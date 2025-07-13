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Новости Производство баллистических ракет в России
1 965 39

Россия сейчас имеет около 300 баллистических ракет, - ГУР

іскандер

По состоянию на начало текущего месяца Россия имела около 300 баллистических ракет "Искандер-М" и их северокорейских аналогов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в ответе на запрос LIGA.net сообщило Главное управление разведки.

По данным разведки, сейчас у оккупантов более 250 "Искандеров-М" и около 50 KN-23.

Также, как сообщили в ГУР, в настоящее время оккупанты развернули вблизи украинской границы более 60 пусковых установок оперативно-тактических комплексов, способных запускать вышеупомянутые ракеты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ нарастила производство ракет "Искандер" благодаря импорту станков из Китая, - расследование СМИ

По состоянию на середину мая оккупанты имели около 580 баллистических ракет для таких ОТРК. Тогда же ГУР отмечало, что оккупанты нарастили производство по сравнению с 2024-м и начали изготавливать 60 ракет в месяц вместо 40.

Автор: 

россия (96572) баллистические ракеты (427) ГУР (515)


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Топ комментарии
+14
У Росії ракет вистачить на два-три масовані удари по Україні - Буданов

26 грудня 2022
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13.07.2025 09:56 Ответить
+12
весна була холодна
дерева померзли, тому і ракет не буде
А взагалі "зеля і ракети" це те саме як у буратіно - посадили в поле одну монету і чекають на врожай
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13.07.2025 10:17 Ответить
+9
Також, як повідомили в ГУР, на цей час окупанти розгорнули поблизу українського кордону понад 60 пускових установок оперативно-тактичних комплексів, здатних запускати вищезазначені ракети.

Без пускових ракети просто залізяччя. Чому не знищують їх???
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13.07.2025 10:01 Ответить
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У Росії ракет вистачить на два-три масовані удари по Україні - Буданов

26 грудня 2022
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13.07.2025 09:56 Ответить
Забув додати - на добу...
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13.07.2025 10:39 Ответить
Та! - ше пупси можуть підкинути в них їх дохера
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13.07.2025 09:57 Ответить
что их 300 ракет против наших 3000 до конца года
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13.07.2025 09:58 Ответить
Скільки ракет до "петріотів" є в Україні?
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13.07.2025 09:59 Ответить
думаю больше 200
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13.07.2025 10:06 Ответить
Як раз на два-три тижня..
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13.07.2025 10:00 Ответить
схоже в ГУР підвозять білу пудру з ОПи
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13.07.2025 10:00 Ответить
поясніть що не так, пліз ...
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13.07.2025 10:35 Ответить
Також, як повідомили в ГУР, на цей час окупанти розгорнули поблизу українського кордону понад 60 пускових установок оперативно-тактичних комплексів, здатних запускати вищезазначені ракети.

Без пускових ракети просто залізяччя. Чому не знищують їх???
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13.07.2025 10:01 Ответить
Тому що треба мати свою балістику, повільні дрони поки долетять пускова установка уже змінить дисклокацію.

Ще варіант вчити дрони з ШІ на самостійний пошук установок і радарних систем що їх прикривають, вони переважно відпрацьовують з певних районів. Але великі далекобійні дрони легко знищуються винищувачами та гелікоптерами і це всерівно буде неефективно, хіба запускати велику кількість, але ми на це технічно не спроможні і по вартості це буде дорожче однієї балістичної ракети.
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13.07.2025 10:20 Ответить
Ну тоді робити засідки. Невже не можна відстежити пускову під час висування на позицію? Як тоді наші повідомляють заздалегідь про активність балістики перед тривогою?
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13.07.2025 10:34 Ответить
- ніт
- бо вона вже злетіла і її засікли радари
- а пускова вже поїхала
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13.07.2025 10:37 Ответить
Ну деколи наперед повідомляють про загрозу балістики, мабуть є якась інформація з супутникової розвідки від партнерів.
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13.07.2025 10:44 Ответить
- Був прецедент

