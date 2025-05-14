УКР
Масштабна операція з ліквідації наркобізнесу в Україні: затримано 67 фігурантів, вилучено понад 17 млн доз наркотиків. ФОТОрепортаж

Правоохоронці провели 230 обшуків у 15 областях України та викрили міжрегіональну злочинну організацію у складі 67 учасників, які виготовляли та збували психотропні речовини. Вилучено наркотики вартістю понад 2 мільярди гривень. 

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

Злочинну діяльність організованого наркоугруповання викрили та ліквідували у Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській областей та міста Києва.

Налагоджений наркобізнес 

Поліцейські встановили, що за організацією масштабного наркобізнесу та формуванням стійкого кримінального угруповання стоїть 32-річний чоловік - уродженець Донецької області, який проживає у Київській області та раніше був судимий за торгівлю прекурсорами. До складу злочинної групи входили ще 66 осіб, які забезпечували функціонування розгалуженої мережі нарколабораторій та здійснювали збут психотропів по всій території України.

Читайте також: "Заробляли" 1,5 млн грн щомісяця: у Києві затримано 6 учасників злочинного наркоугруповання. ФОТОрепортаж

Угруповання мало розвинену ієрархічну структуру з чітким розподілом ролей між його учасниками. Одні спільники координували безперебійне постачання прекурсорів для виготовлення наркотичної продукції з країн Європейського Союзу та Азії до України. Такий транснаціональний транзитний канал, який у колі зловмисників називали "Дорогою", налагодив сам лідер угруповання.

Інші ділки відповідали за належне утримання складів, де фасували та зберігали психотропні речовини, прекурсори, інші хімічні сполуки й лабораторне обладнання. Надалі таку "продукцію" члени організації передавали іншим співучасникам, використовуючи послуги логістичних компаній, або шляхом розкладання закладок. Ще одна ланка ділків виконувала роль так званих хіміків-лаборантів, зокрема у спеціально облаштованих лабораторіях синтезували прекурсори в психотропи.

Представники останньої ланки злочинного угруповання відповідали за реалізацію готового "товару" гуртовими партіями у всі регіони України. Для цього були залучені дистриб’ютори, які маскували наркотики у відправленнях та під вигаданими анкетними даними направляли "клієнтам", або ж створювали "мастерклади".

З метою введення в оману працівників служб доставки наркотики також маскували під різноманітні товари. Зокрема, наркоділки зі столиці пересилали їх під виглядом продукції інтимного призначення, наносячи на пакування фірмові штампи відповідних магазинів. Крім того, зловмисники створили та адміністрували Telegram-канали й інші вебресурси, на яких рекламували заборонені до обігу речовини та комунікували з потенційними "покупцями".

Читайте також: Спецоперація проти наркобізнесу: Нацполіція проводить понад 200 одночасних обшуків. ФОТО

Ліквідація наркоугруповання та затримання фігурантів

Щомісячно учасники угруповання виготовляли понад 700 кг психотропної продукції, що за цінами "чорного" ринку становить понад 300 мільйонів гривень.

Розрахунки за реалізовану наркопродукцію проводилися переважно криптовалютою, що забезпечувало анонімність злочинної діяльності.

Правоохоронці за силової підтримки бійців поліції особливого призначення ГУНП в областях провели багатоетапну спецоперацію на території 14 областей та столиці. За результатами проведення 232 обшуків ліквідовано 19 нарколабораторій та 17 складів із психотропною продукцією.

Вилучено 118 кг мефедрону, 160 літрів реакційних сумішей мефедрону (80 кг мефедрону), 156 кг альфа-PVP, 30 кг амфетаміну, 250 кг прекурсору фенілнітропропен (200 кг амфетаміну), понад 17 тонн прекурсорів, із яких можна було б виготовити близько 3,5 тис. кг готової "продукції", лабораторне обладнання, банківські картки, "чорнові" записи, 26 автомобілів та понад 5 мільйонів готівки в гривневому еквіваленті.

Також читайте: На Львівщині затримано учасника міжнародного наркосиндикату: його 6 років розшукував Інтерпол, - СБУ. ФОТО

Загальний обсяг наркотиків, вилучених у ході проведення слідчих дій, еквівалентний 17 мільйонам доз. Збут такої партії готового "товару" міг принести фігурантам близько 2 мільярдів гривень незаконного прибутку.

