Смерть заключенного в Киевском СИЗО: сообщено о подозрении "смотрящему" и 8 работникам изолятора. ФОТОРЕПОРТАЖ

Государственное бюро расследований совместно с руководством Государственной уголовно-исполнительной службы проводит в пределах страны операцию по противодействию пыткам и бесчеловечному обращению в местах лишения свободы. В рамках этой деятельности ликвидирована "преступная" вертикаль в крупнейшем следственном изоляторе Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР и Офис Генпрокурора.

С начала 2024 года следователи ГБР провели комплекс мероприятий для документирования системных пыток, которые совершали работники ГУ "Киевский следственный изолятор".

В ходе расследования правоохранители обнаружили в учреждении, где находится около 2 тыс. 700 человек, устойчивую иерархическую структуру преступного влияния. Ее возглавлял так называемый "смотрящий". К функционированию этой "вертикали" он привлек часть персонала СИЗО и медиков, которые фактически действовали под контролем криминалитета.

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Избиение заключенного

Представители этой структуры организовывали оборот наркотиков, систематически требовали деньги с заключенных, проводили азартные игры и применяли физическое насилие, в том числе с летальным исходом.

В ноябре 2024 года ГБР совместно с руководством Минюста, Государственной уголовно-исполнительной службы и руководителя СИЗО инициировало кадровые изменения, которые фактически остановили деятельность преступной сети. В то же время отдельные работники изолятора остались под влиянием криминалитета.

Так, уже после кадровых изменений ГБР задокументировало действия группы заключенных во главе со "смотрящим", которые, при бездействии персонала, вывели одного из заключенных во двор, жестоко его избили, что в итоге привело к его смерти.

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Сотрудники СИЗО знали об избиении, но пытались его скрыть - подделали документы, приняли решение об изоляции пострадавшего без надлежащей медицинской помощи. Только на следующий день его доставили в больницу, где 28 декабря он умер.

Подозрения злоумышленникам

23 апреля 2025 года ГБР на основании собранных материалов провело операцию по задержанию 13 подозреваемых в причастности к преступлению.







Подозрение вручено 5 заключенным, включая "смотрящего", - за нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть (ч. 2 ст. 121 УК Украины). Их перевели в другие учреждения исполнения наказаний.

8 работников СИЗО - инспекторы, дежурные, медики и старшие по корпусам - получили подозрения по следующим статьям УК Украины:

ч. 3 ст. 365 - превышение власти или служебных полномочий;

ч. 3 ст. 367 - служебная халатность;

ч. 3 ст. 135 - оставление в опасности;

ч. 2 ст. 139 - неоказание помощи;

ч. 1 ст. 366 - служебный подлог;

ч. 1 ст. 358 - подделка официального документа;

ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 27 - соучастие в преступлении группой лиц.

Санкции предусматривают до 10 лет лишения свободы.

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