Россия сейчас имеет около 300 баллистических ракет, - ГУР
По состоянию на начало текущего месяца Россия имела около 300 баллистических ракет "Искандер-М" и их северокорейских аналогов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в ответе на запрос LIGA.net сообщило Главное управление разведки.
По данным разведки, сейчас у оккупантов более 250 "Искандеров-М" и около 50 KN-23.
Также, как сообщили в ГУР, в настоящее время оккупанты развернули вблизи украинской границы более 60 пусковых установок оперативно-тактических комплексов, способных запускать вышеупомянутые ракеты.
По состоянию на середину мая оккупанты имели около 580 баллистических ракет для таких ОТРК. Тогда же ГУР отмечало, что оккупанты нарастили производство по сравнению с 2024-м и начали изготавливать 60 ракет в месяц вместо 40.
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26 грудня 2022
Без пускових ракети просто залізяччя. Чому не знищують їх???
Ще варіант вчити дрони з ШІ на самостійний пошук установок і радарних систем що їх прикривають, вони переважно відпрацьовують з певних районів. Але великі далекобійні дрони легко знищуються винищувачами та гелікоптерами і це всерівно буде неефективно, хіба запускати велику кількість, але ми на це технічно не спроможні і по вартості це буде дорожче однієї балістичної ракети.
- бо вона вже злетіла і її засікли радари
- а пускова вже поїхала
Ураження мобільних пускових - справа досить складна технологічно і організаційно, дає власну оцінку Костянтин Машовець, військовий оглядач та координатор групи «Інформаційний спротив». «Вдалий випадок. Я б не сказав, що унікальний, але - рідкісний, - говорить він. - Особливо враховуючи, що противник прикриває її наземними засобами ППО і на місці базування, і під час переміщення». Головна проблема в ураженні пускових установок - виявити і оперативно спрацювати, пояснює Олександр Саєнко, військовий експерт-аналітик. Знайти і дати координати можуть ГУР, СБУ, Повітряні сили, Сухопутні війська. Далі - наступний рівень: швидко уразити. «Складність у тому, що вони мобільні, постійно переміщуються, - каже він. - І треба вирахувати закономірність - звідки пускають ракети або планують здійснювати пуск».
На цій позиції уразили установку. Скріншот з відео ГШ
Відбувається це так: на позиції вирушає командна машина, робить прив'язку до місцевості, вводить дані, а далі працює пускова установка, пояснює Валерій Романенко. Час розгортання командної машини - 30 хв. «Це значить, що на все про все - виявлення установки, пуск нашого засобу ураження, його підліт і ураження - теж 30 хв, - розповідає він. - І ми встигли». Хоча, можливо, досі росіяни не дуже поспішали покидати пускову позицію і ще могли трохи затриматися, розслабившись на сонечку - бо не відчували небезпеки, досі жодному «Іскандеру» не загрожували українські ракети.
На російських підприємствах, де виготовляють бойові дрони "Ланцет" і пускові установки до ракет "Іскандер", виявили верстати південнокорейської компанії DN Solutions. Про це пише "ЕП" з посиланням на The Korea Times та дослідження Ради економічної безпеки України. За даними ЗМІ, обладнання корейської фірми вартістю понад 19 мільйонів доларів доставляли у Росію через китайського дистриб'ютора Silver Technology.
"Наявні митні та закупівельні записи вказують на те, що це були поставки нового обладнання, здійснені за контрактами 2023 і 2024 років", - заявив радник президента з питань санкцій Владислав Власюк.
Також з рашкою південно-корейська фірма Hanwha також успішно співпрацює. Вже після початку війни, з 1 березня 2022 року по 28 лютого 2023 року, за даними системи Import Genius, імпорт продукції під торговою маркою Hanwha до рашки склав $22,3 млн. З них $9,5 млн припало на продукцію Hanwha Precision Machinery, яка виготовляє високоточну металообробну техніку.
24 квітня 2023 року Південна Корея розширила обмеження на експорт товарів до рашки, проте експорт верстатів продовжився. За даними системи NBD, з 1 березня 2022 року по 31 липня 2023 року експорт Hanwha Precision Machinery до рашки сягнув $13,7 млн.
Я уявляю, що буде, коли почнеться, недайбох, велика заваруха на Сході, і нам скажуть - вводьте санкції проти Китаю, а ми такі, - нам же треба кудись 700 тис. т ячменю продавати ?
треба думати як підірвати ці заводи або повбивати тих конструкторів
А ми маємо наразі?
дерева померзли, тому і ракет не буде
А взагалі "зеля і ракети" це те саме як у буратіно - посадили в поле одну монету і чекають на врожай
Основні запаси ракет РФ включають:
до 500 балістичних ракет 9М723 "Іскандер-М"; Джерело: https://censor.net/ua/n3559154
коли вже ми продемонструємо кацапам всю мощу зеленого гніву ?
Джерело: https://censor.net/ua/n3562988
Це тільки балістичні.
Або піти шляхом китайців рій дронів на водні з ШІ який навчений автоматично шукати цілі системи ППО, літаки на аеродромах, пускові установки і обмінюватись інформацією між собою.
Але для створення ******** технологій, необхідні розробники, що фактично уже повтікали з України, через недосконалу систему бронювання, яка постійно змінюється і де чиновник має перевагу над оборонкою. Зараз чиновників переброньовують за 24 години а критичні підриємтсва 72 години. І одразу цим вікном користуються рекрутери, починають мобілізовувати на зважаючи що можливо це інженер без якого зупиниться розробка чи інші важливі фахівці. Поки держчиновники будуть на першому місці, ситуації ніколи не зміниться.
В штатах стартапи за 6-8 місяці розробляють ракетині і реактивні двигуни, але там перше є потужні сервери для моделювання з допомогою ШІ, друге наукова база в університетах з новітнім обладнанням. В нас останніх двох пунктів немає і нажаль не бачу, щоб було бажання це зробити ні в міносвіти ні в мінцифри. Орки натомість створили частково таку інфраструктуру, той же яндек чи збербанк надає сервери, а університетам та науковим інститутам закупляють новітнє західне обладнання.
Але були ще розробники, що мали багато досвіду, та через недосконалу систему бронювання, постійні зміни правил гри і використання цих раптових змін для мобілізації, вони всі виїзджають закордон.