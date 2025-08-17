Миллионы убытков, оружие, наркотики: обезврежен ряд ОПГ в нескольких областях Украины, - Офис Генпрокурора. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение текущей недели разоблачена и прекращена деятельность ряда организованных преступных группировок, в состав которых входили должностные лица органов местного самоуправления, коммунальных предприятий, руководители обществ, работники правоохранительных органов, бизнеса и другие. Убытки государству и гражданам - десятки миллионов гривен.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Днепропетровщина

Присвоение бюджетных средств

Директор департамента благоустройства Днепровского горсовета, его бывшая заместительница, главный инженер КП и руководители частных компаний завышали стоимость стройматериалов при выполнении работ по содержанию автодорог, мостов, ликвидации стихийных свалок и ремонта ливневой канализации. Государство понесло более 2 млн грн убытков.

Также смотрите: 25 подозреваемых и 44 млн грн убытков: разоблачены масштабные хищения бюджетных средств на Черниговщине. ФОТОрепортаж

Во время обысков изъяты документы, два автомобиля, более 17,3 млн грн в разных валютах, оружие и боеприпасы. Пяти лицам сообщено о подозрении, четверо взяты под стражу, один - в розыске.

Преступления против окружающей среды

Также на Днепропетровщине разоблачили правоохранителя, который организовал незаконную вырубку деревьев на более 1,4 млн грн убытков. В другом случае пять человек вырубали защитные насаждения в Каменском районе, нанеся ущерб более чем на 1,5 млн грн.

Во время обысков изъята древесина без документов, наличные, банковские карты и транспортные средства. Участники группы получили подозрения, им избрано содержание под стражей с залогами.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Паковали наркотики в аудиоколонки: в Киеве разоблачили подпольную онлайн-наркомагазин, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Прекращение деятельности мошеннического call-центра

В Днепре трое членов обманули по меньшей мере 23 граждан со всей Украины, размещая фейковые объявления о продаже товаров. Сумма убытков - 1,78 млн грн. Во время обысков изъято более 200 тыс. грн, техника, печати. Всем - подозрения по ч. 5 ст. 190 УК Украины, содержание под стражей с многомиллионными залогами.

Киев

Сбыт кокаина во время комендантского часа

В Киеве разоблачены 9 участников преступной организации, которые реализовывали кокаин в столице и Одессе. Изъято более 100 г кокаина, оружие, деньги и 20 автомобилей. Всем - подозрения по ст. 255, 307 УК Украины и содержание под стражей.

Львов

Миллионы литров безакцизных жидкостей для электронных сигарет

Во Львове 7 участников организованной преступной группы сбывали жидкости для POD-систем без акциза. Изъято более 96 тыс. емкостей с никотином, глицерином и ароматизаторами, наличные в гривнах и валюте. Подозрения - по ст. 204 УК Украины.

Также смотрите: Хотели переправить 80 кг кокаина в ЕС через Украину: осуждены члены международной наркомафии "Ндрангета", - СБУ. ФОТОрепортаж

Чернигов

Вымогательство в колонии

В Чернигове так называемый "смотрящий" и двое его сообщников требовали деньги у осужденных и их родственников. Сумма по уже установленным эпизодам - почти 100 тыс. грн. Всем троим - подозрения по ст. 189 УК Украины.

Черновцы

Экологические преступления в Черновцах

Начальник службы очистных сооружений и мастера КП допустили сверхнормативный сброс загрязненных стоков в реку Прут, чем нанесли экологический ущерб на более 2,5 млн грн.

Также смотрите: Масштабная операция по ликвидации наркобизнеса в Украине: задержаны 67 фигурантов, изъято более 17 млн доз наркотиков. ФОТОрепортаж

Винница

Злоупотребления в "Укрзализныце"

Четверо должностных лиц филиала "Энергоремтранс" незаконно выплачивали себе доплаты во время военного положения, нанеся ущерб в более 22,8 млн грн.

Житомир

Завладение имуществом через поддельные решения суда

В Житомире будут судить 4 участников группировки, которые незаконно завладели имуществом предприятия на более 14,6 млн грн, легализовав его через подконтрольную фирму.

Благодаря слаженным действиям прокуроров и правоохранителей удалось одновременно обезвредить десятки фигурантов по всей стране, изъять оружие, наркотики, миллионы наличных и предотвратить дальнейшее нанесение вреда государству и гражданам.





