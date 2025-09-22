Прикордонники Львівщини викрили масштабну контрабанду косметики, препаратів і парфумів. ФОТОрепортаж
Прикордонники 7-го прикордонного Карпатського загону у Львівській області виявили кілька випадків незаконного переміщення товарів через кордон.
Загальна вартість виявлених вантажів становить близько 2 мільйонів гривень, повідомляють у загоні, передає Цензор.НЕТ.
Найбільшу партію затримали у пункті пропуску "Угринів" — у мікроавтобусі Mercedes виявили 270 шприц-ручок із засобами для зниження ваги, нарощування м’язів, підвищення витривалості, а також препаратами для загоєння ран, підтримки шлунку, уповільнення старіння та зміцнення імунітету.
У пункті пропуску "Краківець" у багажнику Volkswagen прикордонники знайшли професійну південнокорейську косметику — креми для обличчя, ВВ-креми та колагенові маски. В іншому випадку, у рейсовому автобусі Прага–Львів було виявлено 96 одиниць парфумів різних брендів.
У пункті пропуску "Шегині" під час перевірки автобусу Бонн–Харків затримали 100 електронних цигарок, а у мікроавтобусі Renault — 57 подарункових наборів відомого нідерландського бренду.
