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Побиття військового у Гідропарку: чотирьом підліткам повідомили про підозру

У Києві група підлітків побила військового

Чотирьом підліткам, які побили військового у Гідропарку в Києві, повідомлено про підозру у хуліганстві, вчиненому групою осіб (ч.2 ст.296 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Встановлено, що 18 квітня група підлітків, серед яких троє 17-річних та 15-річний хлопець, у Гідропарку спровокувала конфлікт з військовослужбовцем.

"Чоловік проходить службу в одному з підрозділів Нацгвардії та приїхав до столиці у відпустку. Зі слів очевидців, спочатку підозрювані сперечалася з іншими чоловіками, а згодом почали конфлікт з військовим. Відео сутички зафіксували очевидці", - пояснили у прокуратурі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Побиття військового у Гідропарку: затримано чотирьох неповнолітніх нападників. Готуються підозри. ФОТО

Санкція статті передбачає покарання на строк до 4 років позбавлення волі. Досудове розслідування проводять ювенальні слідчі Дніпровського управління поліції м.Києва.

До суду скеровано клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що група підлітків побила військового у Києві.

Автор: 

діти (5066) побиття (935) Київ (19469) військовослужбовці (4753)


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Топ коментарі
+40
Який може бути домашній арешт фактичним диверсантам, яка мали на меті зашкодити здоров"ю українського захисника, посягнувши на обороноздатність України??? До суду мають сидіти у "курнику" столичного СІЗО.
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21.04.2025 12:19
+18
шакали
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21.04.2025 12:17
+10
Стая обезьян из "генофонда" обделается легким испугом. "Домашний арест" за компом, уу, как страшно.
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21.04.2025 12:35
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шакали
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21.04.2025 12:17 Відповісти
Призвища та адреси цих шакалів в студію !

Здається, їм безпечніше буде відсидіти в СІЗО
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21.04.2025 14:02 Відповісти
Який може бути домашній арешт фактичним диверсантам, яка мали на меті зашкодити здоров"ю українського захисника, посягнувши на обороноздатність України??? До суду мають сидіти у "курнику" столичного СІЗО.
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21.04.2025 12:19 Відповісти
Каждому десяткой по рогам .
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21.04.2025 12:20 Відповісти
главно дєло шоб не позбавили виборчіх прав.
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21.04.2025 12:23 Відповісти
Ну .якщо дійде до 4 років,то відбувати мали б десь недалеко від лінії фронту.Але чи дійде?((Буде сльозливе звернення до громадськості ,за порадою адвокатів,а не від щирого серця,якого вочевидь нема,потім перенесення судових засідань,рішень...((
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21.04.2025 12:25 Відповісти
Це взагалі вже. Вилдкі малолітні
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21.04.2025 12:27 Відповісти
Хтось з'ясовував, чи мав місце цілеспрямований зовнішній вплив, чи це, так би мовити, спонтанно?
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21.04.2025 12:32 Відповісти
А що там з'ясовувати? Зайдіть в тікток чи баранограм і все зрозумієте.
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21.04.2025 13:33 Відповісти
Це треба робити з їх телефонів.
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21.04.2025 13:34 Відповісти
Це можна робити з будь-яких телефонів, 90% контенту в цих соцмережах, це кацапсько-китайська іпсятина.
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21.04.2025 13:37 Відповісти
Мені цікаво лише, чи працював з кимось із них таваріщ майор за схемою "а теперь, деточка, когда ты успешно выполнил задания "поклеить стикер", "сфотографировать эшелон" и "поджечь релейный шкаф", переходим к следющему этапу борьбы з воинстующим меньшинством".
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21.04.2025 13:42 Відповісти
бажано в кацапські?
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21.04.2025 13:55 Відповісти
Деня , якщо б тебе ********** ці виродки ти також задавав би такі дебільні питання ?
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21.04.2025 13:50 Відповісти
Мені цікаво, чи це цілеспрямована кампанія росспецслужб (як підпали військових автівок), чи це вони просто нажершися руснявої пропаганди, без окремого наказу.
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21.04.2025 13:53 Відповісти
Стая обезьян из "генофонда" обделается легким испугом. "Домашний арест" за компом, уу, как страшно.
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21.04.2025 12:35 Відповісти
Якби там Тамп був,то цього б не сталося))
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21.04.2025 12:42 Відповісти
Тобто малолєтки можуть спокійно і безкарно вбивати - калічити українських воїнів під час кривавої війни?! Дуже дуже небезпечний прецедент! Кацапи будуть не жалкувати грошей тим баранам із "генофонду", щоб ті майже законно виводили із ладу особовий склад ВСУ. Ну на хєр таку "демократію"...
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21.04.2025 12:46 Відповісти
Хотелось бы немного больше инфы о причине конфликта,шо за военный в общих чертах.
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21.04.2025 12:59 Відповісти
Москворотого півня спитати забули.
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21.04.2025 13:34 Відповісти
Військовий нацгвардії, причина конфлікту: промиті тіктоком і баранограмом бухі малолітні поціновувачі російського репу.
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21.04.2025 13:36 Відповісти
Такие нелюди должны с большим интересом прислушаться к советам сослуживцев избитого и слезно, с чистосердечным раскаяньем поизвиняться на камеру. Да так, чтобы и мы поверили в это раскаянье.
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21.04.2025 13:06 Відповісти
підлітки, молоді й дурні кажете? "карлик, з оттаким хером!" як взагалі у цих бройлерів рука (і нога) піднялася на військового, який їх гнид промосковських захищає на фронті.
вони мають непосильно тяжко працювати, щоб спокутувати, а не вчитися.
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21.04.2025 13:10 Відповісти
тільки РОЗСТРІЛИ, РОЗСТРІЛИ, РОЗСТРІЛИ припинять цю ганьбу і зупинять ворогів
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21.04.2025 13:23 Відповісти
Так вже ж були тi рострiли в кмпетенцii вислужливих трiйок, без суду та слiдства.
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21.04.2025 13:29 Відповісти
Хiба що, тiльки я вас перепрошую, двi смереки в завадi не стали б.
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21.04.2025 13:31 Відповісти
усіх цих малих підорів на нуль, а побитий ними військовий нехай керує ними....
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21.04.2025 13:33 Відповісти
домашній арешт щоб вивезли за кордон швиденько
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21.04.2025 13:35 Відповісти
Знову поділ! Невже ви не бачите? Схід і захід, російськомовні і україномовні... В данному випадку - військові і цивільні. Зрозумійте ж нарешті, поділ - причина наших бід і уповільнена бомба для майбутнього. Дивіться, переважна більшість, не знаючи подробиць, миттєво винісла вирок.
А якби то був не військовий? Що б змінилося в вашому ставленні? Правильна відповідь - НІЧОГО не повинно змінитися! Чотири ЛЮДИНИ побили одну ЛЮДИНУ! І тільки так це треба розглядати!!! Тільки так! І якщо той військовий - герой і моральний взірець, то честь йому і хвала і дяка і низький уклін. Але це до справи з побиття НІЯК не повинно відноситися.
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21.04.2025 14:44 Відповісти
 
 