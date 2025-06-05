Наркоугруповання, яке діяло під виглядом правоохоронців та військових викрито в Запоріжжі. ФОТОрепортаж
За процесуального керівництва прокурорів Запорізької обласної та Шевченківської окружної прокуратур викрито та затримано організатора і трьох учасників групи за фактом незаконного збуту наркотичних засобів і психотропних речовин (ч. 3 ст. 307 КК України).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.
Експравоохоронець організував схему незаконного збуту
За даними слідства, 35-річний колишній правоохоронець організував схему незаконного збуту наркотиків та психотропів, до реалізації якої залучив свою співмешканку та двох знайомих.
Підозрювані розповсюджували психотропні речовини "PVP", "4-MMC", "метамфетамін", "амфетамін", а також "канабіс", шляхом розкладання так званих "закладок" у громадських місцях Запоріжжя.
Для конспірації використовували формений одяг
З метою конспірації вони використовували формений одяг із шевронами різних підрозділів поліції та військових. Перевезення наркотиків здійснювали автомобілем таксі, переховуючи їх у спеціально обладнаних кейсах під дном кузова.
Учасників схеми затримано в порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання про повідомлення їм про підозру та обрання запобіжного заходу.
Під час обшуків за місцем проживання затриманих вилучено майже 500 згортків з наркотиками, формений одяг, зброю, мобільні телефони, чорнові записи та інші речові докази.
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Эта фраза здесь точно лишняя. Без ментов нет и наркоты.
Ну нудно ж, вам за такі тупі номери ніхто грошей не дасть!