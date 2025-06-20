Готував убивство та підпалював авто: у Києві затримано агента ФСБ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Контррозвідка Служби безпеки України спільно з Нацполіцією затримала у Києві агента ФСБ, який за завданням російських спецслужб готував замовне вбивство та підпалив кілька автомобілів Сил оборони.

Зловмисником виявився 33-річний дезертир, який після самовільного залишення військової частини вийшов на кураторів через анонімні телеграм-канали.

Після вербування агент прибув до столиці, де отримав у схроні пістолет Макарова з 50 набоями. Як "тестове завдання" він здійснив кілька підпалів, після чого мав провести розвідку біля однієї з військових частин у Києві. Для цього орендував квартиру поруч із об’єктом і влаштувався кур’єром.

СБУ затримала агента після чергової диверсії. У квартирі вилучено зброю, боєприпаси та телефон із перепискою з куратором із ФСБ. Йому оголошено підозру за ч. 1 ст. 114-1 КК України (перешкоджання діяльності ЗСУ) і готуються додаткові обвинувачення за держзраду (ч. 2 ст. 111).

Підозрюваний перебуває під вартою без права застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

