Миллионы убытков, оружие, наркотики: обезврежен ряд ОПГ в нескольких областях Украины, - Офис Генпрокурора. ФОТОРЕПОРТАЖ
В течение текущей недели разоблачена и прекращена деятельность ряда организованных преступных группировок, в состав которых входили должностные лица органов местного самоуправления, коммунальных предприятий, руководители обществ, работники правоохранительных органов, бизнеса и другие. Убытки государству и гражданам - десятки миллионов гривен.
Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
Днепропетровщина
Присвоение бюджетных средств
Директор департамента благоустройства Днепровского горсовета, его бывшая заместительница, главный инженер КП и руководители частных компаний завышали стоимость стройматериалов при выполнении работ по содержанию автодорог, мостов, ликвидации стихийных свалок и ремонта ливневой канализации. Государство понесло более 2 млн грн убытков.
Во время обысков изъяты документы, два автомобиля, более 17,3 млн грн в разных валютах, оружие и боеприпасы. Пяти лицам сообщено о подозрении, четверо взяты под стражу, один - в розыске.
Преступления против окружающей среды
Также на Днепропетровщине разоблачили правоохранителя, который организовал незаконную вырубку деревьев на более 1,4 млн грн убытков. В другом случае пять человек вырубали защитные насаждения в Каменском районе, нанеся ущерб более чем на 1,5 млн грн.
Во время обысков изъята древесина без документов, наличные, банковские карты и транспортные средства. Участники группы получили подозрения, им избрано содержание под стражей с залогами.
Прекращение деятельности мошеннического call-центра
В Днепре трое членов обманули по меньшей мере 23 граждан со всей Украины, размещая фейковые объявления о продаже товаров. Сумма убытков - 1,78 млн грн. Во время обысков изъято более 200 тыс. грн, техника, печати. Всем - подозрения по ч. 5 ст. 190 УК Украины, содержание под стражей с многомиллионными залогами.
Киев
Сбыт кокаина во время комендантского часа
В Киеве разоблачены 9 участников преступной организации, которые реализовывали кокаин в столице и Одессе. Изъято более 100 г кокаина, оружие, деньги и 20 автомобилей. Всем - подозрения по ст. 255, 307 УК Украины и содержание под стражей.
Львов
Миллионы литров безакцизных жидкостей для электронных сигарет
Во Львове 7 участников организованной преступной группы сбывали жидкости для POD-систем без акциза. Изъято более 96 тыс. емкостей с никотином, глицерином и ароматизаторами, наличные в гривнах и валюте. Подозрения - по ст. 204 УК Украины.
Чернигов
Вымогательство в колонии
В Чернигове так называемый "смотрящий" и двое его сообщников требовали деньги у осужденных и их родственников. Сумма по уже установленным эпизодам - почти 100 тыс. грн. Всем троим - подозрения по ст. 189 УК Украины.
Черновцы
Экологические преступления в Черновцах
Начальник службы очистных сооружений и мастера КП допустили сверхнормативный сброс загрязненных стоков в реку Прут, чем нанесли экологический ущерб на более 2,5 млн грн.
Винница
Злоупотребления в "Укрзализныце"
Четверо должностных лиц филиала "Энергоремтранс" незаконно выплачивали себе доплаты во время военного положения, нанеся ущерб в более 22,8 млн грн.
Житомир
Завладение имуществом через поддельные решения суда
В Житомире будут судить 4 участников группировки, которые незаконно завладели имуществом предприятия на более 14,6 млн грн, легализовав его через подконтрольную фирму.
Благодаря слаженным действиям прокуроров и правоохранителей удалось одновременно обезвредить десятки фигурантов по всей стране, изъять оружие, наркотики, миллионы наличных и предотвратить дальнейшее нанесение вреда государству и гражданам.
