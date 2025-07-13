УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8954 відвідувача онлайн
Новини Виробництво балістичних ракет у Росії
2 385 52

Росія наразі має близько 300 балістичних ракет, - ГУР

іскандер

Станом на початок поточного місяця Росія мала приблизно 300 балістичних ракет "Іскандер-М" та їхніх північнокорейських аналогів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у відповіді на запит LIGA.net повідомило Головне управління розвідки.

За даними розвідки, наразі в окупантів понад 250 "Іскандерів-М" та близько 50 KN-23.

Також, як повідомили в ГУР, на цей час окупанти розгорнули поблизу українського кордону понад 60 пускових установок оперативно-тактичних комплексів, здатних запускати вищезазначені ракети.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ наростила виробництво ракет "Іскандер" завдяки імпорту верстатів з Китаю, - розслідування ЗМІ

Станом на середину травня окупанти мали близько 580 балістичних ракет для таких ОТРК. Тоді ж ГУР зазначало, що окупанти наростили виробництво у порівнянні з 2024-м і почали виготовляти 60 ракет на місяць замість 40.

Автор: 

росія (66662) балістичні ракети (457) ГУР (595)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+16
У Росії ракет вистачить на два-три масовані удари по Україні - Буданов

26 грудня 2022
показати весь коментар
13.07.2025 09:56 Відповісти
+15
весна була холодна
дерева померзли, тому і ракет не буде
А взагалі "зеля і ракети" це те саме як у буратіно - посадили в поле одну монету і чекають на врожай
показати весь коментар
13.07.2025 10:17 Відповісти
+10
схоже в ГУР підвозять білу пудру з ОПи
показати весь коментар
13.07.2025 10:00 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У Росії ракет вистачить на два-три масовані удари по Україні - Буданов

26 грудня 2022
показати весь коментар
13.07.2025 09:56 Відповісти
Забув додати - на добу...
показати весь коментар
13.07.2025 10:39 Відповісти
Та! - ше пупси можуть підкинути в них їх дохера
показати весь коментар
13.07.2025 09:57 Відповісти
что их 300 ракет против наших 3000 до конца года
показати весь коментар
13.07.2025 09:58 Відповісти
Скільки ракет до "петріотів" є в Україні?
показати весь коментар
13.07.2025 09:59 Відповісти
думаю больше 200
показати весь коментар
13.07.2025 10:06 Відповісти
Як раз на два-три тижня..
показати весь коментар
13.07.2025 10:00 Відповісти
схоже в ГУР підвозять білу пудру з ОПи
показати весь коментар
13.07.2025 10:00 Відповісти
поясніть що не так, пліз ...
показати весь коментар
13.07.2025 10:35 Відповісти
не так в тому,що навіть останні оптімісти зрозуміли,що у лаптів потенціал впк вищий ніж у цілих коаліцій країн,і те що звучить з приставкою ,,лише,, це тимчасове явище
показати весь коментар
13.07.2025 11:34 Відповісти
Також, як повідомили в ГУР, на цей час окупанти розгорнули поблизу українського кордону понад 60 пускових установок оперативно-тактичних комплексів, здатних запускати вищезазначені ракети.

Без пускових ракети просто залізяччя. Чому не знищують їх???
показати весь коментар
13.07.2025 10:01 Відповісти
Тому що треба мати свою балістику, повільні дрони поки долетять пускова установка уже змінить дисклокацію.

Ще варіант вчити дрони з ШІ на самостійний пошук установок і радарних систем що їх прикривають, вони переважно відпрацьовують з певних районів. Але великі далекобійні дрони легко знищуються винищувачами та гелікоптерами і це всерівно буде неефективно, хіба запускати велику кількість, але ми на це технічно не спроможні і по вартості це буде дорожче однієї балістичної ракети.
показати весь коментар
13.07.2025 10:20 Відповісти
Ну тоді робити засідки. Невже не можна відстежити пускову під час висування на позицію? Як тоді наші повідомляють заздалегідь про активність балістики перед тривогою?
показати весь коментар
13.07.2025 10:34 Відповісти
- ніт
- бо вона вже злетіла і її засікли радари
- а пускова вже поїхала
показати весь коментар
13.07.2025 10:37 Відповісти
Ну деколи наперед повідомляють про загрозу балістики, мабуть є якась інформація з супутникової розвідки від партнерів.
показати весь коментар
13.07.2025 10:44 Відповісти
- Був прецедент

Ураження мобільних пускових - справа досить складна технологічно і організаційно, дає власну оцінку Костянтин Машовець, військовий оглядач та координатор групи «Інформаційний спротив». «Вдалий випадок. Я б не сказав, що унікальний, але - рідкісний, - говорить він. - Особливо враховуючи, що противник прикриває її наземними засобами ППО і на місці базування, і під час переміщення». Головна проблема в ураженні пускових установок - виявити і оперативно спрацювати, пояснює Олександр Саєнко, військовий експерт-аналітик. Знайти і дати координати можуть ГУР, СБУ, Повітряні сили, Сухопутні війська. Далі - наступний рівень: швидко уразити. «Складність у тому, що вони мобільні, постійно переміщуються, - каже він. - І треба вирахувати закономірність - звідки пускають ракети або планують здійснювати пуск».

