Мільйони збитків, зброя, наркотики: знешкоджено низку ОЗУ в кількох областях України, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Упродовж поточного тижня викрито та припинено діяльність низки організованих злочинних угрупувань, до складу яких входили службові особи органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, керівники товариств, працівники правоохоронних органів, бізнесу та інші. Збитки державі та громадянам - десятки мільйонів гривень.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Дніпропетровщина

Привласнення бюджетних коштів

Директор департаменту благоустрою Дніпровської міськради, його колишня заступниця, головний інженер КП та керівники приватних компаній завищували вартість будматеріалів при виконанні робіт з утримання автошляхів, мостів, ліквідації стихійних звалищ та ремонту зливової каналізації. Держава зазнала понад 2 млн грн збитків.

Також дивіться: 25 підозрюваних і 44 млн грн збитків: викрито масштабні розкрадання бюджетних коштів на Чернігівщині. ФОТОрепортаж

Під час обшуків вилучено документи, два автомобілі, понад 17,3 млн грн у різних валютах, зброю та боєприпаси. П’яти особам повідомлено про підозру, чотирьох взято під варту, одна — у розшуку.

Злочини проти довкілля

Також на Дніпропетровщині викрито правоохоронця, який організував незаконну вирубку дерев на понад 1,4 млн грн збитків. В іншому випадку п’ятеро осіб вирубували захисні насадження у Кам’янському районі, завдавши шкоди на понад 1,5 млн грн.

Під час обшуків вилучено деревину без документів, готівку, банківські картки та транспортні засоби. Учасники групи отримали підозри, їм обрано тримання під вартою із заставами.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пакували наркотики в аудіоколонки: у Києві викрито підпільну онлайн-наркокрамницю, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Припинення діяльності шахрайського call-центру

У Дніпрі троє членів ошукали щонайменше 23 громадян з усієї України, розміщуючи фейкові оголошення про продаж товарів. Сума збитків — 1,78 млн грн. Під час обшуків вилучено понад 200 тис. грн, техніку, печатки. Усім — підозри за ч. 5 ст. 190 КК України, тримання під вартою із багатомільйонними заставами.

Київ

Збут кокаїну під час комендантської години

У Києві викрито 9 учасників злочинної організації, які реалізовували кокаїн у столиці та Одесі. Вилучено понад 100 г кокаїну, зброю, гроші та 20 автомобілів. Усім — підозри за ст. 255, 307 КК України та тримання під вартою.

Львів

Мільйони літрів безакцизних рідин для електронних сигарет

У Львові 7 учасників організованої злочинної групи збували рідини для POD-систем без акцизу. Вилучено понад 96 тис. ємностей із нікотином, гліцерином та ароматизаторами, готівку у гривнях та валюті. Підозри — за ст. 204 КК України.

Також дивіться: Хотіли переправити 80 кг кокаїну до ЄС через Україну: засуджено членів міжнародної наркомафії "Ндрангета", - СБУ. ФОТОрепортаж

Чернігів

Вимагання у колонії

У Чернігові так званий "смотрящий" та двоє його спільників вимагали гроші у засуджених та їхніх родичів. Сума по вже встановленим епізодам — майже 100 тис. грн. Усім трьом — підозри за ст. 189 КК України.

Чернівці

Екологічні злочини у Чернівцях

Начальник служби очисних споруд та майстри КП допустили наднормативний скид забруднених стоків у річку Прут, чим завдали екологічної шкоди на понад 2,5 млн грн.

Також дивіться: Масштабна операція з ліквідації наркобізнесу в Україні: затримано 67 фігурантів, вилучено понад 17 млн доз наркотиків. ФОТОрепортаж

Вінниця

Зловживання в "Укрзалізниці"

Четверо посадовців філії "Енергоремтранс" незаконно виплачували собі доплати під час воєнного стану, завдавши збитків у понад 22,8 млн грн.

Житомир

Заволодіння майном через підроблені рішення суду

У Житомирі судитимуть 4 учасників угруповання, які незаконно заволоділи майном підприємства на понад 14,6 млн грн, легалізувавши його через підконтрольну фірму.

Завдяки злагодженим діям прокурорів та правоохоронців вдалося одночасно знешкодити десятки фігурантів по всій країні, вилучити зброю, наркотики, мільйони готівки та запобігти подальшому завданню шкоди державі та громадянам.

+2
новий генпрокурор теж квартальщик-піарщик.
17.08.2025 14:40 Відповісти
+2
А ви платіть податки, лохи, чинушам та слабовикам
17.08.2025 14:53 Відповісти
+1
Мутно якось це все...
17.08.2025 14:40 Відповісти
🤣🤣🤣
17.08.2025 14:36 Відповісти
"Мільйони літрів безакцизних рідин для електронних сигарет" - Пабло Ескобар не тим займався.
17.08.2025 14:38 Відповісти
Мутно якось це все...
17.08.2025 14:40 Відповісти
новий генпрокурор теж квартальщик-піарщик.
17.08.2025 14:40 Відповісти
В рибацькій сітці--малесенька рибка.А ДЕ КРУПНЯК??? Чи то свої,а своїх не чіпаємо. Чергова показуха для лохів.
17.08.2025 14:40 Відповісти
Чернишов де ?
17.08.2025 14:45 Відповісти
Прокурор карманний гандон,бо мовчить про Чернишова.Це чергова показухадля лохів
17.08.2025 14:49 Відповісти
Автор просто молодець!

У Дніпрі троє членів ошукали щонайменше 23 громадян з усієї України.
😂
Добре, що це не були три жінки, бо публікація б отримала позначку 18+
🤣
17.08.2025 14:50 Відповісти
А ви платіть податки, лохи, чинушам та слабовикам
17.08.2025 14:53 Відповісти
Розуміючи організацію роботи державних органів, думаю, що Генеральна прокуратура видала дуручення у області щоденно звітувати про якісь розкриття. У такий спосіб намагається показати свою суспільну користь. Дійшли до того, що звітують про викриття скиду гівна з каналізації.
17.08.2025 14:54 Відповісти
саме так
17.08.2025 14:55 Відповісти
"мільйони збитків, зброя, наркотики, тони сухої мівіни, сотні мокрих декалітрів сухих вінтажних вин, мільйон айкосів та два рпг за фіранкою: знешкоджено низку озу в оп-У" )
17.08.2025 14:57 Відповісти
Лише жорсткі заходи та покарання врятують країну. Постійні перевірки, декларації та посилення в рази покарання для всіх чиновників та службовців змусять їх перетворюватись знову на людей. А так - пряник дали гарний, а батіг символичний.. Погрязла нація в болоті . Й зовнішнього ворога не потрібно - свої упирі та бариги знищують і країну й бажання молоді жити в ній. Як же дістали ці рєшали та бидло.
17.08.2025 15:03 Відповісти
 
 