Наркогруппировка, действовавшая под видом правоохранителей и военных, разоблачена в Запорожье. ФОТОРЕПОРТАЖ
При процессуальном руководстве прокуроров Запорожской областной и Шевченковской окружной прокуратур разоблачен и задержан организатор и трое участников группы по факту незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ (ч. 3 ст. 307 УК Украины).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
Экс-правоохранитель организовал схему незаконного сбыта
По данным следствия, 35-летний бывший милиционер организовал схему незаконного сбыта наркотиков и психотропов, к реализации которой привлек свою сожительницу и двух знакомых.
Подозреваемые распространяли психотропные вещества "PVP", "4-MMC", "метамфетамин", "амфетамин", а также "каннабис", путем разложения так называемых "закладок" в общественных местах Запорожья.
Для конспирации использовали форменную одежду
С целью конспирации они использовали форменную одежду с шевронами различных подразделений полиции и военных. Перевозку наркотиков осуществляли автомобилем такси, пряча их в специально оборудованных кейсах под дном кузова.
Участники схемы задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании меры пресечения.
Во время обысков по месту жительства задержанных изъято почти 500 свертков с наркотиками, форменная одежда, оружие, мобильные телефоны, черновые записи и другие вещественные доказательства.
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Эта фраза здесь точно лишняя. Без ментов нет и наркоты.
Ну нудно ж, вам за такі тупі номери ніхто грошей не дасть!