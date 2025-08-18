РУС
Поставляли наркотики для VIP-клиентов в комендантский час: разоблачена преступная группа в Одессе, Киеве и Днепре. ФОТОРЕПОРТАЖ

Правоохранители разоблачили преступную организацию, которые продавала кокаин во время комендантского часа. Ежемесячно они зарабатывали до $500 тыс.

Об этом сообщил Департамент коммуникаций Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что злоумышленники использовали удостоверения волонтеров, липовые пропуска и документы различных госучреждений, чтобы поставлять наркотики для VIP-клиентов.

Также читайте: Наркогруппировка, которая действовала под видом правоохранителей и военных разоблачена в Запорожье. ФОТОрепортаж

"Стоимость одного грамма кокаина с услугой "ночного такси" составляла 250 долларов. Организатор этого "страртапа" курировал всеми действиями "подчиненных" исключительно по телефону. Дельцы создали сеть каналов в мессенджерах, где обещали доставку 24/7. По результатам спецоперации правоохранители задержали в Киеве, Одессе и Днепре 11 участников преступной наркоорганизации в процессуальном порядке", - говорится в сообщении.

Для конспирации организатор вел все переговоры с другими участниками только по телефону, обеспечивал участников наркотиками и тщательно подбирал курьеров.

Также он имел доверенное лицо, которое занималось финансовыми вопросами, обеспечивало документами для работы в ночное время и контролировало всех участников. Все курьеры тщательно проходили отбор и проверку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наладили наркотрафик в Киевский СИЗО: будут судить участников транснациональной преступной группы. ФОТОрепортаж

"Заказы принимали через созданную разветвленную сеть каналов в мессенджерах, так же и рекламировали товар и свои услуги - гарантировали качество и доставку в любое время суток. Чтобы передвигаться на авто в комендантский час использовали удостоверения волонтеров, липовые пропуска и документы различных госучреждений. Наркотики участникам преступной организации из других городов передавали по почте, пряча их во флаконах с шампунем. Цена за грамм кокаина с доставкой в комендантский час составляла 250 долларов, в день - 200 долларов. Только в ночное время суток дельцы ежемесячно сбывали до 2 000 доз кокаина, а это - почти полмиллиона долларов чистой прибыли", - рассказали в полиции.

Нацполиция и СБУ провели спецоперацию в Одессе, Днепре и Киеве. Были изъяты наркотики, оружие, пропуска, удостоверения волонтеров, деньги в национальной и иностранной валюте на общую сумму более 1,6 млн грн, 53 мобильных телефона, 65 банковских карточек и тому подобное.

Читайте также: Паковали наркотики в аудиоколонки: в Киеве разоблачили подпольную онлайн-наркомагазин, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Правоохранители задержали 11 человек. Сейчас им сообщено о подозрении по ч. 1 и 2 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней) и ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Санкция инкриминируемых статей предусматривает наказание - до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Всем подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

Сейчас продолжаются меры по установлению полного круга лиц, которые могут быть причастны к наркобизнесу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Миллионы убытков, оружие, наркотики: обезврежен ряд ОПГ в нескольких областях Украины, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Наркотики в комендантский час Раскрыта преступная группа
Днепр (4491) Киев (25994) наркотики (2163) Одесса (8007) Нацполиция (16702)
+2
Середня довжина життя наркомана в Україні 27 років. Кожний торговець наркотою є масовим вбивцею молоді. Тому в багатьох країнах таких відразу засуджують до смертної кари. І це найвищий прояв гуманізму до власних дітей та молоді. Продавати наркоту можна тільки за умови кришування корумпованими поліцейськими. Наркомани, до речі, надзвичайні "альтруїсти" готові поділитися "кайфом" - кожний наркозалежний втягує в споживання наркоти в середньому 28 осіб - чим більше залежних тим більший шанс пережити ломку "підлатавшись" у тих кого втягнув... Наркоторговців та тих хто їх кришує потрібно публічно і свідомо знищувати фізично. Інакше смерть чатує на ваших дітей та близьких...
18.08.2025 10:38 Ответить
+2
********* нада дать бородатым полицейским что их бриться не научили! На службе - Не хочешь брить ***** подо ртом *****й на фронт!
18.08.2025 11:06 Ответить
+1
Виродкі в окопи цих їх. А спочатку дати такої різдюліни що самі просилися в окопи мразі
18.08.2025 11:03 Ответить
з таким же успіхом ці виродки могли б розносити вибухівку по "точках" за "пропозицію" в "телеграмі"!
18.08.2025 09:54 Ответить
Це ти про бариг чи про мусорів?
18.08.2025 11:12 Ответить
Середня довжина життя наркомана в Україні 27 років. Кожний торговець наркотою є масовим вбивцею молоді. Тому в багатьох країнах таких відразу засуджують до смертної кари. І це найвищий прояв гуманізму до власних дітей та молоді. Продавати наркоту можна тільки за умови кришування корумпованими поліцейськими. Наркомани, до речі, надзвичайні "альтруїсти" готові поділитися "кайфом" - кожний наркозалежний втягує в споживання наркоти в середньому 28 осіб - чим більше залежних тим більший шанс пережити ломку "підлатавшись" у тих кого втягнув... Наркоторговців та тих хто їх кришує потрібно публічно і свідомо знищувати фізично. Інакше смерть чатує на ваших дітей та близьких...
18.08.2025 10:38 Ответить
Виродкі в окопи цих їх. А спочатку дати такої різдюліни що самі просилися в окопи мразі
18.08.2025 11:03 Ответить
Ще є люди, чиї морди схожі на кактус: міндич, фірташ, коломойський, Абрамович. ...Як і бородатим, їм до армії не можна.
18.08.2025 11:17 Ответить
Як стемніє, по вулицях починають гасати байкери. То теж наркокур'єри? І чому їх так багато?
18.08.2025 11:13 Ответить
Ще цікавіше б було встановити клієнтів...та оприлюднити...Більшість з них,сто відсотків, "еліта" суспільства з числа чиновників та депутатів...Зараз,якщо встановили, почнуть їх вербувати...такий випадок,або розправляться з невигідними....гроші вимагати....Все по колу....
18.08.2025 11:25 Ответить
"Щомісяця вони заробляли до $500 тис."

Думаю, що зароблені гроші вони відправляли на допомогу ЗСУ. У хлопака, на передостанньому фото, на руці, тату у вигляді мапи з прапором Грузії. Мабуть, хлоп з «Грузинського легіону». (САРКАЗМ)

Але потрібно перевірити ще й покупців. Якщо вони так легко можуть заплатити 200/250 $ за 1 грам дурі, то я впевнений в тому, що купити декілька десятків fpv-дронів в місяць для них не буде великою проблемою.
18.08.2025 11:29 Ответить
 
 