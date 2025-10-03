Россияне запустили ударные дроны по Украине, - Воздушные силы

Вечером пятницы, 3 октября, российские захватчики запустили ударные беспилотники для атаки по Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

В 20:16 ВС сообщили:

БпЛА в центре Харьковщины, курс западный;

БпЛА на востоке Полтавщины, курс западный;

БпЛА в центре Черниговской области, курс юго-западный;

БпЛА на востоке Черниговщины, курс южный;

БпЛА в Донецкой области, курсом на Днепропетровщину;

БпЛА западнее Полтавы, курс западный.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

БпЛА на Днепр с юга, - сообщалось в 20:22.

Читайте также: Комбинированный массированный обстрел: ПВО сбила 320 БпЛА и ракет, - Воздушные силы