Підозри ділкам

Поліцейські затримали 67 членів злочинного угруповання в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі поліції повідомили їм про підозру за низкою статей Кримінального кодексу України залежно від їх участі в протиправній діяльності:

  • ч. ч. 1, 2 ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);
  • ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 305 (Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів);
  • ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів);
  • ч. 2 ст. 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель);
  • ч. 3 ст. 311 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів), ч. 2 ст. 317 (Організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів;
  • ч. 2 ст. 317 (Організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

Фігурантам загрожує до 12  років ув’язнення. Досудове розслідування триває.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Оперативники ДВБ ліквідували міжрегіональний наркосиндикат зі щомісячним обігом 40 млн грн. ВIДЕО

+16
Щось потужні викриття поперли, як з дірявої торби... Рейтинги ж і так ростуть...
показати весь коментар
14.05.2025 18:42 Відповісти
+13
Ліквідує конкурентів))
показати весь коментар
14.05.2025 18:44 Відповісти
+9
Це якраз відсоток за Нелоха! Тепер будуть видавати дози за правельніє галасаваніє!
показати весь коментар
14.05.2025 18:42 Відповісти
Ліквідує конкурентів))
показати весь коментар
14.05.2025 18:44 Відповісти
Це вбивці,як і кацапи.Скільки горя приносить наркоманія....
показати весь коментар
14.05.2025 22:50 Відповісти
Не з пустими ж руками в Стамбул їхати? Хтось бере в дорогу Київську ковбаску, а хтось шпроти чи віскарь - у кожного свій смак.
показати весь коментар
14.05.2025 21:16 Відповісти
Щось потужні викриття поперли, як з дірявої торби... Рейтинги ж і так ростуть...
показати весь коментар
14.05.2025 18:42 Відповісти
Це якраз відсоток за Нелоха! Тепер будуть видавати дози за правельніє галасаваніє!
показати весь коментар
14.05.2025 18:42 Відповісти
Сьогодні їду - неподалік ринку в центрі міста довжелезна черга пенсіонерів, дружина випадково дізналась - якийсь депутат муку роздає. Гречка дорога, в хід пішла мука. Важко було дивитись на тих зморених працею людей, бо назвати суму яку вони отримують пенсією неможливо, це така собі подачка від ******** слуг, щоб трохи помучились, але не довго.
показати весь коментар
14.05.2025 21:35 Відповісти
Мажоры в трауре.
показати весь коментар
14.05.2025 18:44 Відповісти
мажори на кокаїні - а вилучена отрута для бидла
показати весь коментар
14.05.2025 21:35 Відповісти
Нігуя собі! - кожній дорослій людині по дозі - сильно вони розвернулись
показати весь коментар
14.05.2025 18:46 Відповісти
"понад 17 млн доз наркотиків" - то як кришували. Ще раз 17000000 (сімнадцять лімонів). А вони порохоботів гамселять. Сподіваюсь оманський не постраждае. Щось перепаде.
показати весь коментар
14.05.2025 18:49 Відповісти
Це дурь для лохів. Нормальним пацанам поставляють товар з Колумбії. )
показати весь коментар
14.05.2025 21:41 Відповісти
показати весь коментар
14.05.2025 18:51 Відповісти
Наркотики!
Всі помітили як тема з "замахом" на Стерненка повністю щезла з ефіру, ні Сергійко не згадує про неї чи про свою страшну рану, з якою він лежав в реанімації, ні СБУ. Незайшло людям і тему закрили
показати весь коментар
14.05.2025 18:53 Відповісти
Брешеш. Стерненко веде ефіри з лікарні - до вчоранього дня точно вів.
Цікаво, скільки тобі, шматку лайна, платять за цей флуд проти волонтерів, який не стосується теми статті.
показати весь коментар
14.05.2025 18:56 Відповісти
Ей, спєрмєнка, а покажи дирку в жопі що тобі уборщиця пробила?
Шо, сцикотно пробитого героїчного туза показувать? А аналізи здать?
Так і виходить - вкраїнчикам ЗЕбанатам на кшталт Tierre не те шо договір про капітуляцію не покажуть, а навіть пробитого туза Спєрмєнка засекретять наче фотки з супутника Пердули.
показати весь коментар
14.05.2025 19:04 Відповісти
Як легко ідентифікувати генетичного кацапа? Він завжди пише про дірки в жопі, або про свої оральні фантазії з чоловіками.
показати весь коментар
14.05.2025 21:12 Відповісти
Хоча тебе як кацапську мразоту легше ідентифікувати - ти ж ненавидиш ефективних українських волонтерів, які поставляють на фронті сотні тисяч дронів, які знищують твоїх "братушек".
показати весь коментар
14.05.2025 21:13 Відповісти
Tierre ЗЕБАНАТ загугли хто такий волонтер!
показати весь коментар
14.05.2025 19:07 Відповісти
Багато волонтерів мають сбушну охорону?
показати весь коментар
14.05.2025 19:28 Відповісти
До речі, так...
https://t.me/volodymyrboyko/6644
показати весь коментар
14.05.2025 19:31 Відповісти
Тільки ті, на яких полює ФСБ РФ. Чи бажаєте, щоб кацапські спроби вбити наших волонтерів були успішними?
показати весь коментар
14.05.2025 21:10 Відповісти
Я так розумію, ФСБ - це тьотя в рожевому?
показати весь коментар
14.05.2025 21:17 Відповісти
ФСБ може вербувати будь-якого громадянина України - і тьотю у рожевому і лайно з ніком Уксусов.
показати весь коментар
14.05.2025 21:35 Відповісти
А по слідам Лебіговича вже йде бабуся з ціпком
показати весь коментар
14.05.2025 21:22 Відповісти

