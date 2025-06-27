Повідомлено про підозру 7 працівникам СІЗО за причетність до смертельного побиття ув’язненого, - Офіс Генпрокурора

Встановлено факт причетності 7 службових осіб ДУ "Харківський слідчий ізолятор", зокрема колишнього виконувача обовʼязків начальника цього СІЗО, до смерті одного із увʼязнених.

Про це розповіли в Офісі Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ .

Так, зʼясовано, що 14 квітня цього року, потерпілого побили інші вʼязні, внаслідок травм він помер.

Здобуто докази причетності до цієї події працівників Харківського СІЗО. Сьогодні прокурори вручили підозру колишньому т.в.о. начальника ДУ "Харківський слідчий ізолятор" та двом старшим оперуповноваженим за ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 135 КК України. Готується клопотання до суду про їх арешт. Ще 4 колишнім співробітникам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 367, ч. 3 ст. 135 КК України. До суду готують клопотання про обрання ім запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

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