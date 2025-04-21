Избиение военного в Гидропарке: четырем подросткам сообщили о подозрении

Четырем подросткам, которые избили военного в Гидропарке в Киеве, сообщено о подозрении в хулиганстве, совершенном группой лиц (ч.2 ст.296 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

Установлено, что 18 апреля группа подростков, среди которых трое 17-летних и 15-летний парень, в Гидропарке спровоцировала конфликт с военнослужащим.

"Мужчина проходит службу в одном из подразделений Нацгвардии и приехал в столицу в отпуск. По словам очевидцев, сначала подозреваемые спорили с другими мужчинами, а затем начали конфликт с военным. Видео столкновения зафиксировали очевидцы", - пояснили в прокуратуре.

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Санкция статьи предусматривает наказание на срок до 4 лет лишения свободы. Досудебное расследование проводят ювенальные следователи Днепровского управления полиции г. Киева.

В суд направлено ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что группа подростков избила военного в Киеве.