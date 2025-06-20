Журналіст Бігус повідомив, що є позаштатним працівником військової контррозвідки СБУ

Журналіст-розслідувач Денис Бігус підтвердив, що є позаштатним працівником Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України.

Про це Бігус розповів у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Бігуса, він звільнився з лав Сил оборони у складі Патрульної поліції в кінці 2023 року, а через певний час його знайомі із військової контрозвідки СБУ "підкинули прикольних задач". Таким чином він став позаштатним працівником ДВКР СБУ.

Журналіст уточнив, що посвідчення позаштатного працівника оперативного підрозділу департаменту військової контррозвідки СБУ не дає майже нічого, крім можливості "інколи працювати з якимись штуками" і "інколи відвідувати якісь місця". Бігус наголосив, що не має ані броні, ані зарплати з держбюджету, ані статусу резервіста.

"Коли хтось з СБУ робить херню, редакція про це знімала, знімає і буде знімати, а коли воює війну, я їй допомагав, допомагаю і буду допомагати всім, чим можу. Я пишаюсь тим, що можу, нехай і трошки, допомогти ДВКР СБУ з війною", - зазначив Бігус.

Напередодні, 18 червня, нардеп від "ЄС" Олексій Гончаренко повідомив, що Бігус є "гласним позаштатним співробітником оперативного підрозділу Служби безпеки України" і має посвідчення позаштатного працівника.