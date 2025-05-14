Масштабная операция по ликвидации наркобизнеса в Украине: задержаны 67 фигурантов, изъято более 17 млн доз наркотиков. ФОТОрепортаж

Правоохранители провели 230 обысков в 15 областях Украины и разоблачили межрегиональную преступную организацию в составе 67 участников, которые изготавливали и сбывали психотропные вещества. Изъяты наркотики стоимостью более 2 миллиардов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.

Преступную деятельность организованной наркогруппировки разоблачили и ликвидировали в Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской областей и города Киева.

Налаженный наркобизнес

Полицейские установили, что за организацией масштабного наркобизнеса и формированием устойчивой криминальной группировки стоит 32-летний мужчина - уроженец Донецкой области, который проживает в Киевской области и ранее был судим за торговлю прекурсорами. В состав преступной группы входили еще 66 человек, которые обеспечивали функционирование разветвленной сети нарколабораторий и осуществляли сбыт психотропов по всей территории Украины.

Читайте также: "Зарабатывали" 1,5 млн грн ежемесячно: в Киеве задержаны 6 участников преступной наркогруппировки. ФОТОрепортаж





Группировка имела развитую иерархическую структуру с четким распределением ролей между ее участниками. Одни сообщники координировали бесперебойные поставки прекурсоров для изготовления наркотической продукции из стран Европейского Союза и Азии в Украину. Такой транснациональный транзитный канал, который в кругу злоумышленников называли "Дорогой", наладил сам лидер группировки.

Другие дельцы отвечали за надлежащее содержание складов, где фасовали и хранили психотропные вещества, прекурсоры, другие химические соединения и лабораторное оборудование. В дальнейшем такую "продукцию" члены организации передавали другим соучастникам, используя услуги логистических компаний, или путем разложения закладок. Еще одно звено дельцов выполняло роль так называемых химиков-лаборантов, в частности в специально оборудованных лабораториях синтезировали прекурсоры в психотропы.









Представители последнего звена преступной группировки отвечали за реализацию готового "товара" оптовыми партиями во все регионы Украины. Для этого были привлечены дистрибьюторы, которые маскировали наркотики в отправлениях и под вымышленными анкетными данными направляли "клиентам", или же создавали "мастерклады".

С целью введения в заблуждение работников служб доставки наркотики также маскировали под различные товары. В частности, наркодельцы из столицы пересылали их под видом продукции интимного назначения, нанося на упаковку фирменные штампы соответствующих магазинов. Кроме того, злоумышленники создали и администрировали Telegram-каналы и другие веб-ресурсы, на которых рекламировали запрещенные к обороту вещества и коммуницировали с потенциальными "покупателями".

Читайте также: Спецоперация против наркобизнеса: Нацполиция проводит более 200 одновременных обысков. ФОТО

Ликвидация наркогруппировки и задержание фигурантов

Ежемесячно участники группировки изготавливали более 700 кг психотропной продукции, что по ценам "черного" рынка составляет более 300 миллионов гривен.

Расчеты за реализованную наркопродукцию проводились преимущественно криптовалютой, что обеспечивало анонимность преступной деятельности.

Правоохранители при силовой поддержке бойцов полиции особого назначения ГУНП в областях провели многоэтапную спецоперацию на территории 14 областей и столицы. По результатам проведения 232 обысков ликвидировано 19 нарколабораторий и 17 складов с психотропной продукцией.









Изъято 118 кг мефедрона, 160 литров реакционных смесей мефедрона (80 кг мефедрона), 156 кг альфа-PVP, 30 кг амфетамина, 250 кг прекурсора фенилнитропропен (200 кг амфетамина), более 17 тонн прекурсоров, из которых можно было бы изготовить около 3,5 тыс. кг готовой "продукции", лабораторное оборудование, банковские карты, "черновые" записи, 26 автомобилей и более 5 миллионов наличных в гривневом эквиваленте.

Также читайте: На Львовщине задержан участник международного наркосиндиката: его 6 лет разыскивал Интерпол, - СБУ. ФОТО

Общий объем наркотиков, изъятых в ходе проведения следственных действий, эквивалентен 17 миллионам доз. Сбыт такой партии готового "товара" мог принести фигурантам около 2 миллиардов гривен незаконной прибыли.

Подозрения дельцам

Полицейские задержали 67 членов преступной группировки в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следователи полиции сообщили им о подозрении по ряду статей Уголовного кодекса Украины в зависимости от их участия в противоправной деятельности:

ч. ч. 1, 2 ст. 255 (Создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);

ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 305 (Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств);

ч. 3 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов);

ч. 2 ст. 310 (Посев или выращивание снотворного мака или конопли);

ч. 3 ст. 311 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров), ч. 2 ст. 317 (Организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов;

ч. 2 ст. 317 (Организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Фигурантам грозит до 12 лет заключения. Досудебное расследование продолжается.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оперативники ДВБ ликвидировали межрегиональный наркосиндикат с ежемесячным оборотом 40 млн грн. ВИДЕО



























