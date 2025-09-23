РУС
Переправлял "понятых" в Молдову за $14 000: в Одесской области задержан прокурор-самозванец, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

В Одесской области пограничники остановили автомобиль, где находились двое мужчин призывного возраста.

Об этом сообщает ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.

В Одесской области задержан "прокурора"

Как отмечается, чтобы избежать проверки, 41-летний житель Болградского района предъявил удостоверение прокурора Одесской областной прокуратуры и заявил, что его пассажиры понятые по уголовным делам. Документ вызвал сомнения, и для проверки вызвали следственно-оперативную группу.

Впоследствии выяснилось, что мужчина не имеет никакого отношения к прокуратуре, а удостоверение было поддельным. Он вместе с сообщником организовал канал переправки мужчин призывного возраста в Молдову, стоимость "услуги" составляла от 12 до 14 тысяч долларов. "Клиентов" доставляли к границе и обеспечивали инструкциями по дальнейшему маршруту.

В Одесской области задержан "прокурора"

Задержанному сообщено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса: организация незаконной переправки лиц через государственную границу (ч.3 ст.332), самовольное присвоение властных полномочий (ч.2 ст.353) и использование поддельного документа (ч.4 ст.358). Ему грозит до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Госпогранслужба (6862) Одесская область (3828) уклонисты (1106)
