісти
 
 