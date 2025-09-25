УКР
Новини ППО Польщі
Польща планує збивати російські дрони над Білоруссю та Україною без згоди НАТО або ЄС, - Euractiv

Польське ППО

Польща готується внести поправки до свого закону про розгортання військ за кордоном, щоб дозволити своїм військам збивати російські об'єкти, такі як безпілотники, над Україною без попереднього схвалення НАТО чи ЄС.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Euractiv.

Очікується, що проєкт, поданий оборонним відомством у червні, буде доопрацьований у прискореному порядку.

Спочатку закон дозволяв президенту дозволяти розгортання військ на вимогу уряду в таких випадках, як збройний конфлікт, підтримання миру, боротьба з тероризмом або евакуація. Але у 2022 році – за день до повномасштабного вторгнення Росії - уряд ПіС вніс до нього поправки, які вимагають схвалення від НАТО, ЄС та іноземної країни, де діятимуть польські війська.

Комісія з розслідування російського впливу пізніше розкритикувала цю зміну, заявивши, що вона позбавляє Варшаву права діяти незалежно проти безпілотників, які перетинають кордон з України чи Білорусі. Нинішня правляча коаліція планує скасувати ці обмеження за принципом "спочатку стріляй, а потім запитуй", надаючи військовим більше гнучкості для реагування на загрози.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Якби кубинські літаки залетіли у повітряний простір США - ми знаємо, що б сталося, - Сікорський

ППО (3581) Польща (9003)
Топ коментарі
+8
узурпатор просроченный продуктивно пусть готовится смеяться на нарах
показати весь коментар
25.09.2025 13:37 Відповісти
+6
Давним-давно пора це робити , НАТО це куколдні імпотенти як і оон
показати весь коментар
25.09.2025 13:34 Відповісти
+5
Над рашкою можна збивати
показати весь коментар
25.09.2025 13:48 Відповісти
Давним-давно пора це робити , НАТО це куколдні імпотенти як і оон
показати весь коментар
25.09.2025 13:34 Відповісти
НАТОвець Ердоган збив рашиський пєпєлац, і нєчого.

було б бажання !

.
показати весь коментар
25.09.2025 14:51 Відповісти
Зеленський продуктивно посміявся над поляками. Вони тепер будуть зі шкіри лізти доводячи свою крутість.
показати весь коментар
25.09.2025 13:35 Відповісти
узурпатор просроченный продуктивно пусть готовится смеяться на нарах
показати весь коментар
25.09.2025 13:37 Відповісти
Спохватилися! Мабуть, не читали "Золоте теля", Ільфа і Петрова... А там чітко сказано: "Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...".
показати весь коментар
25.09.2025 13:38 Відповісти
Дай Боже, щоб у них не перегоріло, після того як ***** чи п'яний ведмедик не почнуть погрози.
показати весь коментар
25.09.2025 13:42 Відповісти
Над Україною зрозуміло, ми начебто й не проти. А як щодо Білорусі?
показати весь коментар
25.09.2025 13:46 Відповісти
Пишіть правильно--Білорусія
Адже над тією територією,немає абсолютно ніякої принадлежності до назви Білорусь
показати весь коментар
25.09.2025 14:14 Відповісти
Это было бы очень неплохо, но пока что не верится.
показати весь коментар
25.09.2025 13:47 Відповісти
Над рашкою можна збивати
показати весь коментар
25.09.2025 13:48 Відповісти
Наконец-то прийшло роздупленiе
показати весь коментар
25.09.2025 13:52 Відповісти
Якщо наше ППО працює толерантно по відношенню до мирних жителів, забудов та сел, по ляхам буде ***** куди та де збивати над чиїми головами. Якщо вони таки почнуть це робити, то до перших наших вбитих місцевих. Краще б збивали у себе, а то у себе їм сцикотно.
показати весь коментар
25.09.2025 13:54 Відповісти
Все одне хтось знайшовся з неадекватним коментарем: вам ніхто нічого не винен. Вимагайте у своєї місцевої влади. Люди, які народилися в СРСР, вже в принципі не зміняться
показати весь коментар
25.09.2025 13:56 Відповісти
Більшість української Армії - це Люди, які народилися в СРСР
показати весь коментар
25.09.2025 14:09 Відповісти
Більшість в ЗСУ це хлопці і дівчата, яким біля 30-ти років - ровесники Української Держави !

у цьому можна пересвідчитись на будь якій Алеї Героїв, нажаль...

.
показати весь коментар
25.09.2025 14:56 Відповісти
ШІ - середній вік військових ЗСУ перевищує 40 років 👴. У деяких джерелах цей показник варіюється від 43 до 45 років.
показати весь коментар
25.09.2025 15:34 Відповісти
Так і знала, що знайдеться якись недоумок та почне мене вчити як жити, як думати, та що писати.
Що у місцевої влади я повинна вимагати? щоб поляки не збивали над моїм будинком ракети та шахеди? Цим місцева влада займається? Ти в адекваті взагалі?
показати весь коментар
25.09.2025 14:17 Відповісти
Хоч би де збивали.
показати весь коментар
25.09.2025 13:56 Відповісти
Мається на увазі «тренуватися збивати».
показати весь коментар
25.09.2025 13:57 Відповісти
Пацан сказал, пацан сделал ?
показати весь коментар
25.09.2025 14:01 Відповісти
Кожен за себе..немає ніякого НАТО
показати весь коментар
25.09.2025 14:07 Відповісти
Як це? А для чого ж тоді....

https://www.rada.gov.ua/news/Novyny/168096.html У «Відомостях Верховної Ради України» опублікований Закон про внесення змін до Конституції України щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в ЄС та НАТО
показати весь коментар
25.09.2025 14:16 Відповісти
прошу пана...Я на папері ...туалетному собі написав,що я Алігарх.
показати весь коментар
25.09.2025 14:21 Відповісти
так НАТО матеріального дійсно немає - це ж військово-політичний союз на бумазі, мілай !

НАТО не видно, але воно Є !

.
показати весь коментар
25.09.2025 15:00 Відповісти
Смотря на какую глубину, если вообще до дела дойдет
показати весь коментар
25.09.2025 14:44 Відповісти
О,...
показати весь коментар
25.09.2025 15:01 Відповісти
 
 