Побиття військового у Гідропарку: чотирьом підліткам повідомили про підозру

Чотирьом підліткам, які побили військового у Гідропарку в Києві, повідомлено про підозру у хуліганстві, вчиненому групою осіб (ч.2 ст.296 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Встановлено, що 18 квітня група підлітків, серед яких троє 17-річних та 15-річний хлопець, у Гідропарку спровокувала конфлікт з військовослужбовцем.

"Чоловік проходить службу в одному з підрозділів Нацгвардії та приїхав до столиці у відпустку. Зі слів очевидців, спочатку підозрювані сперечалася з іншими чоловіками, а згодом почали конфлікт з військовим. Відео сутички зафіксували очевидці", - пояснили у прокуратурі.

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Санкція статті передбачає покарання на строк до 4 років позбавлення волі. Досудове розслідування проводять ювенальні слідчі Дніпровського управління поліції м.Києва.

До суду скеровано клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що група підлітків побила військового у Києві.