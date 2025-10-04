Взрыв прогремел в Чернигове на фоне атаки "шахедов"
В ночь на субботу, 4 октября, в Чернигове прогремел взрыв. Перед этим в городе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы российских дронов.
Об этом сообщает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.
В Чернигове был слышен взрыв, - сообщалось в 01:47.
В 00:55 Воздушные силы ВСУ сообщали о БпЛА над Черниговом с севера и юга.
Ранее сообщалось о том, что вечером пятницы, 3 октября, российские захватчики запустили ударные беспилотники для атаки по Украине.
