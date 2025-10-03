Комбинированный массированный обстрел: ПВО сбила 320 БПЛА и ракет, - Воздушные силы

Ночью противник нанес удар 416 БпЛА и ракетами по 6 областям Украины. Противовоздушная оборона ликвидировала 320 целей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают Воздушные силы.

Россияне с вечера 2 октября атаковали Украину:

381 ударный БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов) с направлений Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск - РФ;

7 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;

21 крылатой ракеты Искандер-К;

7 управляемых авиационных ракет Х-59/69.

"Основное направление удара - объекты критической инфраструктуры (энергетического сектора) в Харьковской и Полтавской областях. Также в результате ночной атаки пострадали Сумская, Днепропетровская, Одесская и Киевская области.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", - отметили военные.

По предварительным данным, по состоянию на 10.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 320 воздушных целей:

303 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов);

12 крылатых ракет Искандер-К;

5 управляемых авиационных ракет Х-59/69.

Зафиксировано попадание 18 ракет и 78 ударных БпЛА на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 6 локациях.

