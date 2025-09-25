РУС
Новости ПВО Польши
Польша планирует сбивать российские дроны над Беларусью и Украиной без согласия НАТО или ЕС, - Euractiv

Польская ПВО

Польша готовится внести поправки в свой закон о развертывании войск за рубежом, чтобы позволить своим войскам сбивать российские объекты, такие как беспилотники, над Украиной без предварительного одобрения НАТО или ЕС.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Euractiv.

Ожидается, что проект, поданный оборонным ведомством в июне, будет доработан в ускоренном порядке.

Изначально закон позволял президенту разрешать развертывание войск по требованию правительства в таких случаях, как вооруженный конфликт, поддержание мира, борьба с терроризмом или эвакуация. Но в 2022 году - за день до полномасштабного вторжения России - правительство ПиС внесло в него поправки, которые требуют одобрения от НАТО, ЕС и иностранной страны, где будут действовать польские войска.

Комиссия по расследованию российского влияния позже раскритиковала это изменение, заявив, что оно лишает Варшаву права действовать независимо против беспилотников, пересекающих границу из Украины или Беларуси. Нынешняя правящая коалиция планирует отменить эти ограничения по принципу "сначала стреляй, а потом спрашивай", предоставляя военным больше гибкости для реагирования на угрозы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Если бы кубинские самолеты залетели в воздушное пространство США - мы знаем, что бы произошло, - Сикорский

ПВО (3135) Польша (8844)
+7
узурпатор просроченный продуктивно пусть готовится смеяться на нарах
25.09.2025 13:37 Ответить
+5
Давним-давно пора це робити , НАТО це куколдні імпотенти як і оон
25.09.2025 13:34 Ответить
+5
Над рашкою можна збивати
25.09.2025 13:48 Ответить
Давним-давно пора це робити , НАТО це куколдні імпотенти як і оон
25.09.2025 13:34 Ответить
НАТОвець Ердоган збив рашиський пєпєлац, і нєчого.

було б бажання !

.

було б бажання !

.
25.09.2025 14:51 Ответить
Зеленський продуктивно посміявся над поляками. Вони тепер будуть зі шкіри лізти доводячи свою крутість.
25.09.2025 13:35 Ответить
узурпатор просроченный продуктивно пусть готовится смеяться на нарах
25.09.2025 13:37 Ответить
Спохватилися! Мабуть, не читали "Золоте теля", Ільфа і Петрова... А там чітко сказано: "Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...".
25.09.2025 13:38 Ответить
Дай Боже, щоб у них не перегоріло, після того як ***** чи п'яний ведмедик не почнуть погрози.
25.09.2025 13:42 Ответить
Над Україною зрозуміло, ми начебто й не проти. А як щодо Білорусі?
25.09.2025 13:46 Ответить
Пишіть правильно--Білорусія
Адже над тією територією,немає абсолютно ніякої принадлежності до назви Білорусь
25.09.2025 14:14 Ответить
Это было бы очень неплохо, но пока что не верится.
25.09.2025 13:47 Ответить
Над рашкою можна збивати
25.09.2025 13:48 Ответить
Наконец-то прийшло роздупленiе
25.09.2025 13:52 Ответить
Якщо наше ППО працює толерантно по відношенню до мирних жителів, забудов та сел, по ляхам буде ***** куди та де збивати над чиїми головами. Якщо вони таки почнуть це робити, то до перших наших вбитих місцевих. Краще б збивали у себе, а то у себе їм сцикотно.
25.09.2025 13:54 Ответить
Все одне хтось знайшовся з неадекватним коментарем: вам ніхто нічого не винен. Вимагайте у своєї місцевої влади. Люди, які народилися в СРСР, вже в принципі не зміняться
25.09.2025 13:56 Ответить
Більшість української Армії - це Люди, які народилися в СРСР
25.09.2025 14:09 Ответить
Більшість в ЗСУ це хлопці і дівчата, яким біля 30-ти років - ровесники Української Держави !

у цьому можна пересвідчитись на будь якій Алеї Героїв, нажаль...

.
25.09.2025 14:56 Ответить
Так і знала, що знайдеться якись недоумок та почне мене вчити як жити, як думати, та що писати.
Що у місцевої влади я повинна вимагати? щоб поляки не збивали над моїм будинком ракети та шахеди? Цим місцева влада займається? Ти в адекваті взагалі?
25.09.2025 14:17 Ответить
Хоч би де збивали.
25.09.2025 13:56 Ответить
Мається на увазі «тренуватися збивати».
25.09.2025 13:57 Ответить
Пацан сказал, пацан сделал ?
25.09.2025 14:01 Ответить
Кожен за себе..немає ніякого НАТО
25.09.2025 14:07 Ответить
Як це? А для чого ж тоді....

https://www.rada.gov.ua/news/Novyny/168096.html У «Відомостях Верховної Ради України» опублікований Закон про внесення змін до Конституції України щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в ЄС та НАТО
25.09.2025 14:16 Ответить
прошу пана...Я на папері ...туалетному собі написав,що я Алігарх.
25.09.2025 14:21 Ответить
так НАТО матеріального дійсно немає - це ж військово-політичний союз на бумазі, мілай !

НАТО не видно, але воно Є !

.

НАТО не видно, але воно Є !

.
25.09.2025 15:00 Ответить
Смотря на какую глубину, если вообще до дела дойдет
25.09.2025 14:44 Ответить
О,...
25.09.2025 15:01 Ответить
 
 