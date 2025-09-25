Польща планує збивати російські дрони над Білоруссю та Україною без згоди НАТО або ЄС, - Euractiv
Польща готується внести поправки до свого закону про розгортання військ за кордоном, щоб дозволити своїм військам збивати російські об'єкти, такі як безпілотники, над Україною без попереднього схвалення НАТО чи ЄС.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Euractiv.
Очікується, що проєкт, поданий оборонним відомством у червні, буде доопрацьований у прискореному порядку.
Спочатку закон дозволяв президенту дозволяти розгортання військ на вимогу уряду в таких випадках, як збройний конфлікт, підтримання миру, боротьба з тероризмом або евакуація. Але у 2022 році – за день до повномасштабного вторгнення Росії - уряд ПіС вніс до нього поправки, які вимагають схвалення від НАТО, ЄС та іноземної країни, де діятимуть польські війська.
Комісія з розслідування російського впливу пізніше розкритикувала цю зміну, заявивши, що вона позбавляє Варшаву права діяти незалежно проти безпілотників, які перетинають кордон з України чи Білорусі. Нинішня правляча коаліція планує скасувати ці обмеження за принципом "спочатку стріляй, а потім запитуй", надаючи військовим більше гнучкості для реагування на загрози.
було б бажання !
.
Адже над тією територією,немає абсолютно ніякої принадлежності до назви Білорусь
у цьому можна пересвідчитись на будь якій Алеї Героїв, нажаль...
.
Що у місцевої влади я повинна вимагати? щоб поляки не збивали над моїм будинком ракети та шахеди? Цим місцева влада займається? Ти в адекваті взагалі?
https://www.rada.gov.ua/news/Novyny/168096.html У «Відомостях Верховної Ради України» опублікований Закон про внесення змін до Конституції України щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в ЄС та НАТО
НАТО не видно, але воно Є !
.