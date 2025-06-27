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Новости Пытки в СИЗО
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Сообщено о подозрении 7 сотрудникам СИЗО за причастность к смертельному избиению заключенного, - Офис Генпрокурора

избиение до смерти в СИЗО

Установлен факт причастности 7 должностных лиц ГУ "Харьковский следственный изолятор", в частности бывшего исполняющего обязанности начальника этого СИЗО, к смерти одного из заключенных.

Об этом рассказали в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Так, выяснено, что 14 апреля этого года, потерпевшего избили другие заключенные, в результате травм он скончался.

Получены доказательства причастности к этому событию сотрудников Харьковского СИЗО. Сегодня прокуроры вручили подозрение бывшему и.о. начальника ГУ "Харьковский следственный изолятор" и двум старшим оперуполномоченным по ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 135 УК Украины. Готовится ходатайство в суд об их аресте. Еще четверым бывшим сотрудникам сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 367, ч. 3 ст. 135 УК Украины. В суд готовят ходатайство об избрании им меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Также смотрите: Смерть заключенного в Киевском СИЗО: сообщено о подозрении "смотрящему" и 8 работникам изолятора. ФОТОрепортаж

Автор: 

избиение (9830) СИЗО (1368) Офис Генпрокурора (2516) Харьковская область (1171)


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А били за что?
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27.06.2025 12:20 Ответить
Не так подивився .
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27.06.2025 12:38 Ответить
Працівники СІЗО - це самі відморожені тварини....😡
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27.06.2025 12:31 Ответить
Подстава. Это переодетые кацапы. Сто пудов. Наши не могли. У нас же всех их потужно и переможно реформировал один мощный президент.
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27.06.2025 12:33 Ответить
Влада це узаконене насилля скажуть мусорам но-но і на тому все скінчиться це ж Харків ментовскій маточник.
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27.06.2025 12:35 Ответить
А хіба зек не сам забився до смерті через "мнаґакратнає падєніє са шконкі"?
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27.06.2025 13:20 Ответить
Смертельне побиття, то не вбивство?
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27.06.2025 13:31 Ответить
 
 