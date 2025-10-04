РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8975 посетителей онлайн
Новости Атака беспилотников на Чернигов
1 266 3

Взрыв прогремел в Чернигове на фоне атаки "шахедов"

взрывы, дым

В ночь на субботу, 4 октября, в Чернигове прогремел взрыв. Перед этим в городе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы российских дронов.

Об этом сообщает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

В Чернигове был слышен взрыв, - сообщалось в 01:47.

В 00:55 Воздушные силы ВСУ сообщали о БпЛА над Черниговом с севера и юга.

Ранее сообщалось о том, что вечером пятницы, 3 октября, российские захватчики запустили ударные беспилотники для атаки по Украине.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

беспилотник (4356) взрыв (6922) Чернигов (924) атака (571) Черниговская область (1300) Черниговский район (80)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Проснись, ты абасралось!))
показать весь комментарий
04.10.2025 06:06 Ответить
Кацапскі сволоти, навіть не дали Найвеличнійшому, завершити вечірній виступ....
показать весь комментарий
04.10.2025 07:15 Ответить
 
 