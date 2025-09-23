Пограничники взяли в плен 61-летнего российского военного в Покровске, - ГПСУ. ВИДЕО
Бойцы пограничной комендатуры быстрого реагирования 105-го пограничного отряда взяли в плен 61-летнего военнослужащего армии РФ в районе Покровска.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.
Как отмечается, мужчина всю жизнь работал в гражданских профессиях и не имел никакого отношения к армии. Несмотря на возраст и проблемы со здоровьем, в мае 2025 года его мобилизовало российское Министерство обороны для штурмов украинских позиций.
По словам пограничников, при сдаче в плен он имел автомат, четыре полных магазина патронов и небольшой запас еды. Пленный признал, что войну против Украины развязал Путин и призвал сограждан не идти на фронт, а позволить Украине самой определять свое будущее.
"Украинские пограничники сохранили жизнь мужчине, которого кремль фактически обрек на смерть", - отметили в ГПСУ.
На обмін - його там все рівно обнулять.
Трамп, на Алясці, червоне рядно прострелив, для таких убивць з московії!!