У Києві одного такого волонтера також викрили - збирав гроші «на ЗСУ», а сам купив квартиру в елітному ЖК, користувався автомобілем вартістю 260 тис. доларів і найняв охоронців. Щоби викрити негідника, СБУ довелось на нього влаштувати «замах», у ході якого псевдо-волонтер був змушений продемонструвати свою охорону та броньоване авто.
показати весь коментар
14.05.2025 19:30 Відповісти
Типовий прийом кацапських троллів - називається "від частного до загального". Наводиш приклад ОДНОГО непорядного волонтера і з цього робиш "висновок", що всі такі.
Той же Стерненко поставив на фронт більше 170 тисяч ФПВ-дронів, які знищили десятки тисяч твоїх братушок-кацапів, щоб ви всі здохли.
показати весь коментар
14.05.2025 21:07 Відповісти
не зрозумів!
і що, жодного мєнта у великих погонах не заарештували?
то, кого ж тоді? талановитих молодих хіміків?
хто ж мєнтам буде нові дози варити?
молоді талановиті хіміки, саме цінне, що існує на планеті земля, для цього бізнесу!
чи то, пофоткали, а з понеділка, ті ж об'єми, але на новому місці?
а, дози, за якою школою міряли?
може 17 триліардів доз, це дві коробки для літнього взуття?
показати весь коментар
14.05.2025 18:57 Відповісти
мєнти через 2 місяці в бабусь на городах натурального маку наріжуть. Навіщо їм та хімія?
показати весь коментар
14.05.2025 19:28 Відповісти
то, через два місяці, буде нове шойло!
облава на бабусині маки.
189 триліардів зрізаних макових головок, по селам і селищам україни.
бидло хаває, мєнтам зачьот.
воювати вони ненавчені.
показати весь коментар
14.05.2025 19:31 Відповісти
Як вже дістав цей цирк! Жоден затриманий за грати не сяде, згодом перевірте.
показати весь коментар
14.05.2025 19:00 Відповісти
выборы замаячили и решили показать работу, а до этого 5 лет спокойно сеть работала и платила справно в офис президента
показати весь коментар
14.05.2025 19:00 Відповісти
і шо, залишилась зеліна ж оп-а без сухої мівіни і мокрих айкосів? смєшно! )
показати весь коментар
14.05.2025 19:07 Відповісти
Так а що сталось, чому тільки зараз відбулась така облава?
Все це не з'явилось за пару днів, як гриби після дощу.
Напевно знову отримали підсрачника від європейських правоохоронців.
показати весь коментар
14.05.2025 19:13 Відповісти
Пуститися берега, Дніпра
показати весь коментар
14.05.2025 19:14 Відповісти
Скільки мусорів-кришувальників затримано????
показати весь коментар
14.05.2025 19:48 Відповісти
 
 