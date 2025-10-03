РУС
Новости Результат работы ПВО
Комбинированный массированный обстрел: ПВО сбила 320 БПЛА и ракет, - Воздушные силы

Ночью противник нанес удар 416 БпЛА и ракетами по 6 областям Украины. Противовоздушная оборона ликвидировала 320 целей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают Воздушные силы.

Россияне с вечера 2 октября атаковали Украину:

  • 381 ударный БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов) с направлений Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск - РФ;
  • 7 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;
  • 21 крылатой ракеты Искандер-К;
  • 7 управляемых авиационных ракет Х-59/69.

"Основное направление удара - объекты критической инфраструктуры (энергетического сектора) в Харьковской и Полтавской областях. Также в результате ночной атаки пострадали Сумская, Днепропетровская, Одесская и Киевская области.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", - отметили военные.

По предварительным данным, по состоянию на 10.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 320 воздушных целей:

  • 303 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов);
  • 12 крылатых ракет Искандер-К;
  • 5 управляемых авиационных ракет Х-59/69.

Зафиксировано попадание 18 ракет и 78 ударных БпЛА на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 6 локациях.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В прифронтовых регионах Украины усилят ПВО, - Сырский

Результат работы ПВО

ПВО (3158) Воздушные силы (2713)
Все більший відсоток кацапського літаючого лайна влучає, і це жахає! 😪
показать весь комментарий
03.10.2025 10:57 Ответить
збили багато, але багато й влучили в ціль.
серед збитих ракет немає жодної балістичної, навіть корейської !
це - найгірше !

.
показать весь комментарий
03.10.2025 11:01 Ответить
4 рік війни, кацапня розстрілює Україну, як в тирі, протидії фактично нуль. Ні аеродроми, ні заводи виготовлення балалайок і ракет не знищені, енергетика в Україні "захищена", як в 22 році. Усі ці роки зелена ******* тільки коала бабло і нічого (!) не робила для захисту країни, в той час, коли кацапня масштабувала все, що може.
показать весь комментарий
03.10.2025 11:21 Ответить
Старокостянтинів, місто Хмельницької області, яке має стратегічне значення для всієї нашої держави, для оборонки, авіації. Майже 460 російських ударів було по Старкону за час цієї війни - місто героїчно витримує", - зазначив Володимир Зеленський.============Аеродром працює,а по місту майже не лупили..Дрончиками, ні аеродром,ні військовий завод свинособак не знищити...
показать весь комментарий
03.10.2025 12:18 Ответить
Під час великого вторгнення Росії база у Старокостянтинові стала надзвичайно важливою, а Росія атакує її усіма видами зброї, зокрема аеробалістичними "Кинджалами", майже під час кожного великого обстрілу.
показать весь комментарий
03.10.2025 12:21 Ответить
А 96 кудись влупили. Оце страшний відсоток.
показать весь комментарий
03.10.2025 12:58 Ответить
 
 