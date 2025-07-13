Россия сейчас имеет около 300 баллистических ракет, - ГУР

По состоянию на начало текущего месяца Россия имела около 300 баллистических ракет "Искандер-М" и их северокорейских аналогов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в ответе на запрос LIGA.net сообщило Главное управление разведки.

По данным разведки, сейчас у оккупантов более 250 "Искандеров-М" и около 50 KN-23.

Также, как сообщили в ГУР, в настоящее время оккупанты развернули вблизи украинской границы более 60 пусковых установок оперативно-тактических комплексов, способных запускать вышеупомянутые ракеты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ нарастила производство ракет "Искандер" благодаря импорту станков из Китая, - расследование СМИ

По состоянию на середину мая оккупанты имели около 580 баллистических ракет для таких ОТРК. Тогда же ГУР отмечало, что оккупанты нарастили производство по сравнению с 2024-м и начали изготавливать 60 ракет в месяц вместо 40.