Ураження мобільних пускових - справа досить складна технологічно і організаційно, дає власну оцінку Костянтин Машовець, військовий оглядач та координатор групи «Інформаційний спротив». «Вдалий випадок. Я б не сказав, що унікальний, але - рідкісний, - говорить він. - Особливо враховуючи, що противник прикриває її наземними засобами ППО і на місці базування, і під час переміщення». Головна проблема в ураженні пускових установок - виявити і оперативно спрацювати, пояснює Олександр Саєнко, військовий експерт-аналітик. Знайти і дати координати можуть ГУР, СБУ, Повітряні сили, Сухопутні війська. Далі - наступний рівень: швидко уразити. «Складність у тому, що вони мобільні, постійно переміщуються, - каже він. - І треба вирахувати закономірність - звідки пускають ракети або планують здійснювати пуск».

На цій позиції уразили установку. Скріншот з відео ГШ

Відбувається це так: на позиції вирушає командна машина, робить прив'язку до місцевості, вводить дані, а далі працює пускова установка, пояснює Валерій Романенко. Час розгортання командної машини - 30 хв. «Це значить, що на все про все - виявлення установки, пуск нашого засобу ураження, його підліт і ураження - теж 30 хв, - розповідає він. - І ми встигли». Хоча, можливо, досі росіяни не дуже поспішали покидати пускову позицію і ще могли трохи затриматися, розслабившись на сонечку - бо не відчували небезпеки, досі жодному «Іскандеру» не загрожували українські ракети.
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13.07.2025 11:19 Ответить
А Украина має челноки для запуска Крым.
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13.07.2025 10:03 Ответить
І пупси не бояться Пд Кореї - звалюють всю зброю в рашку - Захід каже не віддамо більше зброї - кацапи нападуть - є відмазка
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13.07.2025 10:03 Ответить
Так Південна Корея теж "приклала ручку" до вбивств українців,

На російських підприємствах, де виготовляють бойові дрони "Ланцет" і пускові установки до ракет "Іскандер", виявили верстати південнокорейської компанії DN Solutions. Про це пише "ЕП" з посиланням на The Korea Times та дослідження Ради економічної безпеки України. За даними ЗМІ, обладнання корейської фірми вартістю понад 19 мільйонів доларів доставляли у Росію через китайського дистриб'ютора Silver Technology.

"Наявні митні та закупівельні записи вказують на те, що це були поставки нового обладнання, здійснені за контрактами 2023 і 2024 років", - заявив радник президента з питань санкцій Владислав Власюк.
Також з рашкою південно-корейська фірма Hanwha також успішно співпрацює. Вже після початку війни, з 1 березня 2022 року по 28 лютого 2023 року, за даними системи Import Genius, імпорт продукції під торговою маркою Hanwha до рашки склав $22,3 млн. З них $9,5 млн припало на продукцію Hanwha Precision Machinery, яка виготовляє високоточну металообробну техніку.

24 квітня 2023 року Південна Корея розширила обмеження на експорт товарів до рашки, проте експорт верстатів продовжився. За даними системи NBD, з 1 березня 2022 року по 31 липня 2023 року експорт Hanwha Precision Machinery до рашки сягнув $13,7 млн.
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13.07.2025 10:17 Ответить
Рік назад писав шо Пд Корея продала рашці 1000 станків і хоть би *** по дєрєвні
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13.07.2025 10:23 Ответить
їм теж валюта потрібна, чи дешевша нафта

Я уявляю, що буде, коли почнеться, недайбох, велика заваруха на Сході, і нам скажуть - вводьте санкції проти Китаю, а ми такі, - нам же треба кудись 700 тис. т ячменю продавати ?
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13.07.2025 10:40 Ответить
Саме небезпечне що вони роблять їх в 3 зміни, а збиває це тільки патріот ... і вони ж можуть бути тактично ядерні 1-5 мегатона.
треба думати як підірвати ці заводи або повбивати тих конструкторів
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13.07.2025 10:03 Ответить
тактично ядерні це 1-100 кілотон
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13.07.2025 10:16 Ответить
Росія наразі має близько 300 балістичних ракет

