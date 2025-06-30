Пакували наркотики в аудіоколонки: у Києві викрито підпільну онлайн-наркокрамницю, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Двом мешканцям столиці повідомлено про підозру у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті наркотичних і психотропних речовин.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає Цензор.НЕТ.







Як зазначається, 22-річний та 38-річний чоловіки організували роботу онлайн-наркокрамниці через телеграм, пропонуючи кокаїн, екстазі, мефедрон та канабіс. Оплата здійснювалась через криптогаманець, а доставку наркотиків оформлювали через службу таксі, пакуючи речовини в коробки з музичними колонками. Схованкою слугувало напівпідвальне приміщення колишнього ресторану, де мешкав один з фігурантів.

Затримали підозрюваних під час збуту. Під час обшуків вилучено 1,5 кг кокаїну, 300 таблеток екстазі, а також інші психотропи. Усе направлено на експертизу.

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Зловмисникам інкримінують ч.ч. 1, 2 ст. 307 КК України. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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