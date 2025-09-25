Польша планирует сбивать российские дроны над Беларусью и Украиной без согласия НАТО или ЕС, - Euractiv
Польша готовится внести поправки в свой закон о развертывании войск за рубежом, чтобы позволить своим войскам сбивать российские объекты, такие как беспилотники, над Украиной без предварительного одобрения НАТО или ЕС.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Euractiv.
Ожидается, что проект, поданный оборонным ведомством в июне, будет доработан в ускоренном порядке.
Изначально закон позволял президенту разрешать развертывание войск по требованию правительства в таких случаях, как вооруженный конфликт, поддержание мира, борьба с терроризмом или эвакуация. Но в 2022 году - за день до полномасштабного вторжения России - правительство ПиС внесло в него поправки, которые требуют одобрения от НАТО, ЕС и иностранной страны, где будут действовать польские войска.
Комиссия по расследованию российского влияния позже раскритиковала это изменение, заявив, что оно лишает Варшаву права действовать независимо против беспилотников, пересекающих границу из Украины или Беларуси. Нынешняя правящая коалиция планирует отменить эти ограничения по принципу "сначала стреляй, а потом спрашивай", предоставляя военным больше гибкости для реагирования на угрозы.
було б бажання !
.
Адже над тією територією,немає абсолютно ніякої принадлежності до назви Білорусь
у цьому можна пересвідчитись на будь якій Алеї Героїв, нажаль...
.
Що у місцевої влади я повинна вимагати? щоб поляки не збивали над моїм будинком ракети та шахеди? Цим місцева влада займається? Ти в адекваті взагалі?
https://www.rada.gov.ua/news/Novyny/168096.html У «Відомостях Верховної Ради України» опублікований Закон про внесення змін до Конституції України щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в ЄС та НАТО
НАТО не видно, але воно Є !
.