Жестокие систематические факты пыток заключенных разоблачены в Полтавском СИЗО, - ГБР. ФОТОрепортаж
Работники ГБР при содействии руководства Государственной уголовно-исполнительной службы Украины разоблачили факты систематических пыток заключенных в Полтавском учреждении исполнения наказаний. Двум сотрудникам учреждения уже сообщено о подозрении.
Об этом информирует пресс-служба ГБР, сообщает Цензор.НЕТ.
Камера пыток
По данным следствия, сотрудники учреждения издевались над лицами, которые отказывались сотрудничать с администрацией, нарушали распорядок или жаловались на действия работников. Для этого на территории медицинской части было обустроено специальное помещение, которое использовали как камеру пыток.
В небольшой комнате заключенных привязывали к металлической кровати, оставляя без еды, воды и возможности воспользоваться туалетом на несколько суток. Один из пострадавших за последние три года пережил такое жестокое обращение более десяти раз.
Подозрения
Несколько дней назад оперативники ГБР зафиксировали очередные издевательства над заключенными. Двум работникам учреждения - дежурному и старшему корпуса отдела режима и охраны - сообщено о подозрении в пытках (ч. 3 ст. 127 УК Украины). Именно они непосредственно завели потерпевшего в помещение и привязали его к кровати.
В данное время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.
Продолжаются следственные действия для установления всех эпизодов и полного круга лиц, причастных к пыткам.
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- А що постійно робив той, хто десять разів потрапляв на те ліжко і за що він сидить ?
Може, оті злочинці думали, що це богадільня для дорослих імбецилів?
Полюбому, умови утримання цих, вибачте, "в'язнів" на декілька порядків кращі від російських, де перебувають українські полонені.
Тож хай не πuzgЯть...
Вибач, твій гендер мені не зрозумілий.
Ти хоч самО зрозуміло, що ти виблювало своєю імітацією мозку?