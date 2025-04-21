Жестокие систематические факты пыток заключенных разоблачены в Полтавском СИЗО, - ГБР. ФОТОрепортаж

Работники ГБР при содействии руководства Государственной уголовно-исполнительной службы Украины разоблачили факты систематических пыток заключенных в Полтавском учреждении исполнения наказаний. Двум сотрудникам учреждения уже сообщено о подозрении.

Об этом информирует пресс-служба ГБР, сообщает Цензор.НЕТ.

Камера пыток

По данным следствия, сотрудники учреждения издевались над лицами, которые отказывались сотрудничать с администрацией, нарушали распорядок или жаловались на действия работников. Для этого на территории медицинской части было обустроено специальное помещение, которое использовали как камеру пыток.

В небольшой комнате заключенных привязывали к металлической кровати, оставляя без еды, воды и возможности воспользоваться туалетом на несколько суток. Один из пострадавших за последние три года пережил такое жестокое обращение более десяти раз.

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Подозрения

Несколько дней назад оперативники ГБР зафиксировали очередные издевательства над заключенными. Двум работникам учреждения - дежурному и старшему корпуса отдела режима и охраны - сообщено о подозрении в пытках (ч. 3 ст. 127 УК Украины). Именно они непосредственно завели потерпевшего в помещение и привязали его к кровати.

В данное время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Продолжаются следственные действия для установления всех эпизодов и полного круга лиц, причастных к пыткам.

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