А ми маємо наразі?
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13.07.2025 10:04 Ответить
Маємо! Потужне *****!
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13.07.2025 10:14 Ответить
"найвеличніший" пообіцяв 3 тисячі ракет вже цього року де вони ?
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13.07.2025 10:06 Ответить
весна була холодна
дерева померзли, тому і ракет не буде
А взагалі "зеля і ракети" це те саме як у буратіно - посадили в поле одну монету і чекають на врожай
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13.07.2025 10:17 Ответить
"шо ви до нас чіпляєтесь - ми ж стараємося, але прильоти, розуміти треба ..."
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13.07.2025 10:42 Ответить
Росія накопичила майже 2000 ракет різного типу, також нарощує виробництво "Шахедів", - ГУР

Основні запаси ракет РФ включають:

до 500 балістичних ракет 9М723 "Іскандер-М"; Джерело: https://censor.net/ua/n3559154
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13.07.2025 10:07 Ответить
спитайте в зелі скільки в нас ракет, які він уже давно поставив на потік
коли вже ми продемонструємо кацапам всю мощу зеленого гніву ?
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13.07.2025 10:15 Ответить
у вас помилочка шановна - зеленого гівну - цього щодня мегатонни
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13.07.2025 10:50 Ответить
Зате у нас є 450 депутатів у ВР. Це Атланти, на яких тримається Україна.
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13.07.2025 10:18 Ответить
ХВАТЕ БРЕХАТЬ, ЩО У РОСІЇ НЕМА РАКЕТ, ЦЕ В НАС НЕМА, УСІ РАКЕТИ БРИТАНСЬКІ АБО НАТОвсські. БРЕХУНИ, СВОЇХ СХОВАЛИ ЗА КОРДОНОМ А ЛЮДЕЙ ВБИВАЮТЬ!!!!!!
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13.07.2025 10:19 Ответить
Росія наразі має близько 300 балістичних ракет, - ГУР
Джерело: https://censor.net/ua/n3562988

Це тільки балістичні.
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13.07.2025 10:44 Ответить
Вихід тільки один балістичні ракети на дешевій платформі, як в Ірана і бити ними по установках які важко виготовити. Але це не врятує від Кінжалів.

Або піти шляхом китайців рій дронів на водні з ШІ який навчений автоматично шукати цілі системи ППО, літаки на аеродромах, пускові установки і обмінюватись інформацією між собою.

Але для створення ******** технологій, необхідні розробники, що фактично уже повтікали з України, через недосконалу систему бронювання, яка постійно змінюється і де чиновник має перевагу над оборонкою. Зараз чиновників переброньовують за 24 години а критичні підриємтсва 72 години. І одразу цим вікном користуються рекрутери, починають мобілізовувати на зважаючи що можливо це інженер без якого зупиниться розробка чи інші важливі фахівці. Поки держчиновники будуть на першому місці, ситуації ніколи не зміниться.
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13.07.2025 10:29 Ответить
дешевими БР по пускових, які рухаються втрапити важкувато
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13.07.2025 10:45 Ответить
Іскандер ж якось попав по нашому патріоту, точність 10 м, Грім2 аналог, тільки йому треба дешеву платформу для запуску на фуру поставити як іранці. Чи що по вашому дешева балістика, ті РСЗО з 20кг заряду які видавали як значне досягнення а в реальності модернізована вільха?

В штатах стартапи за 6-8 місяці розробляють ракетині і реактивні двигуни, але там перше є потужні сервери для моделювання з допомогою ШІ, друге наукова база в університетах з новітнім обладнанням. В нас останніх двох пунктів немає і нажаль не бачу, щоб було бажання це зробити ні в міносвіти ні в мінцифри. Орки натомість створили частково таку інфраструктуру, той же яндек чи збербанк надає сервери, а університетам та науковим інститутам закупляють новітнє західне обладнання.

Але були ще розробники, що мали багато досвіду, та через недосконалу систему бронювання, постійні зміни правил гри і використання цих раптових змін для мобілізації, вони всі виїзджають закордон.
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13.07.2025 10:57 Ответить
Іскандер не дешева ракета.
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13.07.2025 11:02 Ответить
Трамп пообещал выделить 10 ракет для "Пэтриот", так шо волноваться не о чем...
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13.07.2025 10:43 Ответить
складності перекладу ? Чи Скабєєвою замилувалися ?
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13.07.2025 11:01 Ответить
 
 