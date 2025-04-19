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Побиття військового у Гідропарку: затримано чотирьох неповнолітніх нападників. Готуються підозри. ФОТО

У Києві група підлітків побила військового

Поліція Києва затримала чотирьох нападників, які побили військового у Гідропарку. Їм готується повідомлення про підозру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Нагадаємо, вчора, 18 квітня, група хлопців спровокувала конфлікт з військовослужбовцем, після чого, поваливши його на землю, побили руками і ногами.

Вчора поліцейські відразу на місці події затримали двох порушників у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ними виявились 17-річні місцеві мешканці.

Сьогодні, у результаті проведених оперативних заходів, поліцейські затримали ще двох нападників - це кияни, віком 15 та 17 років.

неповнолітні побили військового
неповнолітні побили військового
неповнолітні побили військового
неповнолітні побили військового

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фізична розправа і застосування пневматичної зброї: Поліція розслідує конфлікт між чотирма неповнолітніми і 18-річним юнаком у Конотопі

За вказаним фактом слідчі Дніпровського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Відповідно до санкції статті за вчинення зазначеного правопорушення передбачено відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що група підлітків побила військового у Києві: двох з них затримала поліція.

Автор: 

побиття (935) Київ (19466) неповнолітні (77) військовослужбовці (4749)


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Топ коментарі
+59
Це не *********** - це бандитизм у складі зграї! Таких тварюк потрібно нищити!
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19.04.2025 14:28
+28
Груповий напад чотири на одного - це вже стаття . На самоборону - ніяк не схоже , особливо в кінці відео
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19.04.2025 14:40
+26
Примусова мобілізація з 18 рочків напрошується сама собою. Якщо це те покоління, за яке ми воюємо, у України нема майбутнього!!!
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19.04.2025 14:38
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Винаймають наркоманів.
Наші могли б те саме робити, але шкода грошей немає.
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19.04.2025 18:08 Відповісти
А на Цензорі їх нема?
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19.04.2025 18:19 Відповісти
Таке зі мною було десь у 98 році, зграя бухих шакалів напала під приводом, що я іх (один) 5-их скривдив (така потім в міліціі у них версія була), вожака самого борзого мєнти так відмудохали, що він обісрався в штани прилюдно (били його показово, хотіли зламати ногу в колінці). Потім зустрічав на районі - всі шовкові
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19.04.2025 15:07 Відповісти
Усім 16-17-18 років
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19.04.2025 15:09 Відповісти
Мєнти від них не далеко ушли. Такі самі, як і вони
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19.04.2025 15:12 Відповісти
Такі самі, як і ти, кицюня. Правда не всі, знаю парочку більш адекватних.
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19.04.2025 23:12 Відповісти
Анна, а скиньте цицьки в особисті?
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20.04.2025 00:00 Відповісти
Знаю одного який дасть тобі пососати. Закинути номер в лічку? Рот закрий, дебіл!
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21.04.2025 14:08 Відповісти
Що за гвалт в коментарях? Може це була "группа оповіщення" Дніпровського району, хотіли перевірити людину: чи все в порядку з документами? А людина почала провокувати... Це є стандартна версія від влади та Міністерства Оборони. Це ж не я придумав ☝️🤷
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19.04.2025 15:15 Відповісти
Це якраз ти придумав, кловунчику 🤡
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19.04.2025 23:10 Відповісти
Діти тих, чиї батьки на війні, такого не роблять.
«Відмазані», вдома (і не тільки) розповідають які вони «круті» і як за них «порєшалі». Мобілізувати батьків усіх винних покидьків. Винних побиті судити за законом. А краще відправити у підрозділ, де служив потерпілий.
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19.04.2025 15:16 Відповісти
да хоть раз накажите их и хних родителей,а то оденет штани больше себя ростом ищетает себя крутим,фу как противно смотреть на єту мотню
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19.04.2025 15:18 Відповісти
Ну покарають батьків - дадуть штраф у 500грн. Половині тих підлітків-довбодятлів просто покласти на батьків, а за іншу половину матусі верещатимуть і захищатимуть навіть якщо той з десяток переріже
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19.04.2025 16:08 Відповісти
Ну і хай верещатимуть, було б чудово, щоб по всім баранограмам розійшлось, як їх мамки верещать.
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19.04.2025 23:13 Відповісти
тільки РОЗСТРІЛИ, внутрішні вороги гірші за кацапів
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19.04.2025 15:27 Відповісти
Была одна страна,где расстреливали внутренних врагов поголовно,или садили на много лет. " А судьи кто?".
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19.04.2025 15:34 Відповісти
То була не країна, а чотирнадцять країн окупованих п'ятнадцятою.
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19.04.2025 23:15 Відповісти
Ми б вже 4 роки були без президента .
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19.04.2025 18:36 Відповісти
Та ці малолєтки бухі в хлам. Що не день, то якась новина про цих малолєток. Вже якось переходить в систему. А реакції правоохоронних органів на попередження таких злочинів НУЛЬ. Тут і зухвале порушення громадського порядку, продаж алкоголю неповнолітнім, нанесення тілесних ушкоджень групою осіб. Зараз потеплішає, почнуть сі чуда чудити не по дитячому. А управи на них немає. І покарань також. Тому і плюють на мораль з висоти Говерли і настати їм на всьо і на всіх. Були б на відпочинку в гідропарку трохи більше чоловіків за 30 років, ***** була б цим молокососам.
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19.04.2025 15:33 Відповісти
Були б на відпочинку в гідропарку трохи більше чоловіків за 30 років, ***** була б цим молокососам.
--------

