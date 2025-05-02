На Львівщині викрили масштабну схему ввезення авто під виглядом гуманітарки

Детективи Бюро економічної безпеки у Львівській області повідомили про підозру трьом особам за організацію незаконної схеми ввезення автівок під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Зазначається, що підозрювані діяли у змові з керівником благодійної організації. Вони ввозили на митну територію України транспортні засоби під виглядом гуманітарної допомоги для українських військових.

Після того частину автомобілів продавали за готівку на платформах онлайн оголошень та соцмережах. Переважну частину транспортних засобів розбирали на запчастини для продажу.

Під час досудового розслідування детективи БЕБ провели понад 50 обшуків, було вилучено 30 авто, документи, готівку та компʼютерну техніку.

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Зловмисникам повідомили про підозру та обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави.

Їм загрожує позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває, встановлюються інші учасники злочинного угрупування.

Як повідомлялося, раніше у лютому детективи БЕБ викрили схему незаконного ввезення автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ у Чернівецькій області.