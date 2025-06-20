УКР
Журналіст Бігус повідомив, що є позаштатним працівником військової контррозвідки СБУ

Бігус працює на СБУ

Журналіст-розслідувач Денис Бігус підтвердив, що є позаштатним працівником Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України.

Про це Бігус розповів у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Бігуса, він звільнився з лав Сил оборони у складі Патрульної поліції в кінці 2023 року, а через певний час його знайомі із військової контрозвідки СБУ "підкинули прикольних задач". Таким чином він став позаштатним працівником ДВКР СБУ.

Журналіст уточнив, що посвідчення позаштатного працівника оперативного підрозділу департаменту військової контррозвідки СБУ не дає майже нічого, крім можливості "інколи працювати з якимись штуками" і "інколи відвідувати якісь місця". Бігус наголосив, що не має ані броні, ані зарплати з держбюджету, ані статусу резервіста.

"Коли хтось з СБУ робить херню, редакція про це знімала, знімає і буде знімати, а коли воює війну, я їй допомагав, допомагаю і буду допомагати всім, чим можу. Я пишаюсь тим, що можу, нехай і трошки, допомогти ДВКР СБУ з війною", - зазначив Бігус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Частину співробітників ДЗНД СБУ, які стежили за журналістами, відправили в зону бойових дій на Донбас, - Bihus.Info

Напередодні, 18 червня, нардеп від "ЄС" Олексій Гончаренко повідомив, що Бігус є "гласним позаштатним співробітником оперативного підрозділу Служби безпеки України" і має посвідчення позаштатного працівника.

Автор: 

СБУ (13387) Бігус Денис (203)
+46
Ну когда тот же Гончаренко, поднял тему про то, что бы Бигус и компания показали финансовые отчеты, про то кто их финансирует, сколько получают сотрудники, то сразу же поднялся вой, что это "давление на СМИ"...
20.06.2025 00:22 Відповісти
+38
А цей негідник працював на " спєцсліжби" незрозумілро якої країни.

