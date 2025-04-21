Избиение военного в Гидропарке: четырем подросткам сообщили о подозрении
Четырем подросткам, которые избили военного в Гидропарке в Киеве, сообщено о подозрении в хулиганстве, совершенном группой лиц (ч.2 ст.296 УК Украины).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.
Установлено, что 18 апреля группа подростков, среди которых трое 17-летних и 15-летний парень, в Гидропарке спровоцировала конфликт с военнослужащим.
"Мужчина проходит службу в одном из подразделений Нацгвардии и приехал в столицу в отпуск. По словам очевидцев, сначала подозреваемые спорили с другими мужчинами, а затем начали конфликт с военным. Видео столкновения зафиксировали очевидцы", - пояснили в прокуратуре.
Санкция статьи предусматривает наказание на срок до 4 лет лишения свободы. Досудебное расследование проводят ювенальные следователи Днепровского управления полиции г. Киева.
В суд направлено ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде домашнего ареста.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что группа подростков избила военного в Киеве.
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Здається, їм безпечніше буде відсидіти в СІЗО
вони мають непосильно тяжко працювати, щоб спокутувати, а не вчитися.
А якби то був не військовий? Що б змінилося в вашому ставленні? Правильна відповідь - НІЧОГО не повинно змінитися! Чотири ЛЮДИНИ побили одну ЛЮДИНУ! І тільки так це треба розглядати!!! Тільки так! І якщо той військовий - герой і моральний взірець, то честь йому і хвала і дяка і низький уклін. Але це до справи з побиття НІЯК не повинно відноситися.