На цій позиції уразили установку. Скріншот з відео ГШ

Відбувається це так: на позиції вирушає командна машина, робить прив'язку до місцевості, вводить дані, а далі працює пускова установка, пояснює Валерій Романенко. Час розгортання командної машини - 30 хв. «Це значить, що на все про все - виявлення установки, пуск нашого засобу ураження, його підліт і ураження - теж 30 хв, - розповідає він. - І ми встигли». Хоча, можливо, досі росіяни не дуже поспішали покидати пускову позицію і ще могли трохи затриматися, розслабившись на сонечку - бо не відчували небезпеки, досі жодному «Іскандеру» не загрожували українські ракети.
показати весь коментар
13.07.2025 11:19 Відповісти
немає команди з ОП
показати весь коментар
13.07.2025 11:22 Відповісти
А Украина має челноки для запуска Крым.
показати весь коментар
13.07.2025 10:03 Відповісти
І пупси не бояться Пд Кореї - звалюють всю зброю в рашку - Захід каже не віддамо більше зброї - кацапи нападуть - є відмазка
показати весь коментар
13.07.2025 10:03 Відповісти
Так Південна Корея теж "приклала ручку" до вбивств українців,

На російських підприємствах, де виготовляють бойові дрони "Ланцет" і пускові установки до ракет "Іскандер", виявили верстати південнокорейської компанії DN Solutions. Про це пише "ЕП" з посиланням на The Korea Times та дослідження Ради економічної безпеки України. За даними ЗМІ, обладнання корейської фірми вартістю понад 19 мільйонів доларів доставляли у Росію через китайського дистриб'ютора Silver Technology.

"Наявні митні та закупівельні записи вказують на те, що це були поставки нового обладнання, здійснені за контрактами 2023 і 2024 років", - заявив радник президента з питань санкцій Владислав Власюк.
Також з рашкою південно-корейська фірма Hanwha також успішно співпрацює. Вже після початку війни, з 1 березня 2022 року по 28 лютого 2023 року, за даними системи Import Genius, імпорт продукції під торговою маркою Hanwha до рашки склав $22,3 млн. З них $9,5 млн припало на продукцію Hanwha Precision Machinery, яка виготовляє високоточну металообробну техніку.

24 квітня 2023 року Південна Корея розширила обмеження на експорт товарів до рашки, проте експорт верстатів продовжився. За даними системи NBD, з 1 березня 2022 року по 31 липня 2023 року експорт Hanwha Precision Machinery до рашки сягнув $13,7 млн.
показати весь коментар
13.07.2025 10:17 Відповісти
Рік назад писав шо Пд Корея продала рашці 1000 станків і хоть би *** по дєрєвні
показати весь коментар
13.07.2025 10:23 Відповісти
їм теж валюта потрібна, чи дешевша нафта

Я уявляю, що буде, коли почнеться, недайбох, велика заваруха на Сході, і нам скажуть - вводьте санкції проти Китаю, а ми такі, - нам же треба кудись 700 тис. т ячменю продавати ?
показати весь коментар
13.07.2025 10:40 Відповісти
Саме небезпечне що вони роблять їх в 3 зміни, а збиває це тільки патріот ... і вони ж можуть бути тактично ядерні 1-5 мегатона.
треба думати як підірвати ці заводи або повбивати тих конструкторів
показати весь коментар
13.07.2025 10:03 Відповісти
тактично ядерні це 1-100 кілотон
показати весь коментар
13.07.2025 10:16 Відповісти
Росія наразі має близько 300 балістичних ракет

А ми маємо наразі?
показати весь коментар
13.07.2025 10:04 Відповісти
Маємо! Потужне *****!
показати весь коментар
13.07.2025 10:14 Відповісти
"найвеличніший" пообіцяв 3 тисячі ракет вже цього року де вони ?
показати весь коментар
13.07.2025 10:06 Відповісти
весна була холодна
дерева померзли, тому і ракет не буде
А взагалі "зеля і ракети" це те саме як у буратіно - посадили в поле одну монету і чекають на врожай
показати весь коментар
13.07.2025 10:17 Відповісти
"шо ви до нас чіпляєтесь - ми ж стараємося, але прильоти, розуміти треба ..."
показати весь коментар
13.07.2025 10:42 Відповісти
Росія накопичила майже 2000 ракет різного типу, також нарощує виробництво "Шахедів", - ГУР

Основні запаси ракет РФ включають:

