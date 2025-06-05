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Наркоугруповання, яке діяло під виглядом правоохоронців та військових викрито в Запоріжжі. ФОТОрепортаж

За процесуального керівництва прокурорів Запорізької обласної та Шевченківської окружної прокуратур викрито та затримано організатора і трьох учасників групи за фактом незаконного збуту наркотичних засобів і психотропних речовин (ч. 3 ст. 307 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Експравоохоронець організував схему незаконного збуту

За даними слідства, 35-річний колишній правоохоронець організував схему незаконного збуту наркотиків та психотропів, до реалізації якої залучив свою співмешканку та двох знайомих.

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Підозрювані розповсюджували психотропні речовини "PVP", "4-MMC", "метамфетамін", "амфетамін", а також "канабіс", шляхом розкладання так званих "закладок" у громадських місцях Запоріжжя.

Для конспірації використовували формений одяг 

З метою конспірації вони використовували формений одяг із шевронами різних підрозділів поліції та військових. Перевезення наркотиків здійснювали автомобілем таксі, переховуючи їх у спеціально обладнаних кейсах під дном кузова.

Учасників схеми затримано в порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання про повідомлення їм про підозру та обрання запобіжного заходу.

Під час обшуків за місцем проживання затриманих вилучено майже 500 згортків з наркотиками, формений одяг, зброю, мобільні телефони, чорнові записи та інші речові докази.

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У Запоріжжі викрито наркоугруповання
У Запоріжжі викрито наркоугруповання
У Запоріжжі викрито наркоугруповання
У Запоріжжі викрито наркоугруповання
У Запоріжжі викрито наркоугруповання

Автор: 

Запоріжжя (2294) наркотики (1460) Запорізька область (3732) Офіс Генпрокурора (3278) Запорізький район (138)


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"...яке діяло під виглядом правоохоронців..."
Эта фраза здесь точно лишняя. Без ментов нет и наркоты.
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05.06.2025 18:32 Відповісти
І шо? Під вечір повипускають. Лантухи з баблом в дорозі.
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05.06.2025 18:46 Відповісти
Тупі репризи 95-го кварталу вже набридли, то перейшли на рівень Дизель шоу.
Ну нудно ж, вам за такі тупі номери ніхто грошей не дасть!
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05.06.2025 18:53 Відповісти
А може виявлять наркоугруповання, яке діє під виглядом офісу президента
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05.06.2025 19:17 Відповісти
Як я завжди і казав що перші наркоторговці це мусора. Але це пішаки. Настоящі наркобарони сидять в кабінетах вище
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05.06.2025 20:06 Відповісти
 
 