Разоблачены 11 членов преступной организации, продававшие наркотики по всей Украине, зашивая их в подержанные вещи. ФОТОрепортаж

Под процессуальным руководством прокуроров Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении 11 членам преступной организации, которые продавали метадон по всей Украине.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

Как действовал наркобизнес

Досудебным расследованием установлено, что руководил наркобизнесом 38-летний житель г. Жашкова Черкасской области, привлекая в качестве соорганизатора еще одного жителя этого города. Соорганизатор занимался финансовой частью бизнеса - обеспечивал других членов организации автомобилями и выводил деньги с криптокошельков.

Также в преступную организацию входил фитнес-тренер одного из столичных клубов, который отвечал за сбыт наркотиков в Полтаве и Харькове. Он контролировал отправку товара в эти регионы и работу так называемых "экипажей" - лиц, которые непосредственно отправляли наркотики заказчикам. Они ездили по всей Украине, арендовали квартиры посуточно, покупали в городе секонд-хенд и зашивали в него метадон.











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Затем секонд-хенд- вещи с наркотиками отправляли по почте на почтоматы в другие города. Среди членов группы также были те, кто продавал метадон путем закладок. Входил в преступную организацию и администратор ТГ-канала, через который искали клиентов.

По результатам проведенных 47 обысков на территории 7 областей Украины задержали 11 активных участников группировки.

Во время документирования их деятельности изъяли 332 посылки секонд-хенда.









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Стоимость изъятого товара - 1,8 млн гривен. Прибыль от бизнеса в месяц составляла около 5 млн гривен.