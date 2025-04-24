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Новини Фото Катування у СІЗО
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Смерть ув’язненого у Київському СІЗО: повідомлено про підозру "смотрящему" та 8 працівникам ізолятора. ФОТОрепортаж

Державне бюро розслідувань спільно з керівництвом Державної кримінально-виконавчої служби проводить в межах країни операцію з протидії катуванням і нелюдському поводженню у місцях позбавлення волі. У межах цієї діяльності ліквідовано "злочинну" вертикаль у найбільшому слідчому ізоляторі України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР та Офіс Генпрокурора.

Від початку 2024 року слідчі ДБР провели комплекс заходів для документування системних катувань, які вчиняли працівники ДУ "Київський слідчий ізолятор".

Під час розслідування правоохоронці виявили в установі, де перебуває близько 2 тис. 700 осіб, стійку ієрархічну структуру злочинного впливу. Її очолював так званий "смотрящий". До функціонування цієї "вертикалі" він залучив частину персоналу СІЗО та медиків, які фактично діяли під контролем криміналітету.

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У Київському СІЗО помер ув’язнений після побиття
У Київському СІЗО помер ув’язнений після побиття

Побиття ув'язненого

Представники цієї структури організовували обіг наркотиків, систематично вимагали гроші з ув’язнених, проводили азартні ігри та застосовували фізичне насильство, у тому числі з летальними наслідками.

У листопаді 2024 року ДБР спільно з керівництвом Мін’юсту, Державної кримінально-виконавчої служби та керівника СІЗО ініціювало кадрові зміни, які фактично зупинили діяльність злочинної мережі. Водночас окремі працівники ізолятора залишилися під впливом криміналітету.

Так, вже після кадрових змін ДБР задокументувало дії групи ув’язнених на чолі з "смотрящим", які, за бездіяльності персоналу, вивели одного з ув’язнених у двір, жорстоко його побили, що зрештою призвело до його смерті.

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У Київському СІЗО помер ув’язнений після побиття
У Київському СІЗО помер ув’язнений після побиття

Співробітники СІЗО знали про побиття, але намагалися його приховати — підробили документи, ухвалили рішення про ізоляцію постраждалого без належної медичної допомоги. Лише наступного дня його доставили до лікарні, де 28 грудня він помер.

Підозри зловмисникам

23 квітня 2025 року ДБР на підставі зібраних матеріалів провело операцію із затримання 13 підозрюваних у причетності до злочину.

У Київському СІЗО помер ув’язнений після побиття
У Київському СІЗО помер ув’язнений після побиття
У Київському СІЗО помер ув’язнений після побиття

Підозру вручено 5 ув’язненим, включно з "смотрящим", — за нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть (ч. 2 ст. 121 КК України). Їх перевели до інших установ виконання покарань.

8 працівників СІЗО — інспектори, чергові, медики та старші по корпусах — отримали підозри за такими статтями КК України:

  • ч. 3 ст. 365 — перевищення влади або службових повноважень;
  • ч. 3 ст. 367 — службова недбалість;
  • ч. 3 ст. 135 — залишення в небезпеці;
  • ч. 2 ст. 139 — ненадання допомоги;
  • ч. 1 ст. 366 — службове підроблення;
  • ч. 1 ст. 358 — підроблення офіційного документа;
  • ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 27 — співучасть у злочині групою осіб.

Санкції передбачають до 10 років позбавлення волі.

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У Київському СІЗО помер ув’язнений після побиття
У Київському СІЗО помер ув’язнений після побиття
У Київському СІЗО помер ув’язнений після побиття
У Київському СІЗО помер ув’язнений після побиття
У Київському СІЗО помер ув’язнений після побиття
У Київському СІЗО помер ув’язнений після побиття
У Київському СІЗО помер ув’язнений після побиття
У Київському СІЗО помер ув’язнений після побиття
У Київському СІЗО помер ув’язнений після побиття
У Київському СІЗО помер ув’язнений після побиття
У Київському СІЗО помер ув’язнений після побиття

Автор: 

побиття (937) Київ (19502) СІЗО (726) смерть (6752) знущання (97) ДБР (3495) Полтавська область (1116) Полтавський район (45) Підозірка (1)


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Топ коментарі
+17
Смотрящего повісіть у дворі тюрми. Ця скотина не мае право на життя а тім більш на життя за рахунок дкржави. Тюрма цю істоту не ісправить. Тільки вбити щоб другим неповадно було.
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24.04.2025 15:34
+14
Браток стоїть в білих шкарпетках,шортиках,кросівочках біленьких,руки в кишенях....Він клав прилад на тих ДБР.Картина маслом...
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24.04.2025 15:32
+10
Це 100% ритуальне катування, яке регулярно проводиться для залякування всього контингенту з метою вимагання грошей для розподілу між адміністрацією заходу і кримінальною верхівкою. Особо незгодних ламають в карцері, також показово.
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24.04.2025 15:36
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диво, що на таке звернули увагу...
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24.04.2025 15:27 Відповісти
Браток стоїть в білих шкарпетках,шортиках,кросівочках біленьких,руки в кишенях....Він клав прилад на тих ДБР.Картина маслом...
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24.04.2025 15:32 Відповісти
Смотрящего повісіть у дворі тюрми. Ця скотина не мае право на життя а тім більш на життя за рахунок дкржави. Тюрма цю істоту не ісправить. Тільки вбити щоб другим неповадно було.
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24.04.2025 15:34 Відповісти
Це 100% ритуальне катування, яке регулярно проводиться для залякування всього контингенту з метою вимагання грошей для розподілу між адміністрацією заходу і кримінальною верхівкою. Особо незгодних ламають в карцері, також показово.
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24.04.2025 15:36 Відповісти
"...стійка ієрархічна структура..." Стефанішина хоч на роботу ходить?
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24.04.2025 16:19 Відповісти
смотрящий в білосніжній футболці і таких же шкарпетках стоїть демонструючи свою силу і непокору. по правильному було б його самовпевненість притушити інакше толку від всього дійства. воно і далі буде те саме робити тільки хитріше
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24.04.2025 16:35 Відповісти
ну лубинец то не при чём
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24.04.2025 16:57 Відповісти
Буде толк тільки коли в СІЗО будуть лише одиночні камери з суворою забороною підселень і насильства.
Так це кошти, али нинішня система НЕ є "випрпавною".
Тим більше в сізо як правило сидять люди яких суд ще не визнав винуватими , може бути як судова/слідча помилка так і підстава від мусорів шантажистів
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24.04.2025 17:00 Відповісти
Щоб там не казали гуманісти але треба один раз фізично знищити як паханів так і начальників вертухаїв
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24.04.2025 17:01 Відповісти
Хм...А от до тцк ,де скільки вже микол померло,не завітало дбр
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24.04.2025 17:16 Відповісти
Идет война на выживание государства и нации, какой еще ***** 'смотрящий'? Пришло время крутых мер и среди них - перестрелять всю блатную ******* как бешеных собак.
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24.04.2025 22:34 Відповісти
Вєчєр в хату?
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25.04.2025 00:07 Відповісти
 
 