Так, але тільки тоді було б таке «озвірілі військові побили натовпом групу школярів, які прийшли до гідропарку почитати вірші та зібрати перший гербарій»
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19.04.2025 16:05 Відповісти
Усі нормальні кияни знають, що ботани в Гідрік не суються, це територія бидла!
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19.04.2025 16:36 Відповісти
Тоді буде - "група озвірілих військових побила евакуйованих з зони бойових дій школярів"
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19.04.2025 17:17 Відповісти
"Онижедети" - не чіпайте діточок! Повна вседозволеність та дитиноцентризм в школах, коли "онижедети" не несуть жодної відповідальності, коли в усьому винні вчителі, то тепер пожинайте плоди. Дружина працює вчителькою вже 30 років, каже з кожним роком все більше анархії в школах. Щоденників нема, з класу виставити не можна, телефон відібрати не мають права, хоч вони і сидять цілими днями і книгу не відкривають, голос підвищити заборонено, "двійку" поставити не можна: прибігуть батьки та будуть волати, що вчитель не знайшов підхід до їх чада. А підлітки й надалі будуть підпалювати військовим автівки, мінувати вокзали, бити військовим натовпом. Про мати та срюзкий реп на вулиці годі й казати. Чекайте, ще НУШівці не дозріли. МОН, чи це не провал всіх ваших недореформ, які направлені лише на засвоєння грошей партнерів ?
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19.04.2025 17:51 Відповісти
А ось, що пише колега доньки, яка живе зараз за кордоном " Живу за кордоном 3 роки. За меншу провину: кілька разів пропуск без поважної причини( кілька днів дозволяється) ,спізнення 1 раз ( батькам телефонують ) , грубість, наглість, зухвалість, дитину відлучають від занять на семестр. Ювінальна служба бере сім'ю під контроль. За дитиною доглядають батьки, поліція тільки контролює виконання батьківських обов'язків. Через семестр дитина має здати матеріал, який пропустила, хоч на якийсь рівень. Якщо ця міра не допомагає, дитину вилучають у прийомну сім'ю. Яка отримує доплати за цю важку дитину. Повірте, у прийомній сім'ї з дитинкою не бавляться. Є перевірки, але не раджу йти цим шляхом. До сім'ї біологічної дитина може повернутися, після повноліття.(Оксана Ярмоленко)
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19.04.2025 17:53 Відповісти
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19.04.2025 18:37 Відповісти
Андрій Олексишин Швейцарія, державна старша школа(наш 7,8,9 класи), на сайті школи є правила поведінки і покарання за їх порушення. Порушення є легкі (запізнення, невиконане дом завдання , зрив уроків і.т.д)за три таких порушення учні отримують нахсітцунг- залишення на годину після уроків, крім того, наприклад за безлад в гардеробі треба від руки переписати шкільні правила , за користування мобільним телефоном на території школи - конфіскація телефона до кінця уроків, якщо зловили після обіду, то і на наступний день, невідповідний одяг- відправляють додому переодягатись і ставлять прогул. За важкі порушення( алкоголь, наркотики, групові бійки, агресивна поведінка, крадіжка- відсторонення від уроків від 2 тижнів до 4 місяців, з обов'язковим перебуванням в центрі підтримки ( це фактично вилучення з сім'ї), потім якщо дитина повертається в сім'ю ,умовою для поновлення навчання в школі є підписання договору між батьками і школою.Якщо є порушення договору , учня виключають зі школи.Не знаю , чи були такі випадки в історії нашої школи, бо попри ці правила, в школі дуже дружні стосунки вчителів з учнями і учнів між собою, дочка просто обожнює школу: цікаві уроки, відсутність домашнього завдання, дружнє ставлення вчителів, набагато легша програма, багато екскурсій, літній і зимовий табори -входять в навчальну програму і є обов'язковими.Швейцарська школа- це щасливе дитинство і підготовка до дорослого життя.
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19.04.2025 17:56 Відповісти
Анiжедетi!!!!
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19.04.2025 15:37 Відповісти
по законам військового часу всіх на кіл посадити
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19.04.2025 15:56 Відповісти
Подробнее плиз,про законы военного времени-когда и кем приняты,номера статей и.т.д.
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19.04.2025 17:50 Відповісти
Це прислів'я щє радянських часів, яке означає "без суда і слідства".
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19.04.2025 23:18 Відповісти
Дєтачькі, куколкі, лічіночьки....
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19.04.2025 15:57 Відповісти
Вирізати їм яйця
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19.04.2025 15:59 Відповісти
А закінчиться все - "ани жи дєті!". Панять і прастіть
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19.04.2025 15:59 Відповісти
Треба їх і їх батьків поміняти на наших військово полоненних азовців.
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19.04.2025 16:09 Відповісти
А чому батьків? Я б цих виродків обміняла на наших Героїв. Хай відчують, що таке рузкій мір, від якого військові оберігають оце бидло. Бо їм не дійшло.