Так от клістрони привозили з Росії. За "схемою свинарчуків". Без тендерів. За готівку. Все це, якщо постаратися - підстава для кримінальної справи. Повторюю те, про що писав тисячу разів, нам було ВИГІДНО возити комплектуючи з РФ - фірмові і ліцензовані, замість експериментувати з виробництвом власних приладів, бо це - грощі, час і завантажені фахівці. За президента Порошенка ми багато чого так возили - поки вилупок Бігус не розголосив про схему у своїй гнусній передачці, а натовпи корисних ідіотів не зайшлися в істериці про "мародер" і "обкрадає армію". Досі бісяться - попри всі аргументи.
20.06.2025 01:00 Відповісти
+37
20.06.2025 00:19 Відповісти
Звільнився у 2023. 2 роки не виходить. Броні немає, уже можуть мобілізувати. Але має посвідчення яке відлякує тцк.
20.06.2025 10:29 Відповісти
Бігус - і смачний, і з СБУ співпрацює: страва-красава!
20.06.2025 05:17 Відповісти
Не секрет, в основу багатьох журналістських розслідувань покладено матеріали спецслужб, совісних співробітників. Наприклад, рюкзакова справа сина Авакова, або торгівля посадами брата Єрмака, або пінги між Порошенком і Медведчуком влітку 2014. Іншого виходу нема, як злити журналістам. Це ніяк Бігуса не дискредитує, як і Седлецьку, інших.
20.06.2025 05:20 Відповісти
А Гео Лерос, що сам здобуває матеріали для своїх викриттів?..
20.06.2025 05:22 Відповісти
Забутий, бо ніхто не піарить.
20.06.2025 07:36 Відповісти
Спадає на думку справа слідкування за редакцією бігуса на відпочинку. Якщо агент СБУ, для чого кошмарити свого? Просто частині не подобаються викриття.
20.06.2025 05:29 Відповісти
А кто сказал что была цель его именно кошмарить? Назовете хоть одно уголовное дело или что-то подобное на любого из сотрудников его редакции, возникшее после опубликования тех съемок? Нет? То-то и оно. Тут не кошмарить, а поплотнее насадить на крючок слегка отбившегося от рук сексота - это самое оно. Чтобы сидел на крючке послушно и не трепыхался. С такими клиентами проще работать. Обычная практика служб.
20.06.2025 11:36 Відповісти
Причина очевидна - журналісти зробили розголос і ті дали задню.
21.06.2025 10:35 Відповісти
Причем здесь "розголос". Наоборот после шумихи и подтверждения употребления сотрудниками наркоты, органы были обязаны завести дела.
21.06.2025 14:28 Відповісти
Серьезным дядям надоел цирк с конями? Пошли информации одна круче другой, то КМУ собрались менять, то Безуглая текстом сравнимым с диссертацией разродилась, судьи Портнова всплыли, работодатели Бигуса, Трамп от Вовы прячется, путлер решил повстречаться, баба Юля с предвыборными обещалками напомнила о себе...
20.06.2025 06:18 Відповісти
черговий паяц..оце держава блд...
20.06.2025 06:49 Відповісти
Камінг - аут
20.06.2025 07:01 Відповісти
Думав не буду першим але ні. Нагадую - брат дружини Бігуса.
20.06.2025 07:20 Відповісти
Треба бути відвертим до кінця і додати псевдонім, під яким його знають в СБУ. Посвідчення мабуть просто так не дають
20.06.2025 07:36 Відповісти
Завдяки цьому "журналісту" маємо при владі зелене лайно, і кацапських кротів....😡😡😡
20.06.2025 07:55 Відповісти
О! Нарешті почув єдиний розумний висновок: в усіх негараздах винен саме Бігус !!!
20.06.2025 08:35 Відповісти
таких антиукраїнських ,на фсбешному мабуть прикормі "бігусів" в Україні мабуть доооооооооооокуя???
20.06.2025 09:09 Відповісти
И это еще война не кончилась. Представляете сколько таких бойцов невидимого фронта появится после? Железная отмазка на вопрос почему не воевал.
20.06.2025 08:03 Відповісти
Псевдо - "Штопаний"...
20.06.2025 08:25 Відповісти
Воно і не журналіст. і не СБУшник.... "НЕДОРАЗУМЕНИЕ...."
20.06.2025 08:38 Відповісти
Між іншим,як шерненко,та ця,яка здійснила на нього "замах".
Як він сказав? :"посвідчення позаштатного працівника оперативного підрозділу департаменту військової контррозвідки СБУ не дає майже нічого, крім можливості "інколи працювати з якимись штуками" і "інколи відвідувати якісь місця". Бігус наголосив, що не має ані броні, ані зарплати з держбюджету, ані статусу резервіста".
Ще й які дає йому нові можливості: в армію,тим більше,на передову-не візьмуть,що є головним чинником для нього.В побуті,в повсякденному житті корочки "шістьорки" також дають переваги,напр.поліція закриватиме очі,якщо зупинила його на авто з запашком,коли він предявить свої корочки.
На Ц.чимало колишніх шістьорок з кгб-мвс: нехай скажуть,чи не мали переваги в повсякденному житті,користуючись корочками шістьорки.
А інтелігенції,самим журналюгам з бісінфо-в науку,хто їх може здавати в приватних розмовах.
20.06.2025 08:49 Відповісти
The show must go on

The show must go on, yeah

Inside my heart is breaking

My ****** may be flaking

But my smile, still, stays on
20.06.2025 08:54 Відповісти
Стукачок на зп в єрмака
20.06.2025 09:17 Відповісти
В Північній Кореї ведуть туриста по площі. Бачить пам'ятник - робітник, селянин і лікар. Питає - а де ж військовий? Відповідь - а вони всі військові.
20.06.2025 09:22 Відповісти
20.06.2025 09:22 Відповісти
Єто какой то позор(с)
20.06.2025 10:11 Відповісти
шось там про жаб і гадюк
20.06.2025 10:54 Відповісти
після історії з клістронами цього мудака так і не було притягнуто до відповідальності. Воно працювало на рашу, однозначно
20.06.2025 11:47 Відповісти
журнаглист..
20.06.2025 15:08 Відповісти
Хай обрезаніє покаже!
20.06.2025 16:18 Відповісти
Боєц нєвідімого фронта.
20.06.2025 21:35 Відповісти
Сексот з поганялом "Дюрекс"
20.06.2025 22:50 Відповісти
