1 448 9
Россияне запустили ударные дроны по Украине, - Воздушные силы
Вечером пятницы, 3 октября, российские захватчики запустили ударные беспилотники для атаки по Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
В 20:16 ВС сообщили:
- БпЛА в центре Харьковщины, курс западный;
- БпЛА на востоке Полтавщины, курс западный;
- БпЛА в центре Черниговской области, курс юго-западный;
- БпЛА на востоке Черниговщины, курс южный;
- БпЛА в Донецкой области, курсом на Днепропетровщину;
- БпЛА западнее Полтавы, курс западный.
БпЛА на Днепр с юга, - сообщалось в 20:22.
Має бути - Станом на 20:43 в усіх областях росіі оголошена повітряна https://glavcom.ua/tags/trivoha.html тривога. Як повідомляють моніторингові пабліки, тривога пов'язана з ракетною небезпекою через зліт винищувача F-16.
Нема пілотів - немає польотів..