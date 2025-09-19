РУС
Новости Фото Разоблачение переправщиков уклонистов в Румынию
323 2

Переправка в Румынию за €6 500: на Буковине разоблачили экс-пограничника, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Оперативные сотрудники Черновицкого пограничного отряда совместно с полицейскими разоблачили схему незаконной переправки мужчин призывного возраста в Румынию.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, бывшего пограничника задержали во время получения 6,5 тысяч евро за организацию незаконного пересечения границы. Также правоохранители остановили автомобиль местного жителя, который должен был доставить "клиента" до определенной точки и указать дальнейший маршрут.

Во время обысков у фигурантов изъяли два автомобиля, мотоцикл, мобильные телефоны и другие доказательства. Главный организатор задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, всем участникам сообщено о подозрении по ст. 332 УК Украины.

На Буковине разоблачили схему незаконной переправки мужчин за границу
Мероприятия проводились совместно с Управлением стратегических расследований Нацполиции, следователями ГУНП в Черновицкой области и под процессуальным руководством областной прокуратуры.

А у «ПОТУЖНИХ», зовсім інші розцінки у СХЕМАТОЗІ?!?!?
Конкуренція, зменшую ціну на ринку послуг???
Аусорсінг чи як??
19.09.2025 17:48 Ответить
"колишнього прикордонника затримали під час отримання 6,5 тисяч євро за організацію незаконного перетину кордону."

Вирішив демпінгувати та ще й в обхід начальства - і відразу став колишнім. Отак йому, щоб не був вельми хитрожопим...
19.09.2025 18:16 Ответить
 
 