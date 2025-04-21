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Избиение военного в Гидропарке: четырем подросткам сообщили о подозрении

В Киеве группа подростков избила военного

Четырем подросткам, которые избили военного в Гидропарке в Киеве, сообщено о подозрении в хулиганстве, совершенном группой лиц (ч.2 ст.296 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

Установлено, что 18 апреля группа подростков, среди которых трое 17-летних и 15-летний парень, в Гидропарке спровоцировала конфликт с военнослужащим.

"Мужчина проходит службу в одном из подразделений Нацгвардии и приехал в столицу в отпуск. По словам очевидцев, сначала подозреваемые спорили с другими мужчинами, а затем начали конфликт с военным. Видео столкновения зафиксировали очевидцы", - пояснили в прокуратуре.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Избиение военного в Гидропарке: задержаны четверо несовершеннолетних нападавших. Готовятся подозрения. ФОТО

Санкция статьи предусматривает наказание на срок до 4 лет лишения свободы. Досудебное расследование проводят ювенальные следователи Днепровского управления полиции г. Киева.

В суд направлено ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что группа подростков избила военного в Киеве.

Автор: 

дети (6492) избиение (9798) Киев (25521) военнослужащие (6137)


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Топ комментарии
+40
Який може бути домашній арешт фактичним диверсантам, яка мали на меті зашкодити здоров"ю українського захисника, посягнувши на обороноздатність України??? До суду мають сидіти у "курнику" столичного СІЗО.
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21.04.2025 12:19
+18
шакали
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21.04.2025 12:17
+10
Стая обезьян из "генофонда" обделается легким испугом. "Домашний арест" за компом, уу, как страшно.
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21.04.2025 12:35
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шакали
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21.04.2025 12:17 Ответить
Призвища та адреси цих шакалів в студію !

Здається, їм безпечніше буде відсидіти в СІЗО
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21.04.2025 14:02 Ответить
Який може бути домашній арешт фактичним диверсантам, яка мали на меті зашкодити здоров"ю українського захисника, посягнувши на обороноздатність України??? До суду мають сидіти у "курнику" столичного СІЗО.
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21.04.2025 12:19 Ответить
Каждому десяткой по рогам .
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21.04.2025 12:20 Ответить
главно дєло шоб не позбавили виборчіх прав.
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21.04.2025 12:23 Ответить
Ну .якщо дійде до 4 років,то відбувати мали б десь недалеко від лінії фронту.Але чи дійде?((Буде сльозливе звернення до громадськості ,за порадою адвокатів,а не від щирого серця,якого вочевидь нема,потім перенесення судових засідань,рішень...((
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21.04.2025 12:25 Ответить
Це взагалі вже. Вилдкі малолітні
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21.04.2025 12:27 Ответить
Хтось з'ясовував, чи мав місце цілеспрямований зовнішній вплив, чи це, так би мовити, спонтанно?
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21.04.2025 12:32 Ответить
А що там з'ясовувати? Зайдіть в тікток чи баранограм і все зрозумієте.
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21.04.2025 13:33 Ответить
Це треба робити з їх телефонів.
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21.04.2025 13:34 Ответить
Це можна робити з будь-яких телефонів, 90% контенту в цих соцмережах, це кацапсько-китайська іпсятина.
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21.04.2025 13:37 Ответить
Мені цікаво лише, чи працював з кимось із них таваріщ майор за схемою "а теперь, деточка, когда ты успешно выполнил задания "поклеить стикер", "сфотографировать эшелон" и "поджечь релейный шкаф", переходим к следющему этапу борьбы з воинстующим меньшинством".
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21.04.2025 13:42 Ответить
бажано в кацапські?
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21.04.2025 13:55 Ответить
Деня , якщо б тебе ********** ці виродки ти також задавав би такі дебільні питання ?
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21.04.2025 13:50 Ответить
Мені цікаво, чи це цілеспрямована кампанія росспецслужб (як підпали військових автівок), чи це вони просто нажершися руснявої пропаганди, без окремого наказу.
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21.04.2025 13:53 Ответить
Стая обезьян из "генофонда" обделается легким испугом. "Домашний арест" за компом, уу, как страшно.
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21.04.2025 12:35 Ответить
Якби там Тамп був,то цього б не сталося))
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21.04.2025 12:42 Ответить
Тобто малолєтки можуть спокійно і безкарно вбивати - калічити українських воїнів під час кривавої війни?! Дуже дуже небезпечний прецедент! Кацапи будуть не жалкувати грошей тим баранам із "генофонду", щоб ті майже законно виводили із ладу особовий склад ВСУ. Ну на хєр таку "демократію"...
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21.04.2025 12:46 Ответить
Хотелось бы немного больше инфы о причине конфликта,шо за военный в общих чертах.
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21.04.2025 12:59 Ответить
Москворотого півня спитати забули.
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21.04.2025 13:34 Ответить
Військовий нацгвардії, причина конфлікту: промиті тіктоком і баранограмом бухі малолітні поціновувачі російського репу.
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21.04.2025 13:36 Ответить
Такие нелюди должны с большим интересом прислушаться к советам сослуживцев избитого и слезно, с чистосердечным раскаяньем поизвиняться на камеру. Да так, чтобы и мы поверили в это раскаянье.
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21.04.2025 13:06 Ответить
підлітки, молоді й дурні кажете? "карлик, з оттаким хером!" як взагалі у цих бройлерів рука (і нога) піднялася на військового, який їх гнид промосковських захищає на фронті.
вони мають непосильно тяжко працювати, щоб спокутувати, а не вчитися.
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21.04.2025 13:10 Ответить
тільки РОЗСТРІЛИ, РОЗСТРІЛИ, РОЗСТРІЛИ припинять цю ганьбу і зупинять ворогів
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21.04.2025 13:23 Ответить
Так вже ж були тi рострiли в кмпетенцii вислужливих трiйок, без суду та слiдства.
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21.04.2025 13:29 Ответить
Хiба що, тiльки я вас перепрошую, двi смереки в завадi не стали б.
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21.04.2025 13:31 Ответить
усіх цих малих підорів на нуль, а побитий ними військовий нехай керує ними....
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21.04.2025 13:33 Ответить
домашній арешт щоб вивезли за кордон швиденько
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21.04.2025 13:35 Ответить
Знову поділ! Невже ви не бачите? Схід і захід, російськомовні і україномовні... В данному випадку - військові і цивільні. Зрозумійте ж нарешті, поділ - причина наших бід і уповільнена бомба для майбутнього. Дивіться, переважна більшість, не знаючи подробиць, миттєво винісла вирок.
А якби то був не військовий? Що б змінилося в вашому ставленні? Правильна відповідь - НІЧОГО не повинно змінитися! Чотири ЛЮДИНИ побили одну ЛЮДИНУ! І тільки так це треба розглядати!!! Тільки так! І якщо той військовий - герой і моральний взірець, то честь йому і хвала і дяка і низький уклін. Але це до справи з побиття НІЯК не повинно відноситися.
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21.04.2025 14:44 Ответить
 
 