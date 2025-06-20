Готовил убийство и поджигал автомобили: в Киеве задержан агент ФСБ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Контрразведка Службы безопасности Украины, совместно с Нацполицией, задержала в Киеве агента ФСБ, который по заданию российских спецслужб готовил заказное убийство и поджег несколько автомобилей Сил обороны.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Злоумышленником оказался 33-летний дезертир, который после самовольного оставления воинской части вышел на кураторов через анонимные телеграм-каналы.

После вербовки агент прибыл в столицу, где получил в тайнике пистолет Макарова с 50 патронами. В качестве "тестового задания" он совершил несколько поджогов, после чего должен был провести разведку возле одной из воинских частей в Киеве. Для этого арендовал квартиру рядом с объектом и устроился курьером.

Также смотрите: Корректировал удары РФ по Днепру: задержан таксист-агент ФСБ, - СБУ. ФОТО





СБУ задержала агента после очередной диверсии. В квартире изъято оружие, боеприпасы и телефон с перепиской с куратором из ФСБ. Ему объявлено подозрение по ч. 1 ст. 114-1 УК Украины (препятствование деятельности ВСУ) и готовятся дополнительные обвинения за госизмену (ч. 2 ст. 111).

Подозреваемый находится под стражей без права залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Читайте также: К 9 годам приговорены агенты ФСБ, которые занимались поджогами на Закарпатье, - СБУ