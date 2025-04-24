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Новости Фото Пытки в СИЗО
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Смерть заключенного в Киевском СИЗО: сообщено о подозрении "смотрящему" и 8 работникам изолятора. ФОТОРЕПОРТАЖ

Государственное бюро расследований совместно с руководством Государственной уголовно-исполнительной службы проводит в пределах страны операцию по противодействию пыткам и бесчеловечному обращению в местах лишения свободы. В рамках этой деятельности ликвидирована "преступная" вертикаль в крупнейшем следственном изоляторе Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР и Офис Генпрокурора.

С начала 2024 года следователи ГБР провели комплекс мероприятий для документирования системных пыток, которые совершали работники ГУ "Киевский следственный изолятор".

В ходе расследования правоохранители обнаружили в учреждении, где находится около 2 тыс. 700 человек, устойчивую иерархическую структуру преступного влияния. Ее возглавлял так называемый "смотрящий". К функционированию этой "вертикали" он привлек часть персонала СИЗО и медиков, которые фактически действовали под контролем криминалитета.

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В Киевском СИЗО умер заключенный после избиения
В Киевском СИЗО умер заключенный после избиения

Избиение заключенного

Представители этой структуры организовывали оборот наркотиков, систематически требовали деньги с заключенных, проводили азартные игры и применяли физическое насилие, в том числе с летальным исходом.

В ноябре 2024 года ГБР совместно с руководством Минюста, Государственной уголовно-исполнительной службы и руководителя СИЗО инициировало кадровые изменения, которые фактически остановили деятельность преступной сети. В то же время отдельные работники изолятора остались под влиянием криминалитета.

Так, уже после кадровых изменений ГБР задокументировало действия группы заключенных во главе со "смотрящим", которые, при бездействии персонала, вывели одного из заключенных во двор, жестоко его избили, что в итоге привело к его смерти.

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В Киевском СИЗО умер заключенный после избиения
В Киевском СИЗО умер заключенный после избиения

Сотрудники СИЗО знали об избиении, но пытались его скрыть - подделали документы, приняли решение об изоляции пострадавшего без надлежащей медицинской помощи. Только на следующий день его доставили в больницу, где 28 декабря он умер.

Подозрения злоумышленникам

23 апреля 2025 года ГБР на основании собранных материалов провело операцию по задержанию 13 подозреваемых в причастности к преступлению.

В Киевском СИЗО умер заключенный после избиения
В Киевском СИЗО умер заключенный после избиения
В Киевском СИЗО умер заключенный после избиения

Подозрение вручено 5 заключенным, включая "смотрящего", - за нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть (ч. 2 ст. 121 УК Украины). Их перевели в другие учреждения исполнения наказаний.

8 работников СИЗО - инспекторы, дежурные, медики и старшие по корпусам - получили подозрения по следующим статьям УК Украины:

  • ч. 3 ст. 365 - превышение власти или служебных полномочий;
  • ч. 3 ст. 367 - служебная халатность;
  • ч. 3 ст. 135 - оставление в опасности;
  • ч. 2 ст. 139 - неоказание помощи;
  • ч. 1 ст. 366 - служебный подлог;
  • ч. 1 ст. 358 - подделка официального документа;
  • ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 27 - соучастие в преступлении группой лиц.

Санкции предусматривают до 10 лет лишения свободы.

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В Киевском СИЗО умер заключенный после избиения
В Киевском СИЗО умер заключенный после избиения
В Киевском СИЗО умер заключенный после избиения
В Киевском СИЗО умер заключенный после избиения
В Киевском СИЗО умер заключенный после избиения
В Киевском СИЗО умер заключенный после избиения
В Киевском СИЗО умер заключенный после избиения
В Киевском СИЗО умер заключенный после избиения
В Киевском СИЗО умер заключенный после избиения
В Киевском СИЗО умер заключенный после избиения
В Киевском СИЗО умер заключенный после избиения

Автор: 

избиение (9800) Киев (25542) СИЗО (1362) смерть (9224) издевательство (149) ГБР (2991) Полтавская область (1158) Полтавский район (44) Подозирка (1)


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Топ комментарии
+15
Смотрящего повісіть у дворі тюрми. Ця скотина не мае право на життя а тім більш на життя за рахунок дкржави. Тюрма цю істоту не ісправить. Тільки вбити щоб другим неповадно було.
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24.04.2025 15:34
+14
Браток стоїть в білих шкарпетках,шортиках,кросівочках біленьких,руки в кишенях....Він клав прилад на тих ДБР.Картина маслом...
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24.04.2025 15:32
+10
Це 100% ритуальне катування, яке регулярно проводиться для залякування всього контингенту з метою вимагання грошей для розподілу між адміністрацією заходу і кримінальною верхівкою. Особо незгодних ламають в карцері, також показово.
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24.04.2025 15:36
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Правила форума Совет форумчан
диво, що на таке звернули увагу...
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24.04.2025 15:27 Ответить
Браток стоїть в білих шкарпетках,шортиках,кросівочках біленьких,руки в кишенях....Він клав прилад на тих ДБР.Картина маслом...
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24.04.2025 15:32 Ответить
Смотрящего повісіть у дворі тюрми. Ця скотина не мае право на життя а тім більш на життя за рахунок дкржави. Тюрма цю істоту не ісправить. Тільки вбити щоб другим неповадно було.
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24.04.2025 15:34 Ответить
Це 100% ритуальне катування, яке регулярно проводиться для залякування всього контингенту з метою вимагання грошей для розподілу між адміністрацією заходу і кримінальною верхівкою. Особо незгодних ламають в карцері, також показово.
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24.04.2025 15:36 Ответить
"...стійка ієрархічна структура..." Стефанішина хоч на роботу ходить?
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24.04.2025 16:19 Ответить
смотрящий в білосніжній футболці і таких же шкарпетках стоїть демонструючи свою силу і непокору. по правильному було б його самовпевненість притушити інакше толку від всього дійства. воно і далі буде те саме робити тільки хитріше
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24.04.2025 16:35 Ответить
ну лубинец то не при чём
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24.04.2025 16:57 Ответить
Буде толк тільки коли в СІЗО будуть лише одиночні камери з суворою забороною підселень і насильства.
Так це кошти, али нинішня система НЕ є "випрпавною".
Тим більше в сізо як правило сидять люди яких суд ще не визнав винуватими , може бути як судова/слідча помилка так і підстава від мусорів шантажистів
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24.04.2025 17:00 Ответить
Щоб там не казали гуманісти але треба один раз фізично знищити як паханів так і начальників вертухаїв
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24.04.2025 17:01 Ответить
Хм...А от до тцк ,де скільки вже микол померло,не завітало дбр
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24.04.2025 17:16 Ответить
Идет война на выживание государства и нации, какой еще ***** 'смотрящий'? Пришло время крутых мер и среди них - перестрелять всю блатную ******* как бешеных собак.
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24.04.2025 22:34 Ответить
Вєчєр в хату?
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25.04.2025 00:07 Ответить
 
 