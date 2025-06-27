Сообщено о подозрении 7 сотрудникам СИЗО за причастность к смертельному избиению заключенного, - Офис Генпрокурора

Установлен факт причастности 7 должностных лиц ГУ "Харьковский следственный изолятор", в частности бывшего исполняющего обязанности начальника этого СИЗО, к смерти одного из заключенных.

Об этом рассказали в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Так, выяснено, что 14 апреля этого года, потерпевшего избили другие заключенные, в результате травм он скончался.

Получены доказательства причастности к этому событию сотрудников Харьковского СИЗО. Сегодня прокуроры вручили подозрение бывшему и.о. начальника ГУ "Харьковский следственный изолятор" и двум старшим оперуполномоченным по ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 135 УК Украины. Готовится ходатайство в суд об их аресте. Еще четверым бывшим сотрудникам сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 367, ч. 3 ст. 135 УК Украины. В суд готовят ходатайство об избрании им меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

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