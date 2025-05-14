Масштабна операція з ліквідації наркобізнесу в Україні: затримано 67 фігурантів, вилучено понад 17 млн доз наркотиків. ФОТОрепортаж

Правоохоронці провели 230 обшуків у 15 областях України та викрили міжрегіональну злочинну організацію у складі 67 учасників, які виготовляли та збували психотропні речовини. Вилучено наркотики вартістю понад 2 мільярди гривень.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

Злочинну діяльність організованого наркоугруповання викрили та ліквідували у Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській областей та міста Києва.

Налагоджений наркобізнес

Поліцейські встановили, що за організацією масштабного наркобізнесу та формуванням стійкого кримінального угруповання стоїть 32-річний чоловік - уродженець Донецької області, який проживає у Київській області та раніше був судимий за торгівлю прекурсорами. До складу злочинної групи входили ще 66 осіб, які забезпечували функціонування розгалуженої мережі нарколабораторій та здійснювали збут психотропів по всій території України.

Читайте також: "Заробляли" 1,5 млн грн щомісяця: у Києві затримано 6 учасників злочинного наркоугруповання. ФОТОрепортаж





Угруповання мало розвинену ієрархічну структуру з чітким розподілом ролей між його учасниками. Одні спільники координували безперебійне постачання прекурсорів для виготовлення наркотичної продукції з країн Європейського Союзу та Азії до України. Такий транснаціональний транзитний канал, який у колі зловмисників називали "Дорогою", налагодив сам лідер угруповання.

Інші ділки відповідали за належне утримання складів, де фасували та зберігали психотропні речовини, прекурсори, інші хімічні сполуки й лабораторне обладнання. Надалі таку "продукцію" члени організації передавали іншим співучасникам, використовуючи послуги логістичних компаній, або шляхом розкладання закладок. Ще одна ланка ділків виконувала роль так званих хіміків-лаборантів, зокрема у спеціально облаштованих лабораторіях синтезували прекурсори в психотропи.









Представники останньої ланки злочинного угруповання відповідали за реалізацію готового "товару" гуртовими партіями у всі регіони України. Для цього були залучені дистриб’ютори, які маскували наркотики у відправленнях та під вигаданими анкетними даними направляли "клієнтам", або ж створювали "мастерклади".

З метою введення в оману працівників служб доставки наркотики також маскували під різноманітні товари. Зокрема, наркоділки зі столиці пересилали їх під виглядом продукції інтимного призначення, наносячи на пакування фірмові штампи відповідних магазинів. Крім того, зловмисники створили та адміністрували Telegram-канали й інші вебресурси, на яких рекламували заборонені до обігу речовини та комунікували з потенційними "покупцями".

Читайте також: Спецоперація проти наркобізнесу: Нацполіція проводить понад 200 одночасних обшуків. ФОТО

Ліквідація наркоугруповання та затримання фігурантів

Щомісячно учасники угруповання виготовляли понад 700 кг психотропної продукції, що за цінами "чорного" ринку становить понад 300 мільйонів гривень.

Розрахунки за реалізовану наркопродукцію проводилися переважно криптовалютою, що забезпечувало анонімність злочинної діяльності.

Правоохоронці за силової підтримки бійців поліції особливого призначення ГУНП в областях провели багатоетапну спецоперацію на території 14 областей та столиці. За результатами проведення 232 обшуків ліквідовано 19 нарколабораторій та 17 складів із психотропною продукцією.









Вилучено 118 кг мефедрону, 160 літрів реакційних сумішей мефедрону (80 кг мефедрону), 156 кг альфа-PVP, 30 кг амфетаміну, 250 кг прекурсору фенілнітропропен (200 кг амфетаміну), понад 17 тонн прекурсорів, із яких можна було б виготовити близько 3,5 тис. кг готової "продукції", лабораторне обладнання, банківські картки, "чорнові" записи, 26 автомобілів та понад 5 мільйонів готівки в гривневому еквіваленті.

Також читайте: На Львівщині затримано учасника міжнародного наркосиндикату: його 6 років розшукував Інтерпол, - СБУ. ФОТО

Загальний обсяг наркотиків, вилучених у ході проведення слідчих дій, еквівалентний 17 мільйонам доз. Збут такої партії готового "товару" міг принести фігурантам близько 2 мільярдів гривень незаконного прибутку.

Підозри ділкам

Поліцейські затримали 67 членів злочинного угруповання в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі поліції повідомили їм про підозру за низкою статей Кримінального кодексу України залежно від їх участі в протиправній діяльності:

ч. ч. 1, 2 ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);

ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 305 (Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів);

ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів);

ч. 2 ст. 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель);

ч. 3 ст. 311 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів), ч. 2 ст. 317 (Організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів;

ч. 2 ст. 317 (Організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

Фігурантам загрожує до 12 років ув’язнення. Досудове розслідування триває.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Оперативники ДВБ ліквідували міжрегіональний наркосиндикат зі щомісячним обігом 40 млн грн. ВIДЕО



























