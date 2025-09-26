Беларусь разместила на своей территории российский комплекс "Орешник", - МИД страны
Беларусь заявила, что уже якобы разместила на своей территории российский баллистический комплекс "Орешник".
Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков, цитируют пропагандистские "РИА Новости" и ТАСС, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, якобы размещение "Орешника" в Беларуси означает не "бездумную гонку вооружений", а "лишь оборонительный подход".
Российский диктатор Владимир Путин ранее заявлял, что "Орешник" могут разместить в Беларуси до конца 2025 года.
Напомним, ранее Лукашенко заявил, что уже выбирает место для размещения российского комплекса "Орешник", который ему пообещал передать диктатор РФ Владимир Путин.
І буде не Косив Ясь конюшину... а Торчить зі сраці Яся арешник.
Де три тисячі ракет від Зеленського?
Знову збрехав?