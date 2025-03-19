Мужчина совершил самоубийство в камере временного содержания во Львове: полиция проводит расследование
Во Львове правоохранители начали служебное расследование по факту совершения самоубийства 36-летним задержанным в камере временного содержания.
Об этом сообщает полиция Львовщины, передает Цензор.НЕТ.
В частности, вчера, 18 марта, после задокументированного факта сбыта наркотического вещества метадон правоохранители задержали 36-летнего жителя Львова.
По факту было начато уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.
До избрания ему меры пресечения задержанный был помещен в камеру временного содержания, где сегодня, 19 марта, совершил самоубийство.
Дальнейшим расследованием будет заниматься ГБР, добавили в отделе коммуникации полиции Львовской области.
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хто ж буде кусати руку кормільця?
не треба боротися з наркобізнесом, а от гнилу ланку, треба видалити, що б ланцюг не розірвався.
але, чому так примітивно паливно?
він же міг, десь у львівських кар'єрах згинути.