Комбинированный массированный обстрел: ПВО сбила 320 БПЛА и ракет, - Воздушные силы
Ночью противник нанес удар 416 БпЛА и ракетами по 6 областям Украины. Противовоздушная оборона ликвидировала 320 целей.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают Воздушные силы.
Россияне с вечера 2 октября атаковали Украину:
- 381 ударный БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов) с направлений Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск - РФ;
- 7 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;
- 21 крылатой ракеты Искандер-К;
- 7 управляемых авиационных ракет Х-59/69.
"Основное направление удара - объекты критической инфраструктуры (энергетического сектора) в Харьковской и Полтавской областях. Также в результате ночной атаки пострадали Сумская, Днепропетровская, Одесская и Киевская области.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", - отметили военные.
По предварительным данным, по состоянию на 10.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 320 воздушных целей:
- 303 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов);
- 12 крылатых ракет Искандер-К;
- 5 управляемых авиационных ракет Х-59/69.
Зафиксировано попадание 18 ракет и 78 ударных БпЛА на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 6 локациях.
серед збитих ракет немає жодної балістичної, навіть корейської !
це - найгірше !
