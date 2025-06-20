РУС
Готовил убийство и поджигал автомобили: в Киеве задержан агент ФСБ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Контрразведка Службы безопасности Украины, совместно с Нацполицией, задержала в Киеве агента ФСБ, который по заданию российских спецслужб готовил заказное убийство и поджег несколько автомобилей Сил обороны.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

В Киеве задержан агент ФСБ, который готовил убийство и диверсии

Злоумышленником оказался 33-летний дезертир, который после самовольного оставления воинской части вышел на кураторов через анонимные телеграм-каналы.

После вербовки агент прибыл в столицу, где получил в тайнике пистолет Макарова с 50 патронами. В качестве "тестового задания" он совершил несколько поджогов, после чего должен был провести разведку возле одной из воинских частей в Киеве. Для этого арендовал квартиру рядом с объектом и устроился курьером.

Также смотрите: Корректировал удары РФ по Днепру: задержан таксист-агент ФСБ, - СБУ. ФОТО

СБУ задержала агента после очередной диверсии. В квартире изъято оружие, боеприпасы и телефон с перепиской с куратором из ФСБ. Ему объявлено подозрение по ч. 1 ст. 114-1 УК Украины (препятствование деятельности ВСУ) и готовятся дополнительные обвинения за госизмену (ч. 2 ст. 111).

Подозреваемый находится под стражей без права залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Читайте также: К 9 годам приговорены агенты ФСБ, которые занимались поджогами на Закарпатье, - СБУ

поджог (1123) СБУ (20440) убийство (6610)
+6
От падло!
20.06.2025 10:59 Ответить
+2
20.06.2025 11:10 Ответить
+1
20.06.2025 10:48 Ответить
А хто ту закладку зробив ще не знайшли. Воно страшніше чем цей дізертир
20.06.2025 10:37 Ответить
20.06.2025 10:48 Ответить
20.06.2025 11:10 Ответить
Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.
Джерело: https://censor.net/ua/p3558938
20.06.2025 13:15 Ответить
20.06.2025 10:59 Ответить
Перетворити у хорошого агента ФСБ - дохлого. Скот жити НЕМАЄ !!!
20.06.2025 11:22 Ответить
Довічне і на обмін.
20.06.2025 11:25 Ответить
(ОЙ)бане гівняне ЧМО...
20.06.2025 12:04 Ответить
ото підар!! ну, пішов у сзч, хєр з ним, багато так роблять. але длобровільно піти працювати на кацапів!!
20.06.2025 12:23 Ответить
Гнида! 🤬
20.06.2025 12:45 Ответить
 
 