Журналист Бигус сообщил, что является внештатным сотрудником военной контрразведки СБУ.
Журналист-расследователь Денис Бигус подтвердил, что является внештатным сотрудником Департамента военной контрразведки Службы безопасности Украины.
Об этом Бигус рассказал в видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.
По словам Бигуса, он уволился из рядов Сил обороны в составе Патрульной полиции в конце 2023 года, а через некоторое время его знакомые из военной контрразведки СБУ "подбросили прикольных задач". Таким образом он стал внештатным работником ДВКР СБУ.
Журналист уточнил, что удостоверение внештатного сотрудника оперативного подразделения департамента военной контрразведки СБУ не дает почти ничего, кроме возможности "иногда работать с какими-то штуками" и "иногда посещать какие-то места". Бигус отметил, что не имеет ни брони, ни зарплаты из госбюджета, ни статуса резервиста.
"Когда кто-то из СБУ делает херню, редакция об этом снимала, снимает и будет снимать, а когда воюет войну, я ей помогал, помогаю и буду помогать всем, чем могу. Я горжусь тем, что могу, пусть и немножко, помочь ДВКР СБУ с войной", - отметил Бигус.
Накануне, 18 июня, нардеп от "ЕС" Алексей Гончаренко сообщил, что Бигус является "гласным внештатным сотрудником оперативного подразделения Службы безопасности Украины" и имеет удостоверение внештатного сотрудника.
Як він сказав? :"посвідчення позаштатного працівника оперативного підрозділу департаменту військової контррозвідки СБУ не дає майже нічого, крім можливості "інколи працювати з якимись штуками" і "інколи відвідувати якісь місця". Бігус наголосив, що не має ані броні, ані зарплати з держбюджету, ані статусу резервіста".
Ще й які дає йому нові можливості: в армію,тим більше,на передову-не візьмуть,що є головним чинником для нього.В побуті,в повсякденному житті корочки "шістьорки" також дають переваги,напр.поліція закриватиме очі,якщо зупинила його на авто з запашком,коли він предявить свої корочки.
На Ц.чимало колишніх шістьорок з кгб-мвс: нехай скажуть,чи не мали переваги в повсякденному житті,користуючись корочками шістьорки.
А інтелігенції,самим журналюгам з бісінфо-в науку,хто їх може здавати в приватних розмовах.
