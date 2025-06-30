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Упаковывали наркотики в аудиоколонки: в Киеве разоблачен подпольный онлайн-магазин, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Двум жителям столицы сообщено о подозрении в незаконном приобретении, хранении с целью сбыта и сбыте наркотических и психотропных веществ.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

В Киеве разоблачили онлайн-наркоторговца с кокаином и экстази
В Киеве разоблачили онлайн-наркоторговца с кокаином и экстази
В Киеве разоблачили онлайн-наркоторговца с кокаином и экстази

Как отмечается, 22-летний и 38-летний мужчины организовали работу онлайн-наркомагазина через телеграмм, предлагая кокаин, экстази, мефедрон и каннабис. Оплата осуществлялась через криптокошелек, а доставку наркотиков оформляли через службу такси, пакуя вещества в коробки с музыкальными колонками. Тайником служило полуподвальное помещение бывшего ресторана, где жил один из фигурантов.

Задержали подозреваемых во время сбыта. Во время обысков изъято 1,5 кг кокаина, 300 таблеток экстази, а также другие психотропы. Все направлено на экспертизу.

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В Киеве разоблачили онлайн-наркоторговца с кокаином и экстази
В Киеве разоблачили онлайн-наркоторговца с кокаином и экстази
В Киеве разоблачили онлайн-наркоторговца с кокаином и экстази

Злоумышленникам инкриминируют ч.ч. 1, 2 ст. 307 УК Украины. Им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Киев (25795) наркотики (2159) прокуратура (5040)


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Зірвали комусь кайф від музики
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30.06.2025 13:10 Ответить
Чомусь до них ТЦК не прийшло.
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30.06.2025 13:18 Ответить
Може й приходило, але нічого крім грошей не знайшло.
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30.06.2025 13:24 Ответить
Встречаются два наркомана:
- Ну, что, братан, как дела?
- Да нормально, только вот машина моя сломалась.
- Так давай я тебе колесо подгоню.
- Да не, не надо, я пока на траве посижу.
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30.06.2025 13:26 Ответить
 
 