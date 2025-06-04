Викрито 11 членів злочинної організації, які продавали наркотики по всій Україні, зашиваючи їх у вживані речі. ФОТОрепортаж

За процесуального керівництва прокурорів Київської міської прокуратури повідомлено про підозру 11 членам злочинної організації, які продавали метадон по всій Україні.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

Як діяв наркобізнес

Досудовим розслідуванням встановлено, що керував наркобізнесом 38-річний житель м. Жашкова Черкаської області, залучивши як співорганізатора ще одного мешканця цього міста. Співорганізатор займався фінансовою частиною бізнесу – забезпечував інших членів організації автомобілями та виводив гроші з криптогаманців.

Також до злочинної організації входив фітнес-тренер одного зі столичних клубів, який відповідав за збут наркотиків у Полтаві та Харкові. Він контролював відправку товару у ці регіони та роботу так званих "екіпажів" - осіб, які безпосередньо відправляли наркотики замовникам. Вони їздили по всій Україні, орендували квартири подобово, купували у місті секонд-хенд та зашивали у нього метадон.











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Потім вживані речі з наркотиками відправляли поштою на поштомати в інші міста. Серед членів групи також були ті, хто продавав метадон шляхом закладок. Входив до злочинної організації і адміністратор ТГ-каналу, через який шукали клієнтів.

За результатами проведених 47 обшуків на території 7 областей України затримали 11 активних учасників угруповання.

Під час документування їх діяльності вилучили 332 посилки секонд-хенду.









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Вартість вилученого товару - 1,8 млн гривень. Прибуток від бізнесу на місяць становив близько 5 млн гривень.