Поставляли наркотики для VIP-клиентов в комендантский час: разоблачена преступная группа в Одессе, Киеве и Днепре. ФОТОРЕПОРТАЖ

Правоохранители разоблачили преступную организацию, которые продавала кокаин во время комендантского часа. Ежемесячно они зарабатывали до $500 тыс.

Об этом сообщил Департамент коммуникаций Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что злоумышленники использовали удостоверения волонтеров, липовые пропуска и документы различных госучреждений, чтобы поставлять наркотики для VIP-клиентов.

"Стоимость одного грамма кокаина с услугой "ночного такси" составляла 250 долларов. Организатор этого "страртапа" курировал всеми действиями "подчиненных" исключительно по телефону. Дельцы создали сеть каналов в мессенджерах, где обещали доставку 24/7. По результатам спецоперации правоохранители задержали в Киеве, Одессе и Днепре 11 участников преступной наркоорганизации в процессуальном порядке", - говорится в сообщении.

Для конспирации организатор вел все переговоры с другими участниками только по телефону, обеспечивал участников наркотиками и тщательно подбирал курьеров.

Также он имел доверенное лицо, которое занималось финансовыми вопросами, обеспечивало документами для работы в ночное время и контролировало всех участников. Все курьеры тщательно проходили отбор и проверку.

"Заказы принимали через созданную разветвленную сеть каналов в мессенджерах, так же и рекламировали товар и свои услуги - гарантировали качество и доставку в любое время суток. Чтобы передвигаться на авто в комендантский час использовали удостоверения волонтеров, липовые пропуска и документы различных госучреждений. Наркотики участникам преступной организации из других городов передавали по почте, пряча их во флаконах с шампунем. Цена за грамм кокаина с доставкой в комендантский час составляла 250 долларов, в день - 200 долларов. Только в ночное время суток дельцы ежемесячно сбывали до 2 000 доз кокаина, а это - почти полмиллиона долларов чистой прибыли", - рассказали в полиции.

Нацполиция и СБУ провели спецоперацию в Одессе, Днепре и Киеве. Были изъяты наркотики, оружие, пропуска, удостоверения волонтеров, деньги в национальной и иностранной валюте на общую сумму более 1,6 млн грн, 53 мобильных телефона, 65 банковских карточек и тому подобное.

Правоохранители задержали 11 человек. Сейчас им сообщено о подозрении по ч. 1 и 2 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней) и ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Санкция инкриминируемых статей предусматривает наказание - до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Всем подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

Сейчас продолжаются меры по установлению полного круга лиц, которые могут быть причастны к наркобизнесу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Миллионы убытков, оружие, наркотики: обезврежен ряд ОПГ в нескольких областях Украины, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж




















