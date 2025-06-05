Наркогруппировка, действовавшая под видом правоохранителей и военных, разоблачена в Запорожье. ФОТОРЕПОРТАЖ

При процессуальном руководстве прокуроров Запорожской областной и Шевченковской окружной прокуратур разоблачен и задержан организатор и трое участников группы по факту незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ (ч. 3 ст. 307 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Экс-правоохранитель организовал схему незаконного сбыта

По данным следствия, 35-летний бывший милиционер организовал схему незаконного сбыта наркотиков и психотропов, к реализации которой привлек свою сожительницу и двух знакомых.

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Подозреваемые распространяли психотропные вещества "PVP", "4-MMC", "метамфетамин", "амфетамин", а также "каннабис", путем разложения так называемых "закладок" в общественных местах Запорожья.

Для конспирации использовали форменную одежду

С целью конспирации они использовали форменную одежду с шевронами различных подразделений полиции и военных. Перевозку наркотиков осуществляли автомобилем такси, пряча их в специально оборудованных кейсах под дном кузова.

Участники схемы задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании меры пресечения.

Во время обысков по месту жительства задержанных изъято почти 500 свертков с наркотиками, форменная одежда, оружие, мобильные телефоны, черновые записи и другие вещественные доказательства.

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