Побиття військового у Гідропарку: затримано чотирьох неповнолітніх нападників. Готуються підозри. ФОТО
Поліція Києва затримала чотирьох нападників, які побили військового у Гідропарку. Їм готується повідомлення про підозру.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.
Нагадаємо, вчора, 18 квітня, група хлопців спровокувала конфлікт з військовослужбовцем, після чого, поваливши його на землю, побили руками і ногами.
Вчора поліцейські відразу на місці події затримали двох порушників у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ними виявились 17-річні місцеві мешканці.
Сьогодні, у результаті проведених оперативних заходів, поліцейські затримали ще двох нападників - це кияни, віком 15 та 17 років.
За вказаним фактом слідчі Дніпровського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Відповідно до санкції статті за вчинення зазначеного правопорушення передбачено відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до чотирьох років.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що група підлітків побила військового у Києві: двох з них затримала поліція.
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Наші могли б те саме робити, але шкода грошей немає.
«Відмазані», вдома (і не тільки) розповідають які вони «круті» і як за них «порєшалі». Мобілізувати батьків усіх винних покидьків. Винних побиті судити за законом. А краще відправити у підрозділ, де служив потерпілий.
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Так, але тільки тоді було б таке «озвірілі військові побили натовпом групу школярів, які прийшли до гідропарку почитати вірші та зібрати перший гербарій»
Я там за останні років 10 був може рази три і кожного разу бачив якісь махачі, якісь бухі тіла і тд.
Військовий міг цього не знати, (може, наприклад, він не з Києва, а служить тут і отримав звільнення на день) але ці дебіли малолітні, якщо вони зависають у Гідріку, то це 100% ГОПОТА ПІДРОСТАЮЧА!
Таких не тільки садити треба, а спочатку віддати побратимам військового, щоб ті прикладами провели виховну роботу...
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid08yBMvDG5Q5DsYXzWQycf56tt84uagJADtttsQC67neEVjQb5YrHywngs4Bn3qxvwl&id=61550285036323&__cft__[0]=AZUhbZ7fdjr3dSZoSCeYmO2wkCQNt4O7ZeUF-zw1n_5sSa32daFCkVuDtv61y1wK9sJnVfLjzkaEVvusF4zneShYVww5szxZRL-jx8nsH_cJum0OIwMgHjXVXByVWnV40zKKDtHWhG1xQg86ugHdPgMC&__tn__=%2CO%2CP-R Хочу запитати - а де поліція?
Вона контролює дівчаток на Вокзальній.
Поліцейські допомагають людям в пікселі пакувати чоловіків - нужне дєло, бо не їм же воювати, чесне слово.
Карочє, багато роблять потрібних справ.
А, от, коли біля дверей станції м. Гідропарк підлітки били військового, поліцейського патруля чомусь поруч не було. Бо там нема кому роздавати лєнточи, там не ходять ухилянти. Але це ж станція метро? Як там може не бути поліції? Там же гектарів п'ятдесят лісової зони! Чому засранці повалили чоловіка, військового, на асфальт і били ногами?..
Де ви були в той час?
Чи можу я, приміром, розраховувати на поліцію, коли потрібна буде допомога?
Сьогдні їхали з мамою в маршрутці, з кладовища. Київщина. Людей небагато. На задньому сидінні молодь. Гучно слухають російську музику, лунає мат, голосно сміються. Ніхто не наважується робити зауваження. Бо можна відхватити. Поводили вони себе не просто зухвало, вони явно провокували пасажирів на конфлікт.
Якби такий стався, куди телефонувати? Як убезпечити себе від агресивних дій? Чи зголосились би працівники поліції зреагувати на таку ситуацію превентивно? Є нині такий юридичний термін. Превентивно оголосити Порошенкові підозру. Превентивно затримали студентів та повезли до відділку, мало лі шо, раптом в рюкзаку атамна бонба? А превентивно пройти повз підлітків на Контрактовій площі було нізя? Роз'яснити, що слухаючи голосно музику, ще й росіянську, ви порушуєте чийсь спокій, коли розпиваєте алкоголь в громадському місці, порушуєте закон.
Превентивно не можна було опинитись поліцейському патрулю на тому місці, де били військового в Гідропарку?
Але це я про Київ. Чкурнула в своє метро, вийшла в центрі й нема проблем! Нічого не бачу, не чую. Справедливості зарази, скажу що бачила ввічливого поліцейського на самій станції Вокзальна! Він допомагає людям з картками, може сказати матусі, що за дитину платити нетреба, бо їй немає певного віку.
Ок! А якщо це інше місто, містечко, село?
Де поліція в містечку на Вінничині, коли в парку підлітки б'ють чоловіка-інваліда і знімають це на відео?
Аааа, як завжди, спостерігають за особливо небезпечним злочинцем. Превентивно.