до 500 балістичних ракет 9М723 "Іскандер-М"; Джерело: https://censor.net/ua/n3559154
показати весь коментар
13.07.2025 10:07 Відповісти
спитайте в зелі скільки в нас ракет, які він уже давно поставив на потік
коли вже ми продемонструємо кацапам всю мощу зеленого гніву ?
показати весь коментар
13.07.2025 10:15 Відповісти
у вас помилочка шановна - зеленого гівну - цього щодня мегатонни
показати весь коментар
13.07.2025 10:50 Відповісти
Зате у нас є 450 депутатів у ВР. Це Атланти, на яких тримається Україна.
показати весь коментар
13.07.2025 10:18 Відповісти
Півсотні вже нема, не витримали лихої долі.
показати весь коментар
13.07.2025 11:30 Відповісти
ХВАТЕ БРЕХАТЬ, ЩО У РОСІЇ НЕМА РАКЕТ, ЦЕ В НАС НЕМА, УСІ РАКЕТИ БРИТАНСЬКІ АБО НАТОвсські. БРЕХУНИ, СВОЇХ СХОВАЛИ ЗА КОРДОНОМ А ЛЮДЕЙ ВБИВАЮТЬ!!!!!!
показати весь коментар
13.07.2025 10:19 Відповісти
Росія наразі має близько 300 балістичних ракет, - ГУР
Джерело: https://censor.net/ua/n3562988

Це тільки балістичні.
показати весь коментар
13.07.2025 10:44 Відповісти
просто крилаті в нас є чим збивати, дякуючи німцям і британцям
показати весь коментар
13.07.2025 11:38 Відповісти
Вихід тільки один балістичні ракети на дешевій платформі, як в Ірана і бити ними по установках які важко виготовити. Але це не врятує від Кінжалів.

Або піти шляхом китайців рій дронів на водні з ШІ який навчений автоматично шукати цілі системи ППО, літаки на аеродромах, пускові установки і обмінюватись інформацією між собою.

Але для створення ******** технологій, необхідні розробники, що фактично уже повтікали з України, через недосконалу систему бронювання, яка постійно змінюється і де чиновник має перевагу над оборонкою. Зараз чиновників переброньовують за 24 години а критичні підриємтсва 72 години. І одразу цим вікном користуються рекрутери, починають мобілізовувати на зважаючи що можливо це інженер без якого зупиниться розробка чи інші важливі фахівці. Поки держчиновники будуть на першому місці, ситуації ніколи не зміниться.
показати весь коментар
13.07.2025 10:29 Відповісти
дешевими БР по пускових, які рухаються втрапити важкувато
показати весь коментар
13.07.2025 10:45 Відповісти
Іскандер ж якось попав по нашому патріоту, точність 10 м, Грім2 аналог, тільки йому треба дешеву платформу для запуску на фуру поставити як іранці. Чи що по вашому дешева балістика, ті РСЗО з 20кг заряду які видавали як значне досягнення а в реальності модернізована вільха?

В штатах стартапи за 6-8 місяці розробляють ракетині і реактивні двигуни, але там перше є потужні сервери для моделювання з допомогою ШІ, друге наукова база в університетах з новітнім обладнанням. В нас останніх двох пунктів немає і нажаль не бачу, щоб було бажання це зробити ні в міносвіти ні в мінцифри. Орки натомість створили частково таку інфраструктуру, той же яндек чи збербанк надає сервери, а університетам та науковим інститутам закупляють новітнє західне обладнання.

Але були ще розробники, що мали багато досвіду, та через недосконалу систему бронювання, постійні зміни правил гри і використання цих раптових змін для мобілізації, вони всі виїзджають закордон.
показати весь коментар
13.07.2025 10:57 Відповісти
Іскандер не дешева ракета.
показати весь коментар
13.07.2025 11:02 Відповісти
Ну враховуючи скільки крадуть чиновники у нас то 2 млн дол. не так і дорого за Грім2
показати весь коментар
13.07.2025 11:34 Відповісти
І щоб ви знали вартість наших великих беспілотників, більша частина яких не долітає також не дешева.
показати весь коментар
13.07.2025 11:36 Відповісти
Можна все що завгодно прогнозувати, хоч зірку смерті зробити але зелене шапіто навіть в балістику не може і не хоче.
показати весь коментар
13.07.2025 11:35 Відповісти
Трамп пообещал выделить 10 ракет для "Пэтриот", так шо волноваться не о чем...
показати весь коментар
13.07.2025 10:43 Відповісти
складності перекладу ? Чи Скабєєвою замилувалися ?
показати весь коментар
13.07.2025 11:01 Відповісти
Приплести Скабееву к обещанию Трампа( 5 дней всего прошло ), любопытные фантазии.
показати весь коментар
13.07.2025 11:31 Відповісти
То 10 ракет чи комплексів ?
Трумп міг обмовитись.
показати весь коментар
13.07.2025 11:33 Відповісти
10 ракет для комплексів
показати весь коментар
13.07.2025 11:37 Відповісти
Батарея "Пэтриот" состоит из 4-6 ПУ, комплекс(в ВСУ это называется дивизион) из 4-6 батарей.
показати весь коментар
13.07.2025 11:39 Відповісти
VLADIMIR, STOP!!!
показати весь коментар
13.07.2025 11:27 Відповісти
Та ти шо! А як так вийшло? Китай не прі дєлах?
показати весь коментар
13.07.2025 11:29 Відповісти
 
 