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Новини Катування у СІЗО
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Повідомлено про підозру 7 працівникам СІЗО за причетність до смертельного побиття ув’язненого, - Офіс Генпрокурора

побиття до смерті в СІЗО

Встановлено факт причетності 7 службових осіб ДУ "Харківський слідчий ізолятор", зокрема колишнього виконувача обовʼязків начальника цього СІЗО, до смерті одного із увʼязнених.

Про це розповіли в Офісі Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ .

Так, зʼясовано, що 14 квітня цього року, потерпілого побили інші вʼязні, внаслідок травм він помер.

Здобуто докази причетності до цієї події працівників Харківського СІЗО. Сьогодні прокурори вручили підозру колишньому т.в.о. начальника ДУ "Харківський слідчий ізолятор" та двом старшим оперуповноваженим за ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 135 КК України. Готується клопотання до суду про їх арешт. Ще 4 колишнім співробітникам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 367, ч. 3 ст. 135 КК України. До суду готують клопотання про обрання ім запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Також дивіться: Смерть ув’язненого у Київському СІЗО: повідомлено про підозру "смотрящему" та 8 працівникам ізолятора. ФОТОрепортаж

Автор: 

побиття (967) СІЗО (730) Офіс Генпрокурора (3303) Харківська область (1185)


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А били за что?
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27.06.2025 12:20 Відповісти
Не так подивився .
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27.06.2025 12:38 Відповісти
Працівники СІЗО - це самі відморожені тварини....😡
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27.06.2025 12:31 Відповісти
Подстава. Это переодетые кацапы. Сто пудов. Наши не могли. У нас же всех их потужно и переможно реформировал один мощный президент.
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27.06.2025 12:33 Відповісти
Влада це узаконене насилля скажуть мусорам но-но і на тому все скінчиться це ж Харків ментовскій маточник.
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27.06.2025 12:35 Відповісти
А хіба зек не сам забився до смерті через "мнаґакратнає падєніє са шконкі"?
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27.06.2025 13:20 Відповісти
Смертельне побиття, то не вбивство?
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27.06.2025 13:31 Відповісти
 
 