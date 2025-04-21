Побиття військового у Гідропарку: чотирьом підліткам повідомили про підозру
Чотирьом підліткам, які побили військового у Гідропарку в Києві, повідомлено про підозру у хуліганстві, вчиненому групою осіб (ч.2 ст.296 КК України).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.
Встановлено, що 18 квітня група підлітків, серед яких троє 17-річних та 15-річний хлопець, у Гідропарку спровокувала конфлікт з військовослужбовцем.
"Чоловік проходить службу в одному з підрозділів Нацгвардії та приїхав до столиці у відпустку. Зі слів очевидців, спочатку підозрювані сперечалася з іншими чоловіками, а згодом почали конфлікт з військовим. Відео сутички зафіксували очевидці", - пояснили у прокуратурі.
Санкція статті передбачає покарання на строк до 4 років позбавлення волі. Досудове розслідування проводять ювенальні слідчі Дніпровського управління поліції м.Києва.
До суду скеровано клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що група підлітків побила військового у Києві.
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Здається, їм безпечніше буде відсидіти в СІЗО
вони мають непосильно тяжко працювати, щоб спокутувати, а не вчитися.
А якби то був не військовий? Що б змінилося в вашому ставленні? Правильна відповідь - НІЧОГО не повинно змінитися! Чотири ЛЮДИНИ побили одну ЛЮДИНУ! І тільки так це треба розглядати!!! Тільки так! І якщо той військовий - герой і моральний взірець, то честь йому і хвала і дяка і низький уклін. Але це до справи з побиття НІЯК не повинно відноситися.