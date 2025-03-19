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Новости Самоубийство во львовском СИЗО
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Мужчина совершил самоубийство в камере временного содержания во Львове: полиция проводит расследование

Самоубийство в СИЗО во Львове: полиция сообщила детали

Во Львове правоохранители начали служебное расследование по факту совершения самоубийства 36-летним задержанным в камере временного содержания.

Об этом сообщает полиция Львовщины, передает Цензор.НЕТ.

В частности, вчера, 18 марта, после задокументированного факта сбыта наркотического вещества метадон правоохранители задержали 36-летнего жителя Львова.

По факту было начато уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

До избрания ему меры пресечения задержанный был помещен в камеру временного содержания, где сегодня, 19 марта, совершил самоубийство.

Дальнейшим расследованием будет заниматься ГБР, добавили в отделе коммуникации полиции Львовской области.

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Автор: 

Львов (4582) Нацполиция (16442) самоубийство (997) СИЗО (1360) Львовская область (2901) Львовский район (52)


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Топ комментарии
+6
І весь у синяках?
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19.03.2025 21:21
+5
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19.03.2025 21:24
+5
Для этого им и зарплату подняли в разы
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19.03.2025 21:28
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А яке право вони взагалі мали арештовувати його і тримати в СІЗО? Факт в доведенні людини до самогубства.
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19.03.2025 21:21 Ответить
А яке ти маєш право тут на форумі щось виписувати? На каком аснаванії??!1
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19.03.2025 21:24 Ответить
Та він просто з лютневих і березневих вошей чи гнид(по С.Петлюрі)яких тут розплодилось останнім часом.
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19.03.2025 23:38 Ответить
І весь у синяках?
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19.03.2025 21:21 Ответить
Для кого і для чого ця "новина"!?...
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19.03.2025 21:23 Ответить
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19.03.2025 21:24 Ответить
А з ким у той час боролась Україна?
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19.03.2025 21:43 Ответить
Для этого им и зарплату подняли в разы
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19.03.2025 21:28 Ответить
все вірно!
хто ж буде кусати руку кормільця?
не треба боротися з наркобізнесом, а от гнилу ланку, треба видалити, що б ланцюг не розірвався.
але, чому так примітивно паливно?
він же міг, десь у львівських кар'єрах згинути.
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19.03.2025 21:33 Ответить
Всі без винятку розповсюджувачі і продавці наркотиків повинні "скоїти самогубство". Якщо хтось з наркоторгівців вагається, ... то таких потрібно переконувати в необхідності легкого і добровільного відходу в інший світ. Зрозумійте! Їх дуже мучає совість, а тягар загублених життів молоді (середня довжина життя наркомана в Україні 27 років, або 7 років з момента початку вживання наркоти)...
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19.03.2025 21:42 Ответить
Ага. І без циган...
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19.03.2025 22:21 Ответить
Щось часто стали траплятися такі " самогубства"...то в ТЦК то в СІЗО...якась " дика" тенденція намітилася...
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19.03.2025 22:04 Ответить
Африка же.
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19.03.2025 22:07 Ответить
Хто про що,а вошивий про баню....Да,ухилянт?
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19.03.2025 22:37 Ответить
Дайте вгадаю....Може йому сказали що його відправлять в ТЦК?
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19.03.2025 22:36 Ответить
да і фуй з ним...Кажуть,що ******* наркота страшніша героіна..
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20.03.2025 03:27 Ответить
Карфентаніл - в 5000 разів потужніший за героїн, і в и в 10 000 раз потужніший за морфін. Використовується як транквілізатор для слонів. Щоб приспати слона, достатньо двох міліграмів карфентаніла. Не мілілітрів, а міліграмів!
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20.03.2025 10:53 Ответить
 
 