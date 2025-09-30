Нидерланды разместят в Польше системы Patriot и NASAMS
С декабря Нидерланды разместят в Польше системы Patriot, NASAMS и антидронные средства для дальнейшего укрепления противовоздушной обороны и защиты важного логистического узла, обеспечивающего поддержку Украины.
Об этом сообщает Минобороны Нидерландов, передает Цензор.НЕТ.
Так, министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс отметил, что "безрассудная агрессия России продолжается".
Итак, размещая F-35 в Польше, Нидерланды демонстрируют свою неизменную готовность вместе со своими союзниками, поскольку "восточная граница НАТО является также нашей границей безопасности", - сказал министр нидерландскому отряду F-35, который он посетил вчера.
"Истребители F-35 будут находиться в Польше с 1 сентября до 1 декабря с целью укрепления защиты территории НАТО. Нидерландские пилоты уже несколько раз поднимались в воздух для выполнения задач, включая один случай для уничтожения российских дронов. Начиная с декабря, Нидерланды также разместят в Польше системы Patriot, NASAMS и антидронные средства для дальнейшего усиления противовоздушной обороны и защиты важного логистического узла, обеспечивающего поддержку Украины", - говорится в сообщении.
