Цензор.НЕТ
Масштабная операция по ликвидации наркобизнеса в Украине: задержаны 67 фигурантов, изъято более 17 млн доз наркотиков. ФОТОрепортаж

Правоохранители провели 230 обысков в 15 областях Украины и разоблачили межрегиональную преступную организацию в составе 67 участников, которые изготавливали и сбывали психотропные вещества. Изъяты наркотики стоимостью более 2 миллиардов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.

Преступную деятельность организованной наркогруппировки разоблачили и ликвидировали в Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской областей и города Киева.

Налаженный наркобизнес

Полицейские установили, что за организацией масштабного наркобизнеса и формированием устойчивой криминальной группировки стоит 32-летний мужчина - уроженец Донецкой области, который проживает в Киевской области и ранее был судим за торговлю прекурсорами. В состав преступной группы входили еще 66 человек, которые обеспечивали функционирование разветвленной сети нарколабораторий и осуществляли сбыт психотропов по всей территории Украины.

Нацполиция обезвредила крупнейшее наркогруппировку в Украине
Группировка имела развитую иерархическую структуру с четким распределением ролей между ее участниками. Одни сообщники координировали бесперебойные поставки прекурсоров для изготовления наркотической продукции из стран Европейского Союза и Азии в Украину. Такой транснациональный транзитный канал, который в кругу злоумышленников называли "Дорогой", наладил сам лидер группировки.

Другие дельцы отвечали за надлежащее содержание складов, где фасовали и хранили психотропные вещества, прекурсоры, другие химические соединения и лабораторное оборудование. В дальнейшем такую "продукцию" члены организации передавали другим соучастникам, используя услуги логистических компаний, или путем разложения закладок. Еще одно звено дельцов выполняло роль так называемых химиков-лаборантов, в частности в специально оборудованных лабораториях синтезировали прекурсоры в психотропы.

Нацполиция обезвредила крупнейшее наркогруппировку в Украине
Представители последнего звена преступной группировки отвечали за реализацию готового "товара" оптовыми партиями во все регионы Украины. Для этого были привлечены дистрибьюторы, которые маскировали наркотики в отправлениях и под вымышленными анкетными данными направляли "клиентам", или же создавали "мастерклады".

С целью введения в заблуждение работников служб доставки наркотики также маскировали под различные товары. В частности, наркодельцы из столицы пересылали их под видом продукции интимного назначения, нанося на упаковку фирменные штампы соответствующих магазинов. Кроме того, злоумышленники создали и администрировали Telegram-каналы и другие веб-ресурсы, на которых рекламировали запрещенные к обороту вещества и коммуницировали с потенциальными "покупателями".

Ликвидация наркогруппировки и задержание фигурантов

Ежемесячно участники группировки изготавливали более 700 кг психотропной продукции, что по ценам "черного" рынка составляет более 300 миллионов гривен.

Расчеты за реализованную наркопродукцию проводились преимущественно криптовалютой, что обеспечивало анонимность преступной деятельности.

Правоохранители при силовой поддержке бойцов полиции особого назначения ГУНП в областях провели многоэтапную спецоперацию на территории 14 областей и столицы. По результатам проведения 232 обысков ликвидировано 19 нарколабораторий и 17 складов с психотропной продукцией.

Нацполиция обезвредила крупнейшее наркогруппировку в Украине
Изъято 118 кг мефедрона, 160 литров реакционных смесей мефедрона (80 кг мефедрона), 156 кг альфа-PVP, 30 кг амфетамина, 250 кг прекурсора фенилнитропропен (200 кг амфетамина), более 17 тонн прекурсоров, из которых можно было бы изготовить около 3,5 тыс. кг готовой "продукции", лабораторное оборудование, банковские карты, "черновые" записи, 26 автомобилей и более 5 миллионов наличных в гривневом эквиваленте.

Общий объем наркотиков, изъятых в ходе проведения следственных действий, эквивалентен 17 миллионам доз. Сбыт такой партии готового "товара" мог принести фигурантам около 2 миллиардов гривен незаконной прибыли.

Подозрения дельцам

Полицейские задержали 67 членов преступной группировки в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следователи полиции сообщили им о подозрении по ряду статей Уголовного кодекса Украины в зависимости от их участия в противоправной деятельности:

  • ч. ч. 1, 2 ст. 255 (Создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);
  • ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 305 (Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств);
  • ч. 3 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов);
  • ч. 2 ст. 310 (Посев или выращивание снотворного мака или конопли);
  • ч. 3 ст. 311 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров), ч. 2 ст. 317 (Организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов;
  • ч. 2 ст. 317 (Организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Фигурантам грозит до 12 лет заключения. Досудебное расследование продолжается.

