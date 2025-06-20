РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9229 посетителей онлайн
Новости
12 855 134

Журналист Бигус сообщил, что является внештатным сотрудником военной контрразведки СБУ.

Бигус работает на СБУ

Журналист-расследователь Денис Бигус подтвердил, что является внештатным сотрудником Департамента военной контрразведки Службы безопасности Украины.

Об этом Бигус рассказал в видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Бигуса, он уволился из рядов Сил обороны в составе Патрульной полиции в конце 2023 года, а через некоторое время его знакомые из военной контрразведки СБУ "подбросили прикольных задач". Таким образом он стал внештатным работником ДВКР СБУ.

Журналист уточнил, что удостоверение внештатного сотрудника оперативного подразделения департамента военной контрразведки СБУ не дает почти ничего, кроме возможности "иногда работать с какими-то штуками" и "иногда посещать какие-то места". Бигус отметил, что не имеет ни брони, ни зарплаты из госбюджета, ни статуса резервиста.

"Когда кто-то из СБУ делает херню, редакция об этом снимала, снимает и будет снимать, а когда воюет войну, я ей помогал, помогаю и буду помогать всем, чем могу. Я горжусь тем, что могу, пусть и немножко, помочь ДВКР СБУ с войной", - отметил Бигус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Часть сотрудников ДЗНГ СБУ, которые следили за журналистами, отправили в зону боевых действий на Донбасс, - Bihus.Info

Накануне, 18 июня, нардеп от "ЕС" Алексей Гончаренко сообщил, что Бигус является "гласным внештатным сотрудником оперативного подразделения Службы безопасности Украины" и имеет удостоверение внештатного сотрудника.

Автор: 

СБУ (20440) Бигус (199)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+46
Ну когда тот же Гончаренко, поднял тему про то, что бы Бигус и компания показали финансовые отчеты, про то кто их финансирует, сколько получают сотрудники, то сразу же поднялся вой, что это "давление на СМИ"...
показать весь комментарий
20.06.2025 00:22 Ответить
+38
А цей негідник працював на " спєцсліжби" незрозумілро якої країни.

