Нідерланди розмістять у Польщі системи Patriot і NASAMS

Нідерланди розмістять у Польщі системи Patriot

Із грудня Нідерланди розмістять у Польщі системи Patriot, NASAMS та антидронові засоби для подальшого зміцнення протиповітряної оборони та захисту важливого логістичного вузла, що забезпечує підтримку України.

Про це повідомляє Міноборони Нідерландів, передає Цензор.НЕТ.

Так, міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс наголосив, що "безрозсудна агресія Росії триває".

Отже, розміщуючи F-35 у Польщі, Нідерланди демонструють свою незмінну готовність разом зі своїми союзниками, оскільки "східний кордон НАТО є також нашим кордоном безпеки", - сказав міністр нідерландському загону F-35, який він відвідав учора.

"Винищувачі F-35 перебуватимуть у Польщі з 1 вересня до 1 грудня з метою зміцнення захисту території НАТО. Нідерландські пілоти вже кілька разів піднімалися в повітря для виконання завдань, включно з одним випадком для знищення російських дронів. Починаючи із грудня, Нідерланди також розмістять у Польщі системи Patriot, NASAMS та антидронові засоби для подальшого посилення протиповітряної оборони та захисту важливого логістичного вузла, що забезпечує підтримку України", - йдеться в повідомленні.

Нідерланди (1633) Польща (9029) NASAMS (43) Patriot (406)
Ще б навчити їми користуватися!!
30.09.2025 17:10 Відповісти
будут шахеды сбивать патриотами?
30.09.2025 17:22 Відповісти
Будуть прикривати логістичні центри, через які іде допомога Україні. Щоб деякі українці мали змогу писати незрозумілі дописи в інтернеті
30.09.2025 17:49 Відповісти
 
 