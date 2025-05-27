В Україні та Польщі ліквідували міжнародний наркосиндикат
Служба безпеки та правоохоронні органи Польщі ліквідували транснаціональний канал контрабанди в Україну прекурсорів для виготовлення та продажу важких психотропів.
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
За результатами спецоперації в обох державах затримано 10 учасників міжнародного наркоугруповання, які переправляли до Запоріжжя оптові партії псевдоефедрину.
Зазначається, що щомісячний "прибуток" фігурантів перевищував $100 тис.
"Для прихованого ввезення прекурсору до нашої держави фігуранти ховали його у ємностях з дитячим харчуванням та кормом для тварин. Потім вони доправляли замасковані "посилки" своїм спільникам в Україні через рейсові автобуси або поштові сервіси", – йдеться у повідомленні.
Середня вага "передачі" становила 5 кг – це 50 тис. пігулок заборонених препаратів, до складу яких входить прекурсор – псевдоефедрин.
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Після отримання контрабанди зловмисники збували частину "товару" через мережу дилерів. Також прекурсори залишали у нарколабораторії на Дніпропетровщині, де із них виготовляли амфетамін.
Співробітники СБУ спільно з польськими правоохоронцями задокументували функціонування наркотрафіку, встановили всіх його учасників і одночасно затримали їх під час спецоперації.
Шістьох фігурантів затримали на території ЄС, ще чотирьох, разом із організатором угруповання, – у Запоріжжі та Кривому Розі.
За даними слідства, організаторами наркотрафіку виявились двоє братів із Запоріжжя. Один з них на початку 2022 року виїхав до ЄС, де сформував закордонне "крило" угруповання, яке відповідало за контрабанду прекурсорів в Україну.
При цьому його брат залишився у Запоріжжі, щоб координувати "імпорт" заборонених речовин та їхній продаж у різних регіонах нашої держави.
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Під час обшуків за місцями перебування фігурантів в Україні та ЄС виявлено підготовлені до продажу прекурсори та вироблені з них психотропи, а також обладнання для синтезу наркотичних речовин.
Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
Затриманих за кордоном фігурантів притягнуто до відповідальності відповідно до законодавства країн ЄС.
Як повідомлялося, у квітні українські та чеські правоохоронці викрили міжнародне хакерське угруповання, яке обкрадало банківські рахунки та криптогаманці громадян Європейського Союзу та США.
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Уявляю, як ці "сбу-шники" плакали, коли арештовували кормильців.