Так от клістрони привозили з Росії. За "схемою свинарчуків". Без тендерів. За готівку. Все це, якщо постаратися - підстава для кримінальної справи. Повторюю те, про що писав тисячу разів, нам було ВИГІДНО возити комплектуючи з РФ - фірмові і ліцензовані, замість експериментувати з виробництвом власних приладів, бо це - грощі, час і завантажені фахівці. За президента Порошенка ми багато чого так возили - поки вилупок Бігус не розголосив про схему у своїй гнусній передачці, а натовпи корисних ідіотів не зайшлися в істериці про "мародер" і "обкрадає армію". Досі бісяться - попри всі аргументи.
показать весь комментарий
20.06.2025 01:00 Ответить
+37
показать весь комментарий
20.06.2025 00:19 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Звільнився у 2023. 2 роки не виходить. Броні немає, уже можуть мобілізувати. Але має посвідчення яке відлякує тцк.
показать весь комментарий
20.06.2025 10:29 Ответить
Бігус - і смачний, і з СБУ співпрацює: страва-красава!
показать весь комментарий
20.06.2025 05:17 Ответить
Не секрет, в основу багатьох журналістських розслідувань покладено матеріали спецслужб, совісних співробітників. Наприклад, рюкзакова справа сина Авакова, або торгівля посадами брата Єрмака, або пінги між Порошенком і Медведчуком влітку 2014. Іншого виходу нема, як злити журналістам. Це ніяк Бігуса не дискредитує, як і Седлецьку, інших.
показать весь комментарий
20.06.2025 05:20 Ответить
А Гео Лерос, що сам здобуває матеріали для своїх викриттів?..
показать весь комментарий
20.06.2025 05:22 Ответить
Забутий, бо ніхто не піарить.
показать весь комментарий
20.06.2025 07:36 Ответить
Спадає на думку справа слідкування за редакцією бігуса на відпочинку. Якщо агент СБУ, для чого кошмарити свого? Просто частині не подобаються викриття.
показать весь комментарий
20.06.2025 05:29 Ответить
А кто сказал что была цель его именно кошмарить? Назовете хоть одно уголовное дело или что-то подобное на любого из сотрудников его редакции, возникшее после опубликования тех съемок? Нет? То-то и оно. Тут не кошмарить, а поплотнее насадить на крючок слегка отбившегося от рук сексота - это самое оно. Чтобы сидел на крючке послушно и не трепыхался. С такими клиентами проще работать. Обычная практика служб.
показать весь комментарий
20.06.2025 11:36 Ответить
Причина очевидна - журналісти зробили розголос і ті дали задню.
показать весь комментарий
21.06.2025 10:35 Ответить
Причем здесь "розголос". Наоборот после шумихи и подтверждения употребления сотрудниками наркоты, органы были обязаны завести дела.
показать весь комментарий
21.06.2025 14:28 Ответить
Серьезным дядям надоел цирк с конями? Пошли информации одна круче другой, то КМУ собрались менять, то Безуглая текстом сравнимым с диссертацией разродилась, судьи Портнова всплыли, работодатели Бигуса, Трамп от Вовы прячется, путлер решил повстречаться, баба Юля с предвыборными обещалками напомнила о себе...
показать весь комментарий
20.06.2025 06:18 Ответить
черговий паяц..оце держава блд...
показать весь комментарий
20.06.2025 06:49 Ответить
Камінг - аут
показать весь комментарий
20.06.2025 07:01 Ответить
Думав не буду першим але ні. Нагадую - брат дружини Бігуса.
показать весь комментарий
20.06.2025 07:20 Ответить
Треба бути відвертим до кінця і додати псевдонім, під яким його знають в СБУ. Посвідчення мабуть просто так не дають
показать весь комментарий
20.06.2025 07:36 Ответить
Завдяки цьому "журналісту" маємо при владі зелене лайно, і кацапських кротів....😡😡😡
показать весь комментарий
20.06.2025 07:55 Ответить
О! Нарешті почув єдиний розумний висновок: в усіх негараздах винен саме Бігус !!!
показать весь комментарий
20.06.2025 08:35 Ответить
таких антиукраїнських ,на фсбешному мабуть прикормі "бігусів" в Україні мабуть доооооооооооокуя???
показать весь комментарий
20.06.2025 09:09 Ответить
И это еще война не кончилась. Представляете сколько таких бойцов невидимого фронта появится после? Железная отмазка на вопрос почему не воевал.
показать весь комментарий
20.06.2025 08:03 Ответить
Псевдо - "Штопаний"...
показать весь комментарий
20.06.2025 08:25 Ответить
Воно і не журналіст. і не СБУшник.... "НЕДОРАЗУМЕНИЕ...."
показать весь комментарий
20.06.2025 08:38 Ответить
Між іншим,як шерненко,та ця,яка здійснила на нього "замах".
Як він сказав? :"посвідчення позаштатного працівника оперативного підрозділу департаменту військової контррозвідки СБУ не дає майже нічого, крім можливості "інколи працювати з якимись штуками" і "інколи відвідувати якісь місця". Бігус наголосив, що не має ані броні, ані зарплати з держбюджету, ані статусу резервіста".
Ще й які дає йому нові можливості: в армію,тим більше,на передову-не візьмуть,що є головним чинником для нього.В побуті,в повсякденному житті корочки "шістьорки" також дають переваги,напр.поліція закриватиме очі,якщо зупинила його на авто з запашком,коли він предявить свої корочки.
На Ц.чимало колишніх шістьорок з кгб-мвс: нехай скажуть,чи не мали переваги в повсякденному житті,користуючись корочками шістьорки.
А інтелігенції,самим журналюгам з бісінфо-в науку,хто їх може здавати в приватних розмовах.
показать весь комментарий
20.06.2025 08:49 Ответить
The show must go on

The show must go on, yeah

Inside my heart is breaking

My ****** may be flaking

But my smile, still, stays on
показать весь комментарий
20.06.2025 08:54 Ответить
Стукачок на зп в єрмака
показать весь комментарий
20.06.2025 09:17 Ответить
В Північній Кореї ведуть туриста по площі. Бачить пам'ятник - робітник, селянин і лікар. Питає - а де ж військовий? Відповідь - а вони всі військові.
показать весь комментарий
20.06.2025 09:22 Ответить
показать весь комментарий
20.06.2025 09:22 Ответить
Єто какой то позор(с)
показать весь комментарий
20.06.2025 10:11 Ответить
шось там про жаб і гадюк
показать весь комментарий
20.06.2025 10:54 Ответить
після історії з клістронами цього мудака так і не було притягнуто до відповідальності. Воно працювало на рашу, однозначно
показать весь комментарий
20.06.2025 11:47 Ответить
журнаглист..
показать весь комментарий
20.06.2025 15:08 Ответить
Хай обрезаніє покаже!
показать весь комментарий
20.06.2025 16:18 Ответить
Боєц нєвідімого фронта.
показать весь комментарий
20.06.2025 21:35 Ответить
Сексот з поганялом "Дюрекс"
показать весь комментарий
20.06.2025 22:50 Ответить
Страница 2 из 2
 
 