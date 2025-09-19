Переправка в Румынию за €6 500: на Буковине разоблачили экс-пограничника, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Оперативные сотрудники Черновицкого пограничного отряда совместно с полицейскими разоблачили схему незаконной переправки мужчин призывного возраста в Румынию.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, бывшего пограничника задержали во время получения 6,5 тысяч евро за организацию незаконного пересечения границы. Также правоохранители остановили автомобиль местного жителя, который должен был доставить "клиента" до определенной точки и указать дальнейший маршрут.

Во время обысков у фигурантов изъяли два автомобиля, мотоцикл, мобильные телефоны и другие доказательства. Главный организатор задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, всем участникам сообщено о подозрении по ст. 332 УК Украины.





Мероприятия проводились совместно с Управлением стратегических расследований Нацполиции, следователями ГУНП в Черновицкой области и под процессуальным руководством областной прокуратуры.

