Росія наразі має близько 300 балістичних ракет, - ГУР

Станом на початок поточного місяця Росія мала приблизно 300 балістичних ракет "Іскандер-М" та їхніх північнокорейських аналогів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у відповіді на запит LIGA.net повідомило Головне управління розвідки.

За даними розвідки, наразі в окупантів понад 250 "Іскандерів-М" та близько 50 KN-23.

Також, як повідомили в ГУР, на цей час окупанти розгорнули поблизу українського кордону понад 60 пускових установок оперативно-тактичних комплексів, здатних запускати вищезазначені ракети.

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Станом на середину травня окупанти мали близько 580 балістичних ракет для таких ОТРК. Тоді ж ГУР зазначало, що окупанти наростили виробництво у порівнянні з 2024-м і почали виготовляти 60 ракет на місяць замість 40.