Пограничники взяли в плен 61-летнего российского военного в Покровске, - ГПСУ. ВИДЕО

Бойцы пограничной комендатуры быстрого реагирования 105-го пограничного отряда взяли в плен 61-летнего военнослужащего армии РФ в районе Покровска.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

Как отмечается, мужчина всю жизнь работал в гражданских профессиях и не имел никакого отношения к армии. Несмотря на возраст и проблемы со здоровьем, в мае 2025 года его мобилизовало российское Министерство обороны для штурмов украинских позиций.

По словам пограничников, при сдаче в плен он имел автомат, четыре полных магазина патронов и небольшой запас еды. Пленный признал, что войну против Украины развязал Путин и призвал сограждан не идти на фронт, а позволить Украине самой определять свое будущее.

"Украинские пограничники сохранили жизнь мужчине, которого кремль фактически обрек на смерть", - отметили в ГПСУ.

военнопленные (1198) Госпогранслужба (6862) Донецкая область (10836) Покровск (792) Покровский район (1016)
Топ комментарии
+8
Да пішов він добровільно за гроші і таких там ще багато.Нам тут впарюють кацапську бусифікацію ,мудрий наріт схаває
23.09.2025 18:01 Ответить
+7
Бреше. Підписав контракт - продав життя - а здихати не захотів. Вирішив пропетлять.
На обмін - його там все рівно обнулять.
23.09.2025 18:02 Ответить
+3
Пиши вже до 90.Раха пропонує контракт незалежно від віку і Африка велика.Казки про хапають до 75 це примітивна пропаганда,ціль якої виправдати нашу бусифікацію
23.09.2025 18:15 Ответить
Доброволець
23.09.2025 17:58 Ответить
Це не людина. Це кровожерлива потвора, яка просто фізично не встигла когось вбити. Краще би прикордонники провели оце до гиляки, і там відправили до кабзона.
23.09.2025 17:59 Ответить
Бусифікація на россії теж іде повним ходом. Хапають до 75 річного віку включно.
23.09.2025 18:03 Ответить
Схоже, кацапи придумали, як скоротити кількість своїх уголовників та пенсіонерів, а тих, хто виживе підкинути Україні...
23.09.2025 18:01 Ответить
Хочеться запитати цього кацапа, а як він потрапив на війну в такому віці? Навіть ***** примусово таких не взяв би. Значить добровільно пішов хАхлоФ убівать, *****.
23.09.2025 18:25 Ответить
****** тварь.
23.09.2025 18:29 Ответить
Мобилизация мужиков в Украине людей 50-55-60, тоже так себе история.
23.09.2025 18:40 Ответить
Бо молоді ухилянти штурмують держкордон на заході України, а не кацапські позиції на сході і півдні. До того ж, малят 18-22 з богом відпустили повабитися у ЄС і забути про біди Батьківщини. Який вибір у суспільства ???
23.09.2025 18:50 Ответить
Взяли в полон "в Покровську", чи "в районі Покровська"?
23.09.2025 19:03 Ответить
Типова загроза з московії від ****** для керівників з НАТО!!
Трамп, на Алясці, червоне рядно прострелив, для таких убивць з московії!!
23.09.2025 19:07 Ответить
 
 