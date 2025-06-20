Журналист Бигус сообщил, что является внештатным сотрудником военной контрразведки СБУ.

Журналист-расследователь Денис Бигус подтвердил, что является внештатным сотрудником Департамента военной контрразведки Службы безопасности Украины.

Об этом Бигус рассказал в видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Бигуса, он уволился из рядов Сил обороны в составе Патрульной полиции в конце 2023 года, а через некоторое время его знакомые из военной контрразведки СБУ "подбросили прикольных задач". Таким образом он стал внештатным работником ДВКР СБУ.

Журналист уточнил, что удостоверение внештатного сотрудника оперативного подразделения департамента военной контрразведки СБУ не дает почти ничего, кроме возможности "иногда работать с какими-то штуками" и "иногда посещать какие-то места". Бигус отметил, что не имеет ни брони, ни зарплаты из госбюджета, ни статуса резервиста.

"Когда кто-то из СБУ делает херню, редакция об этом снимала, снимает и будет снимать, а когда воюет войну, я ей помогал, помогаю и буду помогать всем, чем могу. Я горжусь тем, что могу, пусть и немножко, помочь ДВКР СБУ с войной", - отметил Бигус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Часть сотрудников ДЗНГ СБУ, которые следили за журналистами, отправили в зону боевых действий на Донбасс, - Bihus.Info

Накануне, 18 июня, нардеп от "ЕС" Алексей Гончаренко сообщил, что Бигус является "гласным внештатным сотрудником оперативного подразделения Службы безопасности Украины" и имеет удостоверение внештатного сотрудника.