Смерть ув’язненого у Київському СІЗО: повідомлено про підозру "смотрящему" та 8 працівникам ізолятора. ФОТОрепортаж

Державне бюро розслідувань спільно з керівництвом Державної кримінально-виконавчої служби проводить в межах країни операцію з протидії катуванням і нелюдському поводженню у місцях позбавлення волі. У межах цієї діяльності ліквідовано "злочинну" вертикаль у найбільшому слідчому ізоляторі України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР та Офіс Генпрокурора.

Від початку 2024 року слідчі ДБР провели комплекс заходів для документування системних катувань, які вчиняли працівники ДУ "Київський слідчий ізолятор".

Під час розслідування правоохоронці виявили в установі, де перебуває близько 2 тис. 700 осіб, стійку ієрархічну структуру злочинного впливу. Її очолював так званий "смотрящий". До функціонування цієї "вертикалі" він залучив частину персоналу СІЗО та медиків, які фактично діяли під контролем криміналітету.

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Побиття ув'язненого

Представники цієї структури організовували обіг наркотиків, систематично вимагали гроші з ув’язнених, проводили азартні ігри та застосовували фізичне насильство, у тому числі з летальними наслідками.

У листопаді 2024 року ДБР спільно з керівництвом Мін’юсту, Державної кримінально-виконавчої служби та керівника СІЗО ініціювало кадрові зміни, які фактично зупинили діяльність злочинної мережі. Водночас окремі працівники ізолятора залишилися під впливом криміналітету.

Так, вже після кадрових змін ДБР задокументувало дії групи ув’язнених на чолі з "смотрящим", які, за бездіяльності персоналу, вивели одного з ув’язнених у двір, жорстоко його побили, що зрештою призвело до його смерті.

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Співробітники СІЗО знали про побиття, але намагалися його приховати — підробили документи, ухвалили рішення про ізоляцію постраждалого без належної медичної допомоги. Лише наступного дня його доставили до лікарні, де 28 грудня він помер.

Підозри зловмисникам

23 квітня 2025 року ДБР на підставі зібраних матеріалів провело операцію із затримання 13 підозрюваних у причетності до злочину.







Підозру вручено 5 ув’язненим, включно з "смотрящим", — за нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть (ч. 2 ст. 121 КК України). Їх перевели до інших установ виконання покарань.

8 працівників СІЗО — інспектори, чергові, медики та старші по корпусах — отримали підозри за такими статтями КК України:

ч. 3 ст. 365 — перевищення влади або службових повноважень;

ч. 3 ст. 367 — службова недбалість;

ч. 3 ст. 135 — залишення в небезпеці;

ч. 2 ст. 139 — ненадання допомоги;

ч. 1 ст. 366 — службове підроблення;

ч. 1 ст. 358 — підроблення офіційного документа;

ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 27 — співучасть у злочині групою осіб.

Санкції передбачають до 10 років позбавлення волі.

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