РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8894 посетителя онлайн
Новости Орешник на территории Беларуси
1 525 17

Беларусь разместила на своей территории российский комплекс "Орешник", - МИД страны

Беларусь разместила у себя ракету Орешник

Беларусь заявила, что уже якобы разместила на своей территории российский баллистический комплекс "Орешник".

Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков, цитируют пропагандистские "РИА Новости" и ТАСС, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, якобы размещение "Орешника" в Беларуси означает не "бездумную гонку вооружений", а "лишь оборонительный подход".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Несмотря на завершение учений "Запад-2025", угроза со стороны Беларуси сохраняется, - ГПСУ

Российский диктатор Владимир Путин ранее заявлял, что "Орешник" могут разместить в Беларуси до конца 2025 года.

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что уже выбирает место для размещения российского комплекса "Орешник", который ему пообещал передать диктатор РФ Владимир Путин.

Больше новостей в Телеграм-канале Цензор.НЕТ!

Автор: 

Беларусь (8025) баллистические ракеты (442)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Оцей арешник *********** у соаку і запхають.
І буде не Косив Ясь конюшину... а Торчить зі сраці Яся арешник.
показать весь комментарий
26.09.2025 21:15 Ответить
+6
Усатоє говно осущєствіло свою мєчту...
показать весь комментарий
26.09.2025 21:15 Ответить
+3
Ну ось, як раз саме час вирахувати місця їх розміщення, і як бабахнути по них нашими БПЛА, щоб все у того вусатого таракана-лукаша перетворилось у труху!
показать весь комментарий
26.09.2025 21:33 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Усатоє говно осущєствіло свою мєчту...
показать весь комментарий
26.09.2025 21:15 Ответить
Оцей арешник *********** у соаку і запхають.
І буде не Косив Ясь конюшину... а Торчить зі сраці Яся арешник.
показать весь комментарий
26.09.2025 21:15 Ответить
Орєшніку ще потрібно взлетіти-превентивний удар по місцю дислокації дронами,що нищать русняві НПЗ виведе з ладу пускові чи самі ракети.Скільки там тої бульбандії...
показать весь комментарий
26.09.2025 21:22 Ответить
Бу-у!
показать весь комментарий
26.09.2025 21:23 Ответить
... бо Європа погрожує Бєларусі курсом євро, а США погрожує курсом долара
показать весь комментарий
26.09.2025 21:24 Ответить
Цікаво в якій валюті Сі вимагає у лукашенка борги?
показать весь комментарий
26.09.2025 22:17 Ответить
Верим! Боимся!
показать весь комментарий
26.09.2025 21:28 Ответить
Не "Білорусь розмістила", а "в БРСР розмістили"... Білорусів, хіба що, допустять до охорони зовнішнього периметру... А всим іншим будуть завідувать кацапи...
показать весь комментарий
26.09.2025 21:28 Ответить
Ну ось, як раз саме час вирахувати місця їх розміщення, і як бабахнути по них нашими БПЛА, щоб все у того вусатого таракана-лукаша перетворилось у труху!
показать весь комментарий
26.09.2025 21:33 Ответить
аби в США президент був з яйцями - розмістив би, у відповідь, ЯЗ в Україні.
показать весь комментарий
26.09.2025 21:37 Ответить
Яйця у трампона є...АЛЕ є один нюанс - за них ціпко тримаються кістляві пазури *****
показать весь комментарий
26.09.2025 22:18 Ответить
Бульбешник коли буде.
показать весь комментарий
26.09.2025 21:46 Ответить
Треба Україні ядерку виготовити для захисту від таких сусідів!!!
показать весь комментарий
26.09.2025 21:48 Ответить
Это длится с момента прихода путина к власти. уже тогда в 2002-3 годах, на развёртывание ПРО в Польше и других европейских странах (ПротивоРакетная Оборона), цель которой сбивать ракеты если они залетают на территорию стран членов Альянса... пропаганда рфии начала говорить, что с целью "защиты" будет наращивать наступательные виды ракет.. и как то в голове у русни это укладывалось уже тогда... что "защищать" свою территорию нужно постоянными угрозами и наращиванием наступательного оружия
показать весь комментарий
26.09.2025 21:48 Ответить
Даже подойти к нему не успеют если что!
показать весь комментарий
26.09.2025 21:51 Ответить
Це блєф, покажуть техніку, але це пустишка!!! Вони вже співали пів року тому це саме!!! Хто от так просто дасть комусь ядерну зброю??? І головне орешнік не запускається, в нього багато недоліків!!! Згадайте кольский півострів, там вибухнуло все і ракета і пускова і ще п'ятеро інжинерів!!!
показать весь комментарий
26.09.2025 21:54 Ответить
Білорусь підтвердила, що це легітимна ціль.

Де три тисячі ракет від Зеленського?
Знову збрехав?
показать весь комментарий
26.09.2025 22:03 Ответить
 
 