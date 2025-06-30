УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10079 відвідувачів онлайн
Новини Фото Ліквідація наркобізнесу
1 623 5

Пакували наркотики в аудіоколонки: у Києві викрито підпільну онлайн-наркокрамницю, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Двом мешканцям столиці повідомлено про підозру у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті наркотичних і психотропних речовин.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

У Києві викрили онлайн-наркокрамницю з кокаїном та екстазі
У Києві викрили онлайн-наркокрамницю з кокаїном та екстазі
У Києві викрили онлайн-наркокрамницю з кокаїном та екстазі

Як зазначається, 22-річний та 38-річний чоловіки організували роботу онлайн-наркокрамниці через телеграм, пропонуючи кокаїн, екстазі, мефедрон та канабіс. Оплата здійснювалась через криптогаманець, а доставку наркотиків оформлювали через службу таксі, пакуючи речовини в коробки з музичними колонками. Схованкою слугувало напівпідвальне приміщення колишнього ресторану, де мешкав один з фігурантів.

Затримали підозрюваних під час збуту. Під час обшуків вилучено 1,5 кг кокаїну, 300 таблеток екстазі, а також інші психотропи. Усе направлено на експертизу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Хотіли переправити 80 кг кокаїну до ЄС через Україну: засуджено членів міжнародної наркомафії "Ндрангета", - СБУ. ФОТОрепортаж

У Києві викрили онлайн-наркокрамницю з кокаїном та екстазі
У Києві викрили онлайн-наркокрамницю з кокаїном та екстазі
У Києві викрили онлайн-наркокрамницю з кокаїном та екстазі

Зловмисникам інкримінують ч.ч. 1, 2 ст. 307 КК України. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Налагодили наркотрафік до Київського СІЗО: судитимуть учасників транснаціональної злочинної групи. ФОТОрепортаж

Автор: 

Київ (19795) наркотики (1464) прокуратура (3709)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зірвали комусь кайф від музики
показати весь коментар
30.06.2025 13:10 Відповісти
Чомусь до них ТЦК не прийшло.
показати весь коментар
30.06.2025 13:18 Відповісти
Може й приходило, але нічого крім грошей не знайшло.
показати весь коментар
30.06.2025 13:24 Відповісти
Встречаются два наркомана:
- Ну, что, братан, как дела?
- Да нормально, только вот машина моя сломалась.
- Так давай я тебе колесо подгоню.
- Да не, не надо, я пока на траве посижу.
показати весь коментар
30.06.2025 13:26 Відповісти
це заброньовані мєломани.
показати весь коментар
30.06.2025 14:03 Відповісти
 
 