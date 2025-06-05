Наркоугруповання, яке діяло під виглядом правоохоронців та військових викрито в Запоріжжі. ФОТОрепортаж

За процесуального керівництва прокурорів Запорізької обласної та Шевченківської окружної прокуратур викрито та затримано організатора і трьох учасників групи за фактом незаконного збуту наркотичних засобів і психотропних речовин (ч. 3 ст. 307 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Експравоохоронець організував схему незаконного збуту

За даними слідства, 35-річний колишній правоохоронець організував схему незаконного збуту наркотиків та психотропів, до реалізації якої залучив свою співмешканку та двох знайомих.

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Підозрювані розповсюджували психотропні речовини "PVP", "4-MMC", "метамфетамін", "амфетамін", а також "канабіс", шляхом розкладання так званих "закладок" у громадських місцях Запоріжжя.

Для конспірації використовували формений одяг

З метою конспірації вони використовували формений одяг із шевронами різних підрозділів поліції та військових. Перевезення наркотиків здійснювали автомобілем таксі, переховуючи їх у спеціально обладнаних кейсах під дном кузова.

Учасників схеми затримано в порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання про повідомлення їм про підозру та обрання запобіжного заходу.

Під час обшуків за місцем проживання затриманих вилучено майже 500 згортків з наркотиками, формений одяг, зброю, мобільні телефони, чорнові записи та інші речові докази.

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