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19.04.2025 17:04 Відповісти
Як гієни, зграєю.
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19.04.2025 16:18 Відповісти
А групи оповіщення поодинці?
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19.04.2025 18:40 Відповісти
А що це вони так головки похнюпили. Уже каються? Треба запросити війських, що провели з ними виховну роботу, тоді точно розкаються)
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19.04.2025 16:18 Відповісти
Ну давайте скажемо чесно, у Гідріку останні років 30-35 завжди концентрація бидло-гопоти зашкалювала. Усі в Києві це знають...
Я там за останні років 10 був може рази три і кожного разу бачив якісь махачі, якісь бухі тіла і тд.
Військовий міг цього не знати, (може, наприклад, він не з Києва, а служить тут і отримав звільнення на день) але ці дебіли малолітні, якщо вони зависають у Гідріку, то це 100% ГОПОТА ПІДРОСТАЮЧА!
Таких не тільки садити треба, а спочатку віддати побратимам військового, щоб ті прикладами провели виховну роботу...
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19.04.2025 16:22 Відповісти
Хочу почитати коментарі, якщо внєзапно виявиться,що військовослужбовець -тцкашник,а у когось з малолєток батька бусифікували
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19.04.2025 16:36 Відповісти
ТЦК-шники по одному не ходять))
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19.04.2025 16:38 Відповісти
А чим відрізняється воїн ЗСУ з бойової частини,від воїна з тилової?
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19.04.2025 17:08 Відповісти
А хто такий ТЦК-шник? Військовий? Для чого використовувати термінологію кацапні і підкацапників?
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19.04.2025 18:30 Відповісти
бо це *****, який косить під українця, що тут незрозумілого?
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19.04.2025 23:21 Відповісти
Японський пєтушок.
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19.04.2025 18:35 Відповісти
Ну якщо іпсяча ботва їх не настрочить, то й читати тобі буде нічого)
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19.04.2025 23:20 Відповісти
а потім виявляється що в ЗСУ ніхто не хоче йти
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19.04.2025 16:47 Відповісти
Киця, дорослі люди тим і відрізняються від дітей, що далеко не завжди роблять те, що хочуть.
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19.04.2025 23:22 Відповісти
Это ты про сжигание военкоматов у вас в Кацапии?
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19.04.2025 17:25 Відповісти
Сцикуни вже виправдовують нападників!
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19.04.2025 17:09 Відповісти
Це іпсятина працює, кацапи.
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19.04.2025 23:24 Відповісти
В Самбір для вовків, як петухі.
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19.04.2025 17:26 Відповісти
******** малолетние............................................
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19.04.2025 18:40 Відповісти
Скільки бував в Гідропарку і Трухановому, бухі малолєтки самі по собі, я сам по собі зі своїм кухлєм пива і шашличком, вони мені нецікаві, я їм, от взагалі. Жодного конфлікту. Для конфлікту треба самому накидатись горілки, прийти за столик до малолєток і почати їх виховувати, комусь до вподоби такі пригоди, кожен розважається як може. А може хтось вирішив перевірити військово-облікові, то таким раджу ввечорі поперевіряти десь в районі Старої Дарниці, Троєщини, Борщагівки)
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19.04.2025 18:52 Відповісти
так ти мабуть просто один з цих малолітніх *******.
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19.04.2025 23:29 Відповісти
Шакальний генофонд🤮
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19.04.2025 18:55 Відповісти
Треба негайно приймати закон про повну відповідальність з 14 років ,вони добре знають ці вилупки , що їм нічого не буде.І не треба їх жаліти!А за груповуху треба давати всім однакові покарання,по максимому.ось тоді такого безпредєла буде меньше в РАЗИ!Військових повинен захищати від посягань закон,а те що є ,треба переглядати.Військовий -це державна людина,і повинна бути захищена від посягань, таким вилупкам від 15 років покарання і не меньше-це стадо вже нічого не виправить.Ці вилупки вже вибрали свій шлях..Нема про що з ними,цими вилупками, говорити.ВІЙСЬКОВИЙ-ЦЕ НЕ ЦІВІЛЬНА ЛЮДИНА і неважливо де ця людина знаходиться.Якщо комусь це не подобається , то йдіть до військомату ,одягніть військову форму і ви в повній мірі получите екстрім,якщо виживите, а шансів вижити ..........
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19.04.2025 19:36 Відповісти
Дійсно: до вчорашнього дня злочинів не було. Треба терміново щось робити. А цивільних нехай вбивають та грабують. Пачками
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19.04.2025 20:58 Відповісти
Ізольда Сальтисон-Зельц

