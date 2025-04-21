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Новости Пытки в колонии
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Жестокие систематические факты пыток заключенных разоблачены в Полтавском СИЗО, - ГБР. ФОТОрепортаж

Работники ГБР при содействии руководства Государственной уголовно-исполнительной службы Украины разоблачили факты систематических пыток заключенных в Полтавском учреждении исполнения наказаний. Двум сотрудникам учреждения уже сообщено о подозрении.

Об этом информирует пресс-служба ГБР, сообщает Цензор.НЕТ.

Камера пыток

По данным следствия, сотрудники учреждения издевались над лицами, которые отказывались сотрудничать с администрацией, нарушали распорядок или жаловались на действия работников. Для этого на территории медицинской части было обустроено специальное помещение, которое использовали как камеру пыток.

В небольшой комнате заключенных привязывали к металлической кровати, оставляя без еды, воды и возможности воспользоваться туалетом на несколько суток. Один из пострадавших за последние три года пережил такое жестокое обращение более десяти раз.

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ГБР разоблачило факты жестоких пыток в Полтавском СИЗО

Подозрения

Несколько дней назад оперативники ГБР зафиксировали очередные издевательства над заключенными. Двум работникам учреждения - дежурному и старшему корпуса отдела режима и охраны - сообщено о подозрении в пытках (ч. 3 ст. 127 УК Украины). Именно они непосредственно завели потерпевшего в помещение и привязали его к кровати.

В данное время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Продолжаются следственные действия для установления всех эпизодов и полного круга лиц, причастных к пыткам.

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Жестокие систематические факты пыток ув'язнених викрито у Полтавському СІЗО
Жестокие систематические факты пыток ув'язнених викрито у Полтавському СІЗО
Жестокие систематические факты пыток ув'язнених викрито у Полтавському СІЗО

Автор: 

колония (421) пытки (834) СИЗО (1362) ГБР (2989) Полтавская область (1152)


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Топ комментарии
+9
довіра до прокуратури - 9 %,до суду - 11%.так собі історія - хто і що робить.
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21.04.2025 15:31
+9
епать ты дбеб У нас не правовое государство. Это означает что ты слоупок можешь там оказаться просто потому что так кому-то надо. Судя по твои когнитивным особенностям ты из стада зеленского.
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21.04.2025 15:50
+7
Не виправдовуючі дії співробітників СІЗО, виникає питання:
- А що постійно робив той, хто десять разів потрапляв на те ліжко і за що він сидить ?
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21.04.2025 15:29
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Не виправдовуючі дії співробітників СІЗО, виникає питання:
- А що постійно робив той, хто десять разів потрапляв на те ліжко і за що він сидить ?
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21.04.2025 15:29 Ответить
довіра до прокуратури - 9 %,до суду - 11%.так собі історія - хто і що робить.
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21.04.2025 15:31 Ответить
жорстоке катування злочинців триразовим харчуванням, медичним обслуговуванням, теплом і затишком. Нічого,що вони убивають і грабують людей, працюють на кацапів, активно протидіють законним вимогам адміністрації, просто прокуратурі потрібна галочка з подачі злодіїв у законі.
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21.04.2025 15:34 Ответить
"Установа ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ" .
Може, оті злочинці думали, що це богадільня для дорослих імбецилів?
Полюбому, умови утримання цих, вибачте, "в'язнів" на декілька порядків кращі від російських, де перебувають українські полонені.
Тож хай не πuzgЯть...
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21.04.2025 15:44 Ответить
епать ты дбеб У нас не правовое государство. Это означает что ты слоупок можешь там оказаться просто потому что так кому-то надо. Судя по твои когнитивным особенностям ты из стада зеленского.
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21.04.2025 15:50 Ответить
Слухай, ти, генератор потоку дебільної свідомості, що ховається під хоробрим псєвдо Zuravel Zuravel.
Вибач, твій гендер мені не зрозумілий.

Ти хоч самО зрозуміло, що ти виблювало своєю імітацією мозку?
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21.04.2025 16:18 Ответить
Виправдовуєте катування? Вам за порєбрік...
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21.04.2025 17:09 Ответить
..судя по фото, арестовали самого молодого.. А где начальник колонии и остальное руководство?? ..или они не знали, что есть такая комната??
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21.04.2025 16:06 Ответить
А хтось вважав, що "вертухаї" в різних країнах чимось відрізняються? Фізична влада над людиною пробуджує звірів.
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21.04.2025 16:07 Ответить
Від людей вже кілька років про цю тюрму чути. А тут і влада заговорила...
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21.04.2025 16:31 Ответить
А тепер 🐓 до них в хату на курорт )))
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21.04.2025 18:33 Ответить
 
 