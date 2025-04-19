Побиття військового у Гідропарку: затримано чотирьох неповнолітніх нападників. Готуються підозри. ФОТО

Поліція Києва затримала чотирьох нападників, які побили військового у Гідропарку. Їм готується повідомлення про підозру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Нагадаємо, вчора, 18 квітня, група хлопців спровокувала конфлікт з військовослужбовцем, після чого, поваливши його на землю, побили руками і ногами.

Вчора поліцейські відразу на місці події затримали двох порушників у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ними виявились 17-річні місцеві мешканці.

Сьогодні, у результаті проведених оперативних заходів, поліцейські затримали ще двох нападників - це кияни, віком 15 та 17 років.









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За вказаним фактом слідчі Дніпровського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Відповідно до санкції статті за вчинення зазначеного правопорушення передбачено відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що група підлітків побила військового у Києві: двох з них затримала поліція.