В Україні та Польщі ліквідували міжнародний наркосиндикат

Служба безпеки та правоохоронні органи Польщі ліквідували транснаціональний канал контрабанди в Україну прекурсорів для виготовлення та продажу важких психотропів.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За результатами спецоперації в обох державах затримано 10 учасників міжнародного наркоугруповання, які переправляли до Запоріжжя оптові партії псевдоефедрину.

Зазначається, що щомісячний "прибуток" фігурантів перевищував $100 тис.

"Для прихованого ввезення прекурсору до нашої держави фігуранти ховали його у ємностях з дитячим харчуванням та кормом для тварин. Потім вони доправляли замасковані "посилки" своїм спільникам в Україні через рейсові автобуси або поштові сервіси", – йдеться у повідомленні.

Середня вага "передачі" становила 5 кг – це 50 тис. пігулок заборонених препаратів, до складу яких входить прекурсор – псевдоефедрин.

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Після отримання контрабанди зловмисники збували частину "товару" через мережу дилерів. Також прекурсори залишали у нарколабораторії на Дніпропетровщині, де із них виготовляли амфетамін.

Співробітники СБУ спільно з польськими правоохоронцями задокументували функціонування наркотрафіку, встановили всіх його учасників і одночасно затримали їх під час спецоперації.

Шістьох фігурантів затримали на території ЄС, ще чотирьох, разом із організатором угруповання, – у Запоріжжі та Кривому Розі.

За даними слідства, організаторами наркотрафіку виявились двоє братів із Запоріжжя. Один з них на початку 2022 року виїхав до ЄС, де сформував закордонне "крило" угруповання, яке відповідало за контрабанду прекурсорів в Україну.

При цьому його брат залишився у Запоріжжі, щоб координувати "імпорт" заборонених речовин та їхній продаж у різних регіонах нашої держави.

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Під час обшуків за місцями перебування фігурантів в Україні та ЄС виявлено підготовлені до продажу прекурсори та вироблені з них психотропи, а також обладнання для синтезу наркотичних речовин.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Затриманих за кордоном фігурантів притягнуто до відповідальності відповідно до законодавства країн ЄС.

Як повідомлялося, у квітні українські та чеські правоохоронці викрили міжнародне хакерське угруповання, яке обкрадало банківські рахунки та криптогаманці громадян Європейського Союзу та США.