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid08yBMvDG5Q5DsYXzWQycf56tt84uagJADtttsQC67neEVjQb5YrHywngs4Bn3qxvwl&id=61550285036323&__cft__[0]=AZUhbZ7fdjr3dSZoSCeYmO2wkCQNt4O7ZeUF-zw1n_5sSa32daFCkVuDtv61y1wK9sJnVfLjzkaEVvusF4zneShYVww5szxZRL-jx8nsH_cJum0OIwMgHjXVXByVWnV40zKKDtHWhG1xQg86ugHdPgMC&__tn__=%2CO%2CP-R Хочу запитати - а де поліція?

Вона контролює дівчаток на Вокзальній.

Поліцейські допомагають людям в пікселі пакувати чоловіків - нужне дєло, бо не їм же воювати, чесне слово.

Карочє, багато роблять потрібних справ.

А, от, коли біля дверей станції м. Гідропарк підлітки били військового, поліцейського патруля чомусь поруч не було. Бо там нема кому роздавати лєнточи, там не ходять ухилянти. Але це ж станція метро? Як там може не бути поліції? Там же гектарів п'ятдесят лісової зони! Чому засранці повалили чоловіка, військового, на асфальт і били ногами?..

Де ви були в той час?

Чи можу я, приміром, розраховувати на поліцію, коли потрібна буде допомога?

Сьогдні їхали з мамою в маршрутці, з кладовища. Київщина. Людей небагато. На задньому сидінні молодь. Гучно слухають російську музику, лунає мат, голосно сміються. Ніхто не наважується робити зауваження. Бо можна відхватити. Поводили вони себе не просто зухвало, вони явно провокували пасажирів на конфлікт.

Якби такий стався, куди телефонувати? Як убезпечити себе від агресивних дій? Чи зголосились би працівники поліції зреагувати на таку ситуацію превентивно? Є нині такий юридичний термін. Превентивно оголосити Порошенкові підозру. Превентивно затримали студентів та повезли до відділку, мало лі шо, раптом в рюкзаку атамна бонба? А превентивно пройти повз підлітків на Контрактовій площі було нізя? Роз'яснити, що слухаючи голосно музику, ще й росіянську, ви порушуєте чийсь спокій, коли розпиваєте алкоголь в громадському місці, порушуєте закон.

Превентивно не можна було опинитись поліцейському патрулю на тому місці, де били військового в Гідропарку?

Але це я про Київ. Чкурнула в своє метро, вийшла в центрі й нема проблем! Нічого не бачу, не чую. Справедливості зарази, скажу що бачила ввічливого поліцейського на самій станції Вокзальна! Він допомагає людям з картками, може сказати матусі, що за дитину платити нетреба, бо їй немає певного віку.

Ок! А якщо це інше місто, містечко, село?

Де поліція в містечку на Вінничині, коли в парку підлітки б'ють чоловіка-інваліда і знімають це на відео?

Аааа, як завжди, спостерігають за особливо небезпечним злочинцем. Превентивно.
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19.04.2025 21:03 Відповісти
То всіх копів на фронт, то всіх копів з фронту, щоб на кожному сантиметрі превентивно сиділи. Іпсятам не догодиш...
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19.04.2025 23:26 Відповісти
Треба в той Гідропарк вилазку зробити і відмудохаии малоліток за просто так. То швидко між ними розійдеться, бо знахабніли набиті.
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21.04.2025 14:18 Відповісти
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