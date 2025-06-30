Упаковывали наркотики в аудиоколонки: в Киеве разоблачен подпольный онлайн-магазин, - прокуратура. ФОТОрепортаж
Двум жителям столицы сообщено о подозрении в незаконном приобретении, хранении с целью сбыта и сбыте наркотических и психотропных веществ.
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, 22-летний и 38-летний мужчины организовали работу онлайн-наркомагазина через телеграмм, предлагая кокаин, экстази, мефедрон и каннабис. Оплата осуществлялась через криптокошелек, а доставку наркотиков оформляли через службу такси, пакуя вещества в коробки с музыкальными колонками. Тайником служило полуподвальное помещение бывшего ресторана, где жил один из фигурантов.
Задержали подозреваемых во время сбыта. Во время обысков изъято 1,5 кг кокаина, 300 таблеток экстази, а также другие психотропы. Все направлено на экспертизу.
Злоумышленникам инкриминируют ч.ч. 1, 2 ст. 307 УК Украины. Им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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