1 448 9

Россияне запустили ударные дроны по Украине, - Воздушные силы

шахеди

Вечером пятницы, 3 октября, российские захватчики запустили ударные беспилотники для атаки по Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

В 20:16 ВС сообщили:

  • БпЛА в центре Харьковщины, курс западный;
  • БпЛА на востоке Полтавщины, курс западный;
  • БпЛА в центре Черниговской области, курс юго-западный;
  • БпЛА на востоке Черниговщины, курс южный;
  • БпЛА в Донецкой области, курсом на Днепропетровщину;
  • БпЛА западнее Полтавы, курс западный.

БпЛА на Днепр с юга, - сообщалось в 20:22.

Читайте также: Комбинированный массированный обстрел: ПВО сбила 320 БпЛА и ракет, - Воздушные силы

беспилотник (4356) атака (571) Воздушные силы (2714)
Є - Станом на 20:43 в усіх областях України оголошена повітряна https://glavcom.ua/tags/trivoha.html тривога. Як повідомляють моніторингові пабліки, тривога пов'язана з ракетною небезпекою через зліт винищувача МіГ-31К.

Має бути - Станом на 20:43 в усіх областях росіі оголошена повітряна https://glavcom.ua/tags/trivoha.html тривога. Як повідомляють моніторингові пабліки, тривога пов'язана з ракетною небезпекою через зліт винищувача F-16.
показать весь комментарий
03.10.2025 21:11 Ответить
Ото через той навчальний політ, в мене мрія з'явилась - ну вже типу трампон дав добро по рососії бити, у нас там щось клепають..в них хоч пілотів тренують по деяким військовим частинам, але ШІ підказав, що основні - навчаються в сизрані й борисоглєбску. Навіть з Харкова дотягнутись можна. Відстань по прямій - 400-790 км по двох закладах..

Нема пілотів - немає польотів..
показать весь комментарий
03.10.2025 21:35 Ответить
 
 