Нацполиция обезвредила крупнейшее наркогруппировку в Украине
+16
Щось потужні викриття поперли, як з дірявої торби... Рейтинги ж і так ростуть...
14.05.2025 18:42
+13
Ліквідує конкурентів))
14.05.2025 18:44
+9
Це якраз відсоток за Нелоха! Тепер будуть видавати дози за правельніє галасаваніє!
14.05.2025 18:42
Ліквідує конкурентів))
14.05.2025 18:44
Це вбивці,як і кацапи.Скільки горя приносить наркоманія....
14.05.2025 22:50
Не з пустими ж руками в Стамбул їхати? Хтось бере в дорогу Київську ковбаску, а хтось шпроти чи віскарь - у кожного свій смак.
14.05.2025 21:16
Щось потужні викриття поперли, як з дірявої торби... Рейтинги ж і так ростуть...
14.05.2025 18:42
Це якраз відсоток за Нелоха! Тепер будуть видавати дози за правельніє галасаваніє!
14.05.2025 18:42
Сьогодні їду - неподалік ринку в центрі міста довжелезна черга пенсіонерів, дружина випадково дізналась - якийсь депутат муку роздає. Гречка дорога, в хід пішла мука. Важко було дивитись на тих зморених працею людей, бо назвати суму яку вони отримують пенсією неможливо, це така собі подачка від ******** слуг, щоб трохи помучились, але не довго.
14.05.2025 21:35
Мажоры в трауре.
14.05.2025 18:44
мажори на кокаїні - а вилучена отрута для бидла
14.05.2025 21:35
Нігуя собі! - кожній дорослій людині по дозі - сильно вони розвернулись
14.05.2025 18:46
"понад 17 млн доз наркотиків" - то як кришували. Ще раз 17000000 (сімнадцять лімонів). А вони порохоботів гамселять. Сподіваюсь оманський не постраждае. Щось перепаде.
14.05.2025 18:49
Це дурь для лохів. Нормальним пацанам поставляють товар з Колумбії. )
14.05.2025 21:41
14.05.2025 18:51
Наркотики!
Всі помітили як тема з "замахом" на Стерненка повністю щезла з ефіру, ні Сергійко не згадує про неї чи про свою страшну рану, з якою він лежав в реанімації, ні СБУ. Незайшло людям і тему закрили
14.05.2025 18:53
Брешеш. Стерненко веде ефіри з лікарні - до вчоранього дня точно вів.
Цікаво, скільки тобі, шматку лайна, платять за цей флуд проти волонтерів, який не стосується теми статті.
14.05.2025 18:56
Ей, спєрмєнка, а покажи дирку в жопі що тобі уборщиця пробила?
Шо, сцикотно пробитого героїчного туза показувать? А аналізи здать?
Так і виходить - вкраїнчикам ЗЕбанатам на кшталт Tierre не те шо договір про капітуляцію не покажуть, а навіть пробитого туза Спєрмєнка засекретять наче фотки з супутника Пердули.
14.05.2025 19:04
Як легко ідентифікувати генетичного кацапа? Він завжди пише про дірки в жопі, або про свої оральні фантазії з чоловіками.
14.05.2025 21:12
Хоча тебе як кацапську мразоту легше ідентифікувати - ти ж ненавидиш ефективних українських волонтерів, які поставляють на фронті сотні тисяч дронів, які знищують твоїх "братушек".
14.05.2025 21:13
Tierre ЗЕБАНАТ загугли хто такий волонтер!
14.05.2025 19:07
Багато волонтерів мають сбушну охорону?
14.05.2025 19:28
До речі, так...
https://t.me/volodymyrboyko/6644
14.05.2025 19:31
Тільки ті, на яких полює ФСБ РФ. Чи бажаєте, щоб кацапські спроби вбити наших волонтерів були успішними?
14.05.2025 21:10
Я так розумію, ФСБ - це тьотя в рожевому?
14.05.2025 21:17
ФСБ може вербувати будь-якого громадянина України - і тьотю у рожевому і лайно з ніком Уксусов.
14.05.2025 21:35
А по слідам Лебіговича вже йде бабуся з ціпком
14.05.2025 21:22

У Києві одного такого волонтера також викрили - збирав гроші «на ЗСУ», а сам купив квартиру в елітному ЖК, користувався автомобілем вартістю 260 тис. доларів і найняв охоронців. Щоби викрити негідника, СБУ довелось на нього влаштувати «замах», у ході якого псевдо-волонтер був змушений продемонструвати свою охорону та броньоване авто.
14.05.2025 19:30
Типовий прийом кацапських троллів - називається "від частного до загального". Наводиш приклад ОДНОГО непорядного волонтера і з цього робиш "висновок", що всі такі.
Той же Стерненко поставив на фронт більше 170 тисяч ФПВ-дронів, які знищили десятки тисяч твоїх братушок-кацапів, щоб ви всі здохли.
14.05.2025 21:07
не зрозумів!
і що, жодного мєнта у великих погонах не заарештували?
то, кого ж тоді? талановитих молодих хіміків?
хто ж мєнтам буде нові дози варити?
молоді талановиті хіміки, саме цінне, що існує на планеті земля, для цього бізнесу!
чи то, пофоткали, а з понеділка, ті ж об'єми, але на новому місці?
а, дози, за якою школою міряли?
може 17 триліардів доз, це дві коробки для літнього взуття?
14.05.2025 18:57
мєнти через 2 місяці в бабусь на городах натурального маку наріжуть. Навіщо їм та хімія?
14.05.2025 19:28
то, через два місяці, буде нове шойло!
облава на бабусині маки.
189 триліардів зрізаних макових головок, по селам і селищам україни.
бидло хаває, мєнтам зачьот.
воювати вони ненавчені.
14.05.2025 19:31
Як вже дістав цей цирк! Жоден затриманий за грати не сяде, згодом перевірте.
14.05.2025 19:00
выборы замаячили и решили показать работу, а до этого 5 лет спокойно сеть работала и платила справно в офис президента
14.05.2025 19:00
і шо, залишилась зеліна ж оп-а без сухої мівіни і мокрих айкосів? смєшно! )
14.05.2025 19:07
Так а що сталось, чому тільки зараз відбулась така облава?
Все це не з'явилось за пару днів, як гриби після дощу.
Напевно знову отримали підсрачника від європейських правоохоронців.
14.05.2025 19:13
Пуститися берега, Дніпра
14.05.2025 19:14
Скільки мусорів-кришувальників затримано????
14.05